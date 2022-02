Interesado ya en los videos educativos, Matías trata de compartirlos con su linda hermanita Stella de María para felicidad de sus padres los Lics. Mario Paul Bravo Caldelas y Mariana Mota de Bravo, y gran alegría de su abuelita Carmelita Caldelas Martínez, a quien festejarán el próximo jueves por su cumpleaños en su casa de la CDMX. Foto Galaxia/El Dictamen

El Capitán de Navío Jorge Manuel Bravo Caldelas, feliz con su sonriente heredera Romina junto con la esposa y mami Diana Juárez de Bravo, recibieron a la familia en Ensenada, donde están radicando, y ahora le enviarán el jueves 24, un abrazo virtual hasta México a su mamá y abue Carmelita Caldelas Martínez por su cumpleaños. Foto Galaxia/El Dictamen

Los gratos intercambios sociales, las tradiciones y la unidad familiar que genera la honestidad que debe tener la sociedad, son los valores que han mantenido desde su fundación, hace 64 años, al Colegio Antonio Caso. Aquí los alumnos Santiago Lara, de kinder, e Isabella Morales y Leonel Portillo, de primaria, festejando el Día de la Amistad. Foto Galaxia/El Dictamen

El LSC. Horacio Morales Tejera y Cecy Quepons de Morales que han formado una linda familia estable y feliz con sus dos hijitos Isabella y Santiago, celebraron con ellos un animado Día del Amor y la Amistad, saboreando postres que ella elabora y estrechando la cercanía que los une. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

EL EJERCITO MEXICANO NACIÓ EN 1913

Una de las instituciones que atesora nuestro país y en la que confiamos todos los mexicanos es nuestro Ejército, que surgió del XXII Congreso Constitucional, libre, independiente y soberano del Estado de Coahuila, celebrado en 1913, que desconoció a Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada para restablecer el orden constitucional. Tuvo dos nombres antes de llamarse hoy Ejercito Mexicano y también otros antecedentes históricos en la defensa del territorio mexicano, pero el juramento sublime de sus miembros se encuentra en el amor verdadero, el servicio y la lealtad para la patria representada por cada uno de nuestros compatriotas…

SU TAREA, POSICIONES DE GRAN RIESGO

Sus tareas son complejas y los llevan a situaciones difíciles y peligrosas para salvarnos, penetrando en lugares peligrosos y llevarnos a lugares seguros tanto en catástrofes como en pandemias; participan en operativos con gente que se dedica a actividades ilícitas y para ello realizan durísimas pruebas y rutinas riesgosas, ofrendando en su trabajo muchas veces, sus propias vidas. Y a ellos se suman no solo en los ejercicios castrenses, los profesionales de la salud y otras áreas, que egresan de sus escuelas de alto nivel…

TRIBUTO DE CONFIANZA POR SU AMOR Y VALENTÍA

El día del Ejercito Mexicano fue instituido en 1950 por el Presidente Miguel Alemán Valdés, quien eligió el 19 de febrero para recordar el triste asesinato del presidente Francisco I. Madero. Y nosotros al haberse celebrado el sábado pasado el Día del Ejercito Mexicano le reiteramos nuestra confianza en su valentía y nobleza, y como humilde tributo a los caídos en el cumplimiento de su deber, transcribimos la profundamente emotiva letra del toque de silencio, en una corneta que llora y a la vez acaricia con ternura, cuando se les dice adiós: Compartimos la Letra del Toque de Silencio (que nos enviaron junto con un tierno video): El día ha terminado… se fue el sol de los lagos, de las colinas, de los cielos… Todo está bien… descansa protegido, Dios está cerca… La luz tenue oscurece la vista y la estrella embellece el cielo brillando luminosa desde el cielo y acercándose cae la noche…Agradecimiento y alabanzas para nuestros días debajo del sol, de las estrellas, debajo del cielo. Así vamos, esto sabemos: Dios está cerca…

64 AÑOS DE VALORES Y ESFUERZO ACADÉMICO

Y hablando de valores felicitamos al Colegio Antonio Caso por los 64 años de vida que se cumplen en este mes de febrero y cuya base ha sido sin duda el legado de valores, verdadero amor por la educación, y el esfuerzo académico que marcara su fundadora la maestra Hortensia Narváez Gutiérrez. Con humildad, pero estudiando siempre con mucho tesón, y buscando la asesoría de grandes maestros como Carlos Gómez Pérez, Manuel Malpica Mortera, etc., la maestra Hortensia tomó muy en cuenta las expectativas de los padres de familia de formar a sus hijos no solo con conocimientos académicos sino con los verdaderos valores que les permitan crecer como seres humanos, pensando en sus familias y la comunidad, no solo en acumular bienes materiales. La recordamos con cariño porque en ese crisol se forjaron nuestras hijas, sobrinos y los hijos de muchos amigos que damos testimonio de ello. Felicidades a quienes hoy sostienen con firmeza este legado…

Y EXTENDEMOS LAS FELICITACIONES

A Carmelita Caldelas quien descolgará almanaque el próximo 24, para la Dra. Aurea Luz Sánchez Ángeles que lo hará el 26, una oración por el Ing. Gilberto Sánchez Ángeles que nació un día 27 y mora ya en otra latitud, y para el Lic. Antonio Cotrina Mata que tiene ya otro entorno pero en la tierra compartía pastel el 24… Esperamos sus comentarios elviradelcarmentejera@hotmail.com

El Mayor Ignacio Gómez Morales, egresado del Colegio Militar y digno representante del Ejercito Mexicano, a quien conocimos al iniciar nuestro trabajo en el Instituto Tecnológico de Veracruz, con visión más profunda de nuestra patria, se involucró con la educación y fue maestro e instructor militar en el plantel. Aquí en la revisión del reglamento interior. Foto Galaxia/El Dictamen

Los miembros del Ejército, desde los soldados hasta los Generales de División tienen la noble misión de salvaguardar el territorio, la soberanía nacional y la vida de los mexicanos aun a costa de su propia vida por ello es tan impresionante escuchar el toque de clarín cuando despiden a alguno y reproducimos su letra en el texto de la columna. Foto Galaxia/El Dictamen

Dr. Alfonso García Reynoso uno de los más valiosos directores que ha tenido el Instituto Tecnológico de Veracruz, miembro del Servicio Nacional de Investigadores, quien tiene una patente muy importante; trabajó con ahínco en su cargo y le enviamos un saludo por su cumpleaños que fue el 19, Día del Ejercito Mexicano. Foto Galaxia/El Dictamen