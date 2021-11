De plácemes estará el público veracruzano el próximo martes 30, a las 6 de la tarde en el Foro Boca, ya que tendrá la oportunidad de disfrutar el arte y talento de Cristina De la Rosa en una gala especial de arpa jarocha, a beneficio de la Casa Santa Ana que otorga amplia gama de servicios de comedor y salud gratuitos o de muy bajo donativo. Con solida formación musical ha estado en el famoso Carnegie Hall. El donativo es de $200. Foto Galaxia/El Dictamen

Iniciada por la iglesia católica como Halloween, Noche de reconocimiento familiar y fraternal con los que nos visitan, antiguamente por situación de pobreza, y hoy de fantasías solicitando golosinas, motivo a doña Angelita Carvajal de la Hoz a tener grata convivencia con su hijo Mario Figueroa, su nuera Lilia de Figueroa, sus nietos Liliana y Mario Jr., su sobrina la Dra. Germania Zarrabal y su sobrina nieta Lucero Zarrabal. Foto Galaxia/El Dictamen

El clan familiar de los Morales tuvo poderoso motivo que celebrar el domingo 7 de noviembre ya que la bella Naty Lozada Morales, de la generación juvenil, alcanzó 21 primaveras y brindaron por ella durante regia comida. Aparece con su mamá la LAE Maricarmen Morales Tejera, su no menos linda hermana Melissa, sus abuelos Horacio y Mirella de Morales, sus tíos Mire y José con Rodo y Cecy y Horacio Jr., con Isabella y Santy. Foto Galaxia/El Dictamen

CASA SANTA ANA COMPLEJO DE SERVICIOS FRATERNALES

Hablar de Casa Santa Ana de Boca del Río es hablar no de un complejo turístico sino de un complejo de servicios fraternales que abarcan la atención de apoyo alimentario, de albergue temporal, de salud, para gente que los necesita pero que no cuenta con los recursos necesarios para obtenerlos, así como otros requerimientos que no están contemplados en el área oficial, pero que son de urgencia para la comunidad. Como hemos leído en los cuentos y hemos visto en la realidad que todo nace de un sueño o de una inspiración de amor, el proyecto nació de la mente espiritual del Pbro. Cecilio Herrera quien decidió enfrentar el reto y con su alma de sello universal dejo atrás la fase contemplativa y puso en marcha la acción, empezando a involucrar a mucha gente noble en la obra que inicio en el templo a su cargo en la parroquia Santa Ana, en el municipio de Boca del Río para luego continuar con un terreno y la construcción del edificio con que hoy cuenta…

COMEDOR, ALBERGUE TEMPORAL, SERVICIOS DE SALUD

Tienen un comedor con alimentos gratuitos a todos los que los solicitan, han atendido fraternalmente a muchos migrantes para que descansen, se alimenten y aseen, sin mira política alguna; ahora solo brindan albergue temporal pero esperan terminar pronto el albergue permanente para gente de urgente necesidad. La obra ha permeado el espíritu solidario de muchos profesionales como médicos, psicólogos, tanatólogos y orientadores que de manera gratuita dan sus consultas a los pacientes por un donativo de cincuenta pesos destinados al recurso que se requiere para la despensa, servicios de electricidad, telefonía, limpieza y nomina en general…

MUCHO APOYO NECESITA UNA OBRA ASISTENCIAL ASÍ

Claro que una obra asistencial así requiere de mucho y constante ingreso económico que aquí se apoya con el alquiler de pequeñas salas para conferencias y otros eventos; tiene una Dirección, actualmente a cargo de la CP. Patricia Rodríguez de Muñiz, con un directorio de gente que lleva a cabo eventos recaudatorios y convenios, y también mucha gente voluntaria que apoya los programas.

SUS PRÓXIMOS EVENTOS

Una gala de Arpa Jarocha con la notable arpista Cristina De la Rosa que inició sus estudios musicales de piano a los 6 años y a los 14 tocó con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, posteriormente atraída por el arpa, se concentró en su estudio (no podía ser menos ya que es hija del mundialmente famoso arpista Alberto De la Rosa) y tuvo triunfo apoteósico al tocar “El Cascabel” en 2017, en el Weill Recital Hall del Carnegie Hall, de NY por haber obtenido el segundo lugar del International Music Talent. El miércoles 1 de diciembre tendrán un Bingo en su salón de eventos pro seguro sacerdotal, que es tan necesario; tiene un donativo de cien pesos, y ahí habrá café, galletas y derecho a 10 jugadas. Y todavía pueden visitar el Bazar Navideño que acaban de instalar con árboles navideños, nacimientos, villas, adornos, luces, esferas decoradas, bisutería y muchos más…

SEMANA DE GALAS CUMPLEAÑERAS

Hoy, día de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos, evocamos al gran amigo y mejor tenor, nacido un día como este, que pisó con éxito escenarios famosos, Jorge Lagunes, cofundador de la Asociación Conciertos Líricos con la maestra Úrsula Ramos, quien siempre apoyó la cultura musical en Veracruz y con quien estuvimos en grandes funciones en el Teatro de las Bellas Artes, de cuya plantilla operística formaba parte. Cumple años este día nuestra querida sobrina política Cecy Quepons, amada compañera de vida de nuestro sobrino el LSC. Horacio Morales Tejera, quien es tan bella poro fuera como por dentro. El miércoles 24 arrancara un nuevo año, lleno de bendiciones y proyectos, nuestra queridísima ahijada la maestra, comunicóloga y terapeuta Jacqueline Moncada Sandoval; y remata nuestra emoción con el nuevo almanaque que empezará a contar también ese día para la querida amiga Lupita Estrada de Andrade de quien esperamos la foto familiar de su festejo; el 20, aunque no tuvo festejo especial, la querida amiga Begoña Martín de Ávila Camberos llenó su corazón con el amor y atenciones de su esposo el ex Alcalde Francisco Ávila Camberos y su mami Rosita Martínez de Martín, enmedio de la emoción por la espera de su nuevo nieto o nieta, vía sus hijos José Ramón y Gaby Jiménez de Ávila. Comentarios al correo elviradelcarmentejera@hotmail.com

El Vagón del Tiempo nos lleva hoy al solemne momento de la ordenación sacerdotal del Padre Víctor Díaz Mendoza, que fuera honrado post mortem antenoche por la Institución de la Superación Ciudadana por la suprema elevación espiritual con que prodigo su ministerio entre los más necesitados de atenciones básicas y espirituales. Lo ordena el primer Obispo de Veracruz José Guadalupe Padilla, junto el recordado Padre Arturo López Islas