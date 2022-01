Nuevo año de vida en una de las etapas más hermosas de la vida que es la de la cosecha espiritual, alcanzó el 12 del actual nuestra querida prima Daisy Tejera Suárez y festejaron sus hijos Luis Gabriel, quien comparte con ella el mundo empresarial, y Alejandra, quien vino de Coatepec con su esposo Miguel Ángel Cervantes y sus peques Miguelito y Laureano. Foto Galaxia/El Dictamen

Feliz cumpleaños celebró Tere Perdomo en conocido Café con un grupo de amigos que la colmaron de bendiciones y regalos. En la gráfica Maricarmen, Tere, Nat, Miriam, Mary, Rafael, Margarita, Nora, Lucy, Gaby, Vicky y Maricruz disfrutando del ambiente de alegría que se prolongó por varias horas. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Vita Bejarano de Cárdenas, presidenta del Club Náutico Antares, que siempre ha desplegado toda su energía para llevar adelante el programa que sostiene junto con todas las socias, hizo cambio de almanaque particular y fue festejada por su esposo Francisco, sus hijos Javier y Abril con Alfredo Mirón y su adorado nieto Francisco Mirón Cárdenas. Foto Galaxia/El Dictamen

El estimado Odontólogo Alberto Collado y su esposa Tere de Collado como presidentes del Club Rotario Veracruz 2021-2022, que este año alcanza cien años de servir a la comunidad, han continuado la estela de trabajo marcada por el ideario de Rotary International, en la que han participado siempre valiosos ciudadanos inscritos como socios. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Canadá

SOLO EL AMOR Y LA SOLIDARIDAD GENERAN LA FELICIDAD

Normalmente tratamos de no transferir o comentar correos que nos llegan a través del internet porque pensamos mucha gente los ha recibido ya, y porque queremos con humildad, aportar algo nuevo para aumentar un conocimiento, o para mover a la reflexión generadora de sentimientos, pero hubo una fusión que nos motivó: La valiosa tarea centenaria de Rotary Club y el correo que habla del poder de una acción solidaria que dio la máxima felicidad al multimillonario nigeriano Femi Otendola que enviaron las damas rotarianas del Club Rotario Veracruz quienes nos designaron su compañera hace ya varios años…

REFLEXIÓN DE UN MULTIMILLONARIO SOBRE LA FELICIDAD

Cuando a Femi Otendola le preguntó un presentador cuál había sido lo que lo había hecho más feliz en su vida, sintetizó en 4 etapas su reflexión sobre la felicidad: La 1a. fue para acumular riquezas y medios, y no la encontré. La 2a., coleccionar objetos y artículos de valor y me di cuenta que el brillo de esas cosas valiosas dura poco, y no sentí la felicidad. En la 3a. conseguí grandes proyectos y tuve el 95 por ciento del suministro de diesel en Nigeria y África, y fui también el Armador más grande, pero tampoco encontré la felicidad. Y en la 4a la encontré, en la respuesta de un niño, que no solo me hizo feliz, sino que cambió mi vida para siempre…

DESEO RECORDAR TU CARA PARA RECONOCERTE EN EL CIELO

Un día un amigo me pidió que comprara sillas de ruedas para 200 niños discapacitados, y de inmediato lo hice, pero por insistencia de mi amigo fui a entregarlas personalmente. Vi entonces el brillo de la felicidad en sus rostros, y como sentados en las sillas de ruedas se movían y jugaban, y fue entonces cuando sentí verdadera alegría dentro de mí; pero cuando traté de irme, un niño se abrazó a mis piernas y me agaché para tratar de liberar suavemente mis piernas y le pregunté si deseaba algo más, pero él me miró a la cara, se agarró con más fuerza a mis piernas y su respuesta no solo me hizo feliz, sino que cambió totalmente mi actitud ante la vida: “Quiero recordar tu rostro para que cuando te encuentre en el cielo pueda reconocerte y agradecerte una vez más”…

LA MALDAD IMPIDE LA FELICIDAD, LA SOLIDARIDAD LA REGALA

Y me puse a reflexionar, sí, existe gran violencia en casi todo el mundo, gente perversa que sin saberlo tiene vedada la verdadera felicidad, pero la gran mayoría es gente que no ha perdido su capacidad humana, que a veces simplemente no ha tenido la oportunidad de servir para conocer la verdadera felicidad; pero para beneplácito de la humanidad entera existen seres humanos de gran crecimiento, que se han agrupado en clubes y asociaciones solidarias para apoyar en áreas desprotegidas o que lo requieren en los campos de la salud, la pobreza, la hambruna, la educación, o para desarrollar comunidades…

VALIOSA TAREA DE ROTARY CLUB A NIVEL MUNDIAL

Rotary Club es una institución internacional creada en Chicago, Illinois, E.U.A., el 23 de febrero de 1905 por el Lic. Paul P. Harris con un grupo de amigos con el propósito de unir a líderes empresariales, universitarios y en general a toda la gente de bien, dispuesta a servir a los demás, actualmente tiene más de un millón doscientos mil socios, en más de doscientos países…

ORGULLOSA CAMPANA DE MÉXICO CONTRA LA POLIO

México puede estar orgulloso de que ha participado con grandeza en la obra de Rotary International ya que como señalamos ya en anterior columna, el notable médico mexicano Carlos Canseco siendo presidente internacional 1984-1985, inicio la campana mundial de vacunación para erradicar de la faz de la tierra la poliomielitis o parálisis infantil, causada por el virus, que es contagioso pero con la vacuna creada por el virólogo polaco Albert Sabin se impide su transmisión…

100 AÑOS DE VALIOSA LABOR DEL CLUB ROTARIO DE VERACRUZ

El Club Rotario de Veracruz, nacido el 22 de diciembre de 1922, cumplirá este año su centenario de servicio, y en ese largo periodo los socios han realizado importantes trabajos, como los del inicio de la campaña contra la polio para realizar la vacunación, sobre todo en la zona de la Cuenca del Papaloapan a la que iban en lanchas, según informe del Ing. Ricardo Rodríguez Gilabert con varias décadas como socio. Construyeron el Centro de Rehabilitación “Paul P. Harris” para niños con discapacidades auditivas y de lenguaje, y para otras necesidades; han desarrollado múltiples proyectos de beneficio colectivo y desde hace tiempo motivan a superarse cada ano a niños de la sierra, y los reciben y premian en el puerto…

NUESTRO RECONOCIMIENTO EN ESTE CENTENARIO

Al entrar el Club Rotario de Veracruz al centenario de su nacimiento en el que ha servido con amor y entusiasmo a la comunidad es justo recordar a los rotarios participantes, aunque algunos ya no estén; y lo haremos con testimonios personales, y también de los registros del club, donde aparece como socio fundador Francisco Malpica, integrante de la estirpe periodística de El Dictamen; y con gratitud porque nuestra hija Elvi, participo en el programa de intercambio internacional de jóvenes, creado por los rotarios…

Radiante pasó el día de su cumpleaños la Lic. Jacqueline Moncada de Ortega, quien tuvo la fortuna de disfrutar a su hija Janelly (a la derecha) quien vino desde Holanda, donde radica, para festejarla y compartir con ella los días navideños. Aquí ese día con su mamá Consuelo de Moncada, su hermana Isis y sus sobrinas Karla y Angie Moncada. Foto Galaxia/El Dictamen