Juan Antonio Jiménez Solís y Ruth Nofrietta Russell, quienes celebran cuatro meses de feliz matrimonio.

Aunque había afuera menos 24 grados centígrados, Paul Nasser Sánchez Tejera, sentado frente a la mesa, sintió el profundo calor familiar al celebrar el viernes 21, sus trece años de vida con sus padres Jean y Elvi, su abue Elvira del Carmen y sus hermanos Peter y Michael en su hogar de Richmond Hill, inmerso en hermoso paisaje invernal. Foto Galaxia/El Dictamen

La felicidad impresa en sus rostros, subraya la belleza de hija y madre, Janelly Ortega Moncada y Jacqueline Moncada de Ortega disfrutaron inolvidables celebraciones durante noviembre, diciembre y enero, ya que la joven Coach, que radica en Holanda, vino a pasar con la familia las fechas, y el domingo pasado retornó a su hogar. Foto Galaxia/El Dictamen

En el último día del primer mes del 2022, los Cárdenas Bejarano recuerdan emocionados la bienvenida familiar que dieron al nuevo año en la que fue captada esta gráfica donde aparecen los dueños de la casa, Vita y Francisco con sus hijos Abril y Javier, Fátima Alejo y Alfredo Mirón y el nieto Franco Mirón Cárdenas. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

ESTACIONES DEL AÑO EN NUESTRA VIDA

Tal vez la felicidad que se apoderó de nuestro corazón en el ejercicio de la primera carrera que estudiamos, la de Educadora en el Jardín de Niños, se recreara siempre en la naturaleza porque nos hace evocar las cuatro estaciones del año que tienen similitud con la vida misma…

DIOS NOS INICIA EN LA PRIMAVERA

La primavera se inicia cuando el Creador prende la chispa divina que nos da vida, y nos hace retoños del amor de nuestros padres. Nos deposita después en la maravillosa infancia cuya magia no necesita de sofisticados lugares para convertir en felicidad y alegría los más sencillos juegos y los juguetes más baratos…

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL VERANO

Y sigue presente hasta que en la adolescencia se presenta el alba de la juventud cuyas luces se encienden glamorosas para dar paso al verano cuya tibieza de los primeros años nos da la fortaleza para forjar en la juventud el destino que deberemos vivir el resto de nuestra vida, identificados con el amor y la pauta que nos tracemos en base al esfuerzo realizado, y por los valores que nos acompañaran siempre…

EN OTOÑO COSECHAMOS LO QUE SEMBRAMOS

El otoño es el tiempo en que cosechamos lo que hayamos sembrado: Los bienes materiales que fueron siempre nuestra única meta, o la mixtura material para vivir sin estrecheces junto con el amor y las bendiciones que hayamos prodigado. Y nos hace recordar con alegría la estación del otoño que cantábamos con nuestros peques en el Jardín: “La prodiga y rica estación, la estación de las flores de oro, que extasiadas contemplan al sol”…

SOLO CON AMOR MITIGAMOS EL FRÍO DEL CORAZÓN

La naturaleza dispone frío, a veces congelante, para el invierno y nuestro cuerpo puede mitigarlo con ropa de abrigo, pero esta no puede cubrir el frío que haya en nuestro corazón. Este frío solo podemos revertirlo con la calidez familiar, con el amor de los hijos, con la alegría de los nietos, con sus logros, estando en conexión con los amigos fraternales, sin importar el frío invernal. Por ello oímos a lo lejos todavía la canción del invierno que sensibilizó el corazón de muchos de nuestros niños al cantar “Es invierno y hace frío, pobres pájaros mamá, de sus nidos no han salido, ¿quién el grano les traerá? Mamacita yo quisiera a los pobres darles pan, y a los niños sin abrigo, traer al fuego de mi hogar”…

ESTAMOS EN EL INVIERNO DE LA VIDA

Nosotros estamos ahora en el invierno de la vida, pero también viviendo la etapa invernal que marca el calendario del 22 de diciembre hasta el 21 de marzo, en el hemisferio norte, dentro del cual se encuentra Canadá. Cuando escribimos esta columna viernes 28 de enero la temperatura exterior es de menos 25, pero en el interior es de 22 sobre cero centígrados, y a estos se suman el calor hogareño compartiendo las charlas, las actividades de los nietos, los momentos de oración, los festejos personales y tradicionales, que ahora por la pandemia si tienen verdadero sello familiar …

ELVI PEDÍA QUE NO NEVARA Y PETER QUE NEVARA

Los chicos gozan encantados de las nevadas que caen cuando el termómetro marca de 3 a 5 bajo cero, pues cuando baja más aunque haya un sol radiante, ya no cae nieve pero la temperatura es congelante. El frío y las nevadas comenzaron tardíamente, a mediados de enero. Nuestra hija oraba para que no fuera tan extremo el invierno como en los lugares que hemos visto por la TV, pero Peter, su hijo decía “Virgencita, que nieve, que nieve”…

LA INTENSA NEVADA PARALIZO TODAS LAS ACTIVIDADES

La semana pasada cayó por la noche la primera tormenta de nieve, cuando vi a la calle por la ventana estaba el suelo cubierto de nieve de acera a acera y no se veía el camino pavimentado, me extrañó que a las diez de la mañana el gobierno no hubiera limpiado rápidamente con todas sus máquinas; apenas unos cuantos señores con palas trataban de despejar. Vi que mi hijo Jean se había quedado en casa y le tocaba presencial, y ya me enteré que habían suspendido todo por la nevada, que las maquinas estaban despejando los caminos de highway, y había muchos atascados…

LOS CHICOS SE DESLIZARON EN LA NIEVE

Los chicos estaban más que felices y al día siguiente se enfundaron junto con sus papás en sus trajes para la nieve y se fueron a deslizar en una pendiente atrás del edificio de la biblioteca cercana. Y Peter, el pequeño, en los días siguientes se ha vestido igual, y se acuesta y da machincuepas en la nieve que cubre el patio…

TODO ES SEGÚN EL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA

Interiormente nos regocijamos recordando el aforismo “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color, del cristal con que se mira” Este año en Veracruz ha habido muchos estruendosos vientos del norte y es bueno pensar que sirven para estrechar la convivencia familiar con un cafecito o chocolatito caliente y que también así se van volando las malas vibras… Esperamos sus comentarios elviradelcarmentejera@hotmail.com

Quienes no nacimos en un país tan frío como Canadá, respiramos profundo antes de salir de casa, aunque no dejamos de admirar el espectacular paisaje que nos brinda el invierno, pero para los canadienses como los nietos Mike, Paul y Peter la nieve es motivo de gran recreación. Aquí los tres deslizándose en una pendiente atrás de la biblioteca. Foto Galaxia/El Dictamen

Después de pasar la Navidad en casita en Maryland, Brady, John y Jessica María Blackmer Sánchez Tejera, se fueron con sus papás Mark y Adriana a Miami donde tomaron un crucero para despedir en altamar el año viejo y dar la bienvenida al nuevo año 2022, aprisionando felices vivencias que comentan ahora en su hogar. Foto Galaxia/El Dictamen

Inolvidable día de cumpleaños vivió el 12 de enero nuestra prima Daisy Tejera Suárez, ya que recibió muchos regalos, disfrutó rica cena y sobre todo vinieron de Coatepec sus hijos Alejandra Oropeza de Cervantes con su esposo Miguel y sus hijos Miguelito y Laureano y del puerto su hijo Luis Gabriel Oropeza Tejera con su papá el Ing. Héctor Oropeza Madrid. Foto Galaxia/El Dictamen