REFLEXIÓN PERSONAL A 60 AÑOS DE DISTANCIA

A sesenta años de distancia de mi arribo a la Redacción de El Dictamen, veo mi figura juvenil, con la belleza de la etapa primaveral, con una cierta timidez proveniente de la antigua familia de valores y respeto que tuve, pero con la fortaleza que dan los golpes inesperados económicos y el lanzamiento a un mundo abierto y desconocido en el que abundan los tratos agresivos para los que una no está preparada (perdón por escribir en primera persona, pero la reflexión personal lo amerita)…

LEGADO DE VALORES DE NUESTROS MAESTROS

En primer lugar recordamos a Alfonso Valencia Ríos, mi gran maestro en la Facultad de Periodismo, y en el ejercicio periodístico, quien me enseñó no solo las técnicas informativas, sino los valores humanos a través de los cuales uno puede navegar tranquilamente en el mar de la profesión, sino de la vida misma; también a los maestros Francisco Gutiérrez, Julio S. Guerrero y don Juan Malpica que me recibió con la amabilidad que siempre lo caracterizó, y me contrató, pues me había visto trabajar como alumna del maestro Valencia, quien me llevó por todos los vericuetos de los que surge la noticia…

VIVENCIAS INOLVIDABLES ATESORAMOS

Aunque sin compararme con el maestro Valencia, pues él fue un verdadero gigante del periodismo, creo que le debo dos de las divisas que han regido mi vida y me parece oírlas en su voz: En la vida nadie es más ni menos que tú, y la segunda: En cualquier circunstancia debes conducirte siempre con humildad. Recuerdo con emoción, entre otras vivencias, la sesión del Cabildo que presidió la Lic. Carolina Gudiño, cuando cumplí 50 años en el ejercicio…

Las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Veracruz, cambiaron su dinámica por la pandemia, pero siguen en sus ideales promoviendo la unidad y apoyo entre los pueblos de América. Aqui en su comida Navideña: Minerva Toledo, Josefa Pereda, Rochy Manjarrez, Olga De Ochoa, Vicky Jácome, Rosi Bolaños, Gladys Sahagún, Lucero Herrera, Paula Figueroa, la Directora Norma Robledo, Pilar Retolaza, Blanca Riquer y Yuya Mejía. Foto Galaxia/El Dictamen

El alegre grupo de jarochas que hace varios ayeres compartieron aulas en el Instituto Pacelli y ahora viven en México, no olvidan sus raíces, su alegría y seguido intercambian anécdotas y bendiciones. Aquí en su convivio navideño 2021 brindando en Les Moustaches del paisano Luis Gálvez. Sentadas Lupe Abascal, Boni Breton, Carmelita Caldelas, Angelines Barquín, Maruca Jove, Maricarmen Barquín y Lupe Morales. Foto Galaxia/El Dictamen

El Pbro. Guillermo Arturo Ramírez Martínez, que ha estado al frente de la parroquia Jesús de Nazareth en la calle paralela a Costa Verde, por casi diez años, llegó a los 30 años de su ordenación sacerdotal y recibió múltiples reconocimientos por su valiosa tarea aparejada a sus constantes estudios posteriores iniciados en Roma, que han sido bendiciones por los que dio gracias a Dios en solemne misa el pasado domingo 20. Foto Galaxia/El Dictamen

El Obispo Emérito Luis Felipe Gallardo Martín del Campo concelebró la solemne misa de acción de gracias oficiada por el pbro. Guillermo Arturo Ramírez Martinez en el treinta aniversario de su ordenación sacerdotal, en su parroquia Jesús de Nazareth, donde se desbordó la emoción con los músicos y cantantes que participaron y la emotiva decoración por la Navidad. Foto Galaxia/El Dictamen

