Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron, con gran facilidad para las matemáticas impulsada por su madre, trabajó en la Universidad de Londres con Charles Baggage, precursor de la computadora actual y desarrolló en 1840 una forma de programar la incipiente máquina y se le considera la primera programadora de computadoras. Foto Agencias El Dictamen

Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa del Puerto de Veracruz, dentro de las 100 mujeres más influyentes de la política mexicana por parte de la edición especial de la revista Campaigns & Elections Mujeres de Poder. Foto Agencias El Dictamen

Carlos Piedra, hace varios años al frente del Sindicato de los Electricistas, y tanto por su trabajo como por su bonhomía en su etapa de jubilado, es recordado con cariño por compañeros y ni que decir por su familia, sobre todo por su esposa Mago Porragas de Piedra que lo llevó a cenar con motivo de su cumpleaños el sábado 5 del actual. Foto Galaxia/El Dictamen

PUTIN NOS RECUERDA AL NAZI MAYOR

Mientras vemos caer pequeños copos de nieve desde la ventana al disponernos a escribir esta columna, reflexionamos sobre los días que hemos visto pasar, algunos han lacerado nuestro corazón al ponernos en los zapatos de los ucranianos hoy en desgracia por el pensamiento y acciones de Vladimir Putin, que no de Rusia, que nos hace recordar al nazi mayor Adolfo Hitler, no al pueblo de Alemania, que al final tuvo consecuencias devastadoras. Nos consternó ver familias huyendo con niños llorando por sus papás, que tuvieron que quedarse para defender su país, y los edificios y casas como si fueran de juguete, arrasados sin piedad. Y la efigie impasible de un esquizofrénico Putin con su mirada de locura exigiendo una rendición ucraniana a sus pies y dispuesto al exterminio, ya que no respetó ni el hospital de maternidad donde sacaron en camillas a mujeres a punto de dar a luz, rebasaron los límites de la maldad…

TRISTE PARTIDA DEL DR. MAURO LOYO VARELA

Muy triste el deceso del neurólogo y neurocirujano Mauro Loyo Varela, ex Secretario Estatal de Salud, cuya aportación a la neurocirugía, basada en sus conocimientos, al diseñar instrumental quirúrgico de precisión nunca pensada, y viajar al continente europeo para vigilar su creación con excelencia, fue reconocida mundialmente. Tuvimos la fortuna de platicar con él de ello, y conocerlo en un plano sencillo al asistir a las comidas anuales con sus compañeros de generación de la Facultad de Medicina de la UV en el puerto…

ATENDIÓ EL COMPROMISO DE UN LEGADO

Aquejado varios años por un cáncer de páncreas y augurando su última asistencia, entregó el 4 de diciembre pasado, con la sonrisa de siempre, el libro que escribió sintiéndose responsable del legado que dejaron los dos médicos con el nombre de Mauro Loyo, su abuelo Mauro Loyo Sánchez, cuya filantropía es ampliamente recordada, así como su ejercicio como Médico Legista, precursor del Instituto de Medicina Forense, y su padre Mauro Loyo Díaz, médico militar, que fue Subsecretario de Asistencia y Alcalde de Veracruz, el cual complementó interesantes vivencias universitarias con ellos. El libro nos hizo evocar a Chacaltianguis, el terruño ubicado en la Cuenca del Papaloapan donde se cosechan los mejores mangos del mundo, y donde se encuentran las raíces del doctor Mauro Loyo Sánchez y de mi abuelo Manuel F. Tejera, que fuera tenedor de libros, lo que es hoy Contador Público, y quienes fueron amigos, como me dijo el famoso galeno, siendo ya mayor, pero en pleno ejercicio, al salir del Ministerio Público, donde yo había ido, en mis pininos en el periodismo; por cierto, el Dr. tenía huertos de mangos y algunas de sus hijas los ofrecían cada año a los comerciantes…

FELICIDADES A NUESTRA ALCALDESA

Nuestra Alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, que es Lic. en Derecho y habla cuatro idiomas: Español, inglés, francés y alemán, con amplia cultura abrevada en el seno familiar, y académico, e importante fluidez marcada también por la experiencia, que lleva a valoraciones correctas y soluciones reales, fue designada una de las cien mujeres más influyentes en la política mexicana, por la revista Campaigne and Elections, en una edición especial en español, que publica una entrevista que le hicieron con respuestas excelentes; en Paty fluyen también el respeto y la pluralidad, pues cuando parte de su familia abrazo el PAN, su tío abuelo el Güero Rodríguez Barrera militaba en el PRI y fue buen gobernador de Campeche; los partidos se nutren de la esencia de sus integrantes…

100 AÑOS DEL CLUB ROTARIO VERACRUZ

Celebraciones gratas tendremos este 2022, el Club Rotario de Veracruz cumple cien años de haber abierto sus puertas a la comunidad y al apoyo universal, y lo completará el 22 de diciembre, cuando como dicen en algunas partes, cumple cien y entra a los 101 años…

60 AÑOS DE MRP VERACRUZ

La MRP de Veracruz cumplirá sesenta años de haber sido fundada por Otilia I. Crixel de Krausse, en el puerto. Fue fundada en EU por Florence Terry Griswold el 16 de octubre de 1916, sin ningún fin político, solo con el propósito de desarrollar el conocimiento y la amistad entre todas las naciones de América.

GISELA Y YAHIR RECIBIERON A SERGIO

Felices Yahir López Soto y Gisela Llarena de López, recibieron el día 7 a su segundo heredero que llevará el nombre de Sergio y tiene emocionada a la primogénita Samantha; encantados con el pequeñín que es su sexto nieto, los profesores Ing. Eusebio Llarena y Lupita Montano de Llarena, y los abuelos paternos Eduardo López y Beatriz Soto de López… Esperamos sus comentarios elviradelcarmentejera@hotmail.com

Alicia Medina de Fontes descolgó almanaque particular el primer día de marzo y fue festejada por la familia con comida en el ambiente de conocido restaurante. En la foto junto a la festejada su hermana Tere y el bisnieto Noah, y de pie Carmelita y Ricardo Medina Sánchez, Iván Abreu y Martha Alicia Fontes Medina, hija de la festejada. Foto Galaxia/El Dictamen

Dos mujeres valiosas, la Dra. Germania Zarrabal que por muchos años ejerció su especialidad de anestesiología en el IMSS, y la doctora Cristi García Franco, catedrática de la Facultad de Medicina de la UV, celebraron la dedicatoria del Día de la Mujer como un logro de la lucha por que esta reciba el reconocimiento debido. Foto Galaxia/El Dictamen

La MRP de Veracruz, que dirige Norma Gloria Robledo en la convivencia de zona, el lunes 7, en la que fueron abordados temas de interés para el programa que desarrollan; en la foto que nos envió Gladys Sahagún, Tere Reyes, Angélica de Pinto, Norma, Gisela Juárez, Silvia Torres y Alicia Olivares. Foto Galaxia/El Dictamen