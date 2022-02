Yahir López Soto y nuestra ahijada Gisela Llarena de López recibirán el mes próximo su segundo retoño, un varoncito que será compañerito de juegos de su linda primogénita Samantha. En convivencia con sus padres los profesores Eusebio Llarena y Lupita Montano de Llarena y Eduardo López y Beatriz Soto de López lo anunciaron felices. Foto Galaxia/El Dictamen

Cuántas vivencias personales hermosas, y también tristes, cuántos momentos históricos aprisiona la mente y el corazón de doña Hortensia Fernández Soto, que nació el 31 de enero de 1916 en la población La Laguna, cercana a Paso del Toro, y desde hace tiempo vive en el puerto de Veracruz donde sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos le festejaron sus 106 años de vida. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Doña Hortensia Fernández Soto dio gracias a Dios por sus 106 años de vida junto a dos de sus ocho hijos, Tomás Díaz Fernández y Horacio Morales Fernández, (viven 7), en la parroquia Jesús de Nazareth, donde el R.P. Guillermo Ramírez la felicitó y bendijo en nombre del Supremo Hacedor. Debido a las restricciones por la pandemia la celebración fue muy familiar. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Richmond Hill, Ontario, Canadá

AMBICIONES Y GUERRA MOTIVAN LA MIGRACIÓN

Aunque siguen vigentes las condiciones infrahumanas que originan las riesgosas migraciones actuales en muchas regiones del mundo, propiciadas por los monstruos violadores de sus más elementales derechos, estas siempre han existido, primero cuando el hombre dejó la vida nómada para buscar un buen lugar dónde asentarse, y posteriormente cuando nacieron los imperios y emigró empujado por las ambiciones y las guerras, para buscar un lugar seguro para sobrevivir y proteger a su familia…

EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES

Los emigrantes contemporáneos, que dejaron sus tierras, tal vez sus padres, amigos y su patria, y que muchos de nosotros hemos conocido, permitiéndonos algunos conocer su lado espiritual, salieron en busca de nuevos horizontes y quizá en algún momento tocaron nuestro espíritu hipersensible cuando oímos en nuestra lejana juventud cantar a Ana María González “El Emigrante” que decía “Al salir de España un día, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás lo iba dejando” y que puede sentirse al dejar cualquier país que fuera nuestra cuna, haciéndonos escribir más tarde el poema “El Emigrante”…

EL AMOR TAMBIÉN LOS LLEVA A SER EMIGRANTES

Años más tarde nuestra prima Hilda, hija de un hermano de nuestro padre biológico, fallecido cuando yo apenas tenía 4 años, nos dijo que nuestro bisabuelo paterno fue emigrante libanés que se casó con una mexicana, y nos dio algunos datos más. Y después mi hija Elvi se casó con Jean Nasser, un emigrante libanés que llegó a vivir a Canadá (a quien quiero como un hijo) y emigró a tan bello país, contándose ahora los dos como emigrantes, fundadores de una nueva familia canadiense. Antes, mi otra hija, Adriana, llena de amor y felicidad, se había casado con Mark Blackmer, un estadounidense (a quien también quiero mucho) y pasó también a ser emigrante…

EMIGRANTES POR AMOR SE HAN INCREMENTADO

Creemos que la tecnología ha desarrollado con tanta rapidez las comunicaciones que los seres humanos han tenido mucho mayor acercamiento y la emigración en nuestros días se ha incrementado muchísimo, pero ahora en muchos casos, como el de mis hijas, por amor; en un gran número de familias hemos visto que, sobre todo en hijas, el amor las ha llevado formar parte de las nuevas familias de emigrantes en otros países, principalmente en EU y Canadá…

JUDITH EMIGRA A ESPAÑA POR AMOR

Nos motivó a abordar este tema la Educadora Judith Chávez Benítez, joven compañerita en las Damas Ateneístas, quien acaba de emigrar a España, atraída por un nuevo toque del amor; presentó en la Posada del grupo, a su novio, el joven español Luis Gómez que vino a visitarla y con quien se casó; y acaba de viajar con su hijita América Judith, a Madrid, donde el las recibió feliz. Bendiciones le prodigaron su mami la compañera Educ. Judith Benítez, su tía la también Educ. Veva Benítez y todas las compañeras…

VIVENCIAS QUE ENCONTRAMOS EN EL CAMINO

Cuando uno avanza en el camino del tiempo se va encontrando con vivencias inolvidables, con seres que tal vez no pudimos captar en su exacta dimensión, familiares, amigos, compañeros, porque no tuvimos o no nos dimos el tiempo y nos limitamos para paladear los momentos de alegría, de trabajo o de cosas que compartimos o nos sucedieron…

RECORDANDO A SOLEDAD RICARTE, AGUERRIDA REPORTERA

Hoy recordamos a Soledad Ricarte Bravo, una amiga que mañana cumpliría 88 años si Dios no la hubiera llamado a su reino. Se inició como ayudante del conocido fotógrafo Raúl Varela que trabajaba para El Dictamen, y después incursionó sola como excelente reportera gráfica de todas las fuentes. Recordamos un día en que había venido el presidente de la República (creo era Echeverría) a una reunión en el Club de Leones, y se estacionó en una acera cercana, pero tenía que salir de la acera de enfrente, y entonces pasó con cuidado su coche sobre el camellón, y salió a la otra acera, para ir a revelar rápidamente sus fotos y entregarlas a tiempo a El Dictamen…

RECIBIÓ RECONOCIMIENTO EN LOS PINOS

El Presidente Echeverría la identificaba porque iba a muchos de sus actos, y le entregó en Los Pinos un reconocimiento; su jefe de prensa Mario Lascano también la identificaba y a algunos de nosotros, y cuando fuimos ella, Esperanza Moncada, Gregorio Navarrete y nosotros a ver los daños del gran sismo de Orizaba y nos encontró a la entrada nos dijo: Estacionen su vehículo y suban al camión de prensa de la presidencia, con los grandes de entonces como Jacobo Zabludovsky (que era finísimo) y terminando la gira nos regresaron adonde nos subimos. La recordamos también en sus posteriores actividades como Directora de la Biblioteca Municipal, con los conductores escolares, con las Damas Ateneístas, y el espacio no nos alcanzaría para seguir, una rosa para ti hasta el cielo.

Encontramos gracias al Vagón del Tiempo, a Soledad Ricarte que por muchos años fuera aguerrida reportera gráfica de El Dictamen, cuando muy joven aun, seguía a campo traviesa la investigación de las autoridades para dar con los restos del famoso líder canero Foglia que fuera asesinado, y traer con rapidez su reporte y gráficas, como lo hacía siempre. Foto Galaxia/El Dictamen

Soledad Ricarte Bravo, tan estimada en Veracruz por su vena periodística iniciada a los 15 años, al lado del famoso fotógrafo Raúl Varela; la desarrolló y se enfocó después a la cultura; fue Directora de la Biblioteca Municipal. La recordamos este mes porque mañana cumpliría 88 años y el día 20, cuatro años de haber fallecido. Foto Galaxia/El Dictamen