El Pbro. Guillermo Arturo Ramírez Martínez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareth, acaba de recibir su documento de graduación en la maestría en Innovación Pastoral realizado en 2018-2020, que viene a sumarse a un doctorado y dos maestrías mas que le dan brillantez a su bagaje de conocimientos que comparte en el Instituto Cultural “Francisco Javier Clavijero, A.C.” que acaba de abrir a la comunidad. Foto Galaxia/El Dictamen

El grupo de amigas de raíces libanesas que este año se ha reunido para charlar y convivir gratamente en la residencia de Malena Barría de Hoyos, tuvo un feliz convivio navideño en el que dieron la bienvenida la anfitriona Malena, Rosalba de Hamsho y Rosita Ham, quienes intercambiaron vistosos regalos y bendiciones para el fin de año y los días venideros del 2022. Foto Galaxia/El Dictamen

Varias décadas han pasado pero la amistad sincera surgida en su vida laboral en la antigua Nacional de Drogas, sucursal Veracruz, continua. Este año recordaron felices vivencias en conocido restaurante; aparecen Cruz Amparo Bravo, Mirella Tejera, Antonia Valencia, Virginia Escamilla y Emilia Vargas; Emiliano Uscanga, Santiago Rojas, Arnulfo Guillen, Horacio Morales, Agustín López, Eduardo Aguilar, Alberto García, Enrique Zamudio, Raúl Uravil y Armando Vivar. Foto Galaxia/El Dictamen

UNA VIVENCIA QUE MUY POCO HE COMPARTIDO

Un parteaguas en mi vida ocurrió con el honor que dio a mi humilde persona el Ing. Eugenio Méndez Docurro, cuando siendo Secretario de Comunicaciones, me invitó para hacerme cargo de su Departamento de Prensa (porque alguien me había recomendado ampliamente con él); me emocionó que me pasaran a su oficina por su elevador privado; y que después de la entrevista, me contratara de inmediato; quedé de regresar en cuanto arreglara mis asuntos en El Dictamen y el Tecnológico, pues no podía salirme así madamas, estuvo de acuerdo y me esperó algún tiempo…

NUNCA EL ARREPENTIMIENTO POR ESTA DECISIÓN

Pero motivos muy personales me afianzaron en el terruño y me marcaron otro rumbo, pero nunca me he arrepentido de esta decisión, ni ahora que estoy en el final del túnel, pues ya tengo 83 años, y dejo escapar algunos sentimientos negativos, como la envidia, los rudos empujones para anularme, que me persiguieron, y reflexiono mientras veo flotar en el aire los hermosos pensamientos de Antoine de Saint-Exupery, el maravilloso autor de “El Principito”…

VALIOSO CURRICULAR DEL PBRO. GUILLERMO RAMÍREZ

Nos complace hoy felicitar al Pbro. Guillermo Arturo Ramírez Martínez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareth, por el nuevo galardón que se ha colgado a base de esfuerzo constante y de vencer retos y luchas. Merece amplio reconocimiento por su trabajo y constante búsqueda de caminos de superación, ya que después de su Ordenación Sacerdotal ha estudiado: Lic. En ciencias de la educación, en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, en 2001-2004. Maestría en Administración de Instituciones Educativas, UCC, 2007-2009. Maestría en Educación, UCC 2009-2011. Doctorado en Educación en El Cacapo, en Xalapa, 2012-2015. Y Maestría en Innovación Pastoral, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2018-2020. Y sus conocimientos no han quedado en papeles, sino que los ha volcado en innumerables actividades, abriendo a la comunidad hace poco el Instituto Cultural “Francisco Javier Clavijero”, A.C., que dirige y oferta 4 Diplomados: 1.- Teología para laicos. 2.- Filosofía para laicos. 3.- Pastoral para laicos. 4.- Mundo Contemporáneo… Dejamos nuestro correo electrónico elviradelcarmentejera@hotmail.com y los mejores deseos para que disfruten de un feliz Fin de Año y renueven su fe y esperanzas para el 2022…