Bajamos del Vagón del Tiempo en la Catedral de Veracruz el 28 de noviembre de 2018 cuando Gaby Jiménez Alcantar y José Ramón Ávila Martin pronunciaban juramento nupcial. Hoy tienen un precioso bebe de tres meses: José Francisco Ramón como su papá y abuelo paterno Francisco Ávila Camberos, y miman las abues Trini y Begoña. Foto Galaxia/El Dictamen

Sebastián Montero González que otorgó a los esposos Ing. Eder Montero Leyva y la Lic. en Educación Marite González Caldelas la dicha de ser padres, llegó el 4 de febrero a sus dos años de vida y desbordó alegría al ser festejado con una gran caravana de autos tripulados por familiares y amiguitos con regalos. Foto Galaxia/El Dictamen

Harold, y su esposa mexicana Lupita que vivían en Noruega, fincaron su hogar en Veracruz, celebrando el domingo 20 los 80 años de él con misa en la Stella Maris y comida en acogedor salón con dos hijos venidos de Noruega y amistades. En la foto con Rosalba de Hamsho, Lupita Figarola, Lulú Torres, su yerno Remi, su hija y Lupita De la Garza. Foto Galaxia/El Dictamen

La odontopediatra Marisela Abascal Meritano, especializada en la U. de Harvard, pero cuya alma mater en el ejercicio de la odontología fue la Facultad de Odontología de la U., de la que llegó a ser Directora, fue reconocida en la conmemoración del 70 aniversario. Lo entregó la Secretaria Académica Dra. Claudia Beatriz Hernández. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

¿CUÁNTOS NUEVOS NAZIS EXISTEN TODAVÍA?

El estallido de Guerra en Ucrania, realizado por órdenes del presidente de Rusia Vladimir Putin, resonó en el corazón de todos los que amamos la paz y vemos a los ucranianos como hermanos asentados en el planeta Tierra por un Ser Supremo, pero también nos hace reflexionar en muchas vertientes; la primera, ¿cuántos nuevos Nazis existen hoy en día en el planeta?, porque no podemos identificar a Putin más que como un nuevo nazi, que añora la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en la que fueron puestas de rodillas ante el poderío ruso muchas pequeñas Repúblicas, entre ellas Ucrania, que hoy defiende su libertad y sus derechos…

ESCENAS DESGARRADORAS EN UCRANIA

No podíamos permanecer ajenas a este brutal suceso, porque en diferentes noticieros vimos escenas y rostros desgarradores de familias huyendo y padres cargando a sus pequeños ignorantes de la magnitud de esa violenta partida de sus apacibles hogares; pero confiamos en que la comunidad internacional defenderá no solo a Ucrania sino al mundo entero que no olvida los horrores perpetrados por los Nazis y apagará todas las insignias que surjan de ellos. Aplastaremos todos los demonios llenos de ambiciones insanas, de ser dictadores mundiales y de abolir las premisas de libertad, igualdad y fraternidad que implantó la revolución francesa en 1789…

CONFERENCIA DE PANAMÁ DIO PAULA FIGUEROA

Excelente conferencia dio Paula Figueroa de Pérez Balderas el 16, sobre Panamá, país que representa en la MRP de Veracruz y siguieron vía zoom en muchas filiales, pues ella fue presidenta nacional. Compartió la imagen hermosa de la capital panameña en la que contrastan las casas coloniales del antiguo casco de la ciudad, con sus edificios de altos rascacielos, que hacen sentir a los visitantes que caminan en un NY donde todos hablan español; pero también sus bellezas que penetran en la selva, y su magna presencia con el famoso Canal de Panamá que permite pasar los barcos entre los océanos Pacífico y Atlántico en unas horas, en lugar de las tres semanas que requerían; sus atractivos turísticos como la gran zona franca y su plataforma de servicios y negocios, dignos de mayor difusión, y una cálida felicitación para Paula…

NUEVA ERA CON LAS FACULTADES DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

Acontecimiento digno de una gran conmemoración a 70 años de distancia es la creación de las Facultades de Medicina y Odontología que hizo la UV el 21 de febrero de 1952, marcando una nueva era en la educación profesional, habiendo sido sus primeros directores los doctores Horacio Díaz Correa y Moisés Quiroga Guerola, respectivamente. Ambas facultades realizaron ceremonia conmemorativa presidida por autoridades encabezadas por el Vice Rector Rubén Edel Navarro y los actuales Directores de estas Dr. Julio César Viñas Dozal, Medicina y Laura Roesch Ramos, Odontología; fueron reconocidos ex directores y maestros…

GALARDÓN AL DR. JUAN CASO CASAL

Entre ellos estuvo el Dr. Juan Caso Casal con valiosa trayectoria profesional y como maestro al impartir con brillantez la materia de neurología clínica en la Facultad de Medicina durante 53 años. Hablar de Juan Caso es remontarnos a la infancia, a la primaria que compartimos con la maestra Juanita Folgueras, es echar una mirada al pizarrón de la prepa y ver su nombre como alumno destacado, y seguir su trayectoria en la Facultad de Medicina de la UV, su ingreso en el Hospital de la Raza, donde hizo la especialidad de Neurología y Neurocirugía que vino a ejercer a su tierra natal que lo acogió en el incipiente IMSS y en su alma mater. Sabemos que después de una valiosa y larga navegación en el mar de las ciencias médicas, está a punto de desembarcar, pero su legado enorgullecerá a su familia, alumnos, amigos y compañeros…

DAMAS ATENEÍSTAS, SESENTA Y NUEVE AÑOS

Queremos dejar una cálida felicitación a Carmelita González de Berdón y Blanquita Pinedo Berros, presidenta y secretaria de la Agrupación Femenina Ateneísta, y a todas las compañeras por mantener con entusiasmo al organismo, que celebró el martes 21 sesenta y nueve años de hacer crecer el humanismo y la cultura entre sus socias y proyectarlas en la medida de sus posibilidades y cuya esencia ha sido transmitida en varias generaciones…

SEGUIREMOS RECORDANDO A OLGA MARÍA DE OCHOA

Y cerramos con crespón de luto húmedo, por la ausencia física de Olga María De Ochoa Santarelli de Carvallo, amiga y compañera de la MRP de Veracruz, nuestra cercanía se identificaba en constantes pláticas de los hijos radicados en el extranjero, de las actividades de dicho organismo y temas importantes; aunque por la distancia no pudimos estar en el duelo, enviamos un abrazo a sus hijos Julio y Carlos, y al Fr. Juan La Cruz con sus familias, hermanas, a su prima Cecy. La seguiremos recordando, paseando y comentando todas las áreas de los EU, en la primera última conferencia que dio sobre este país que representaba en la MRPV… Nos despedimos y esperamos sus comentarios elviradelcarmentejera@hotmail.com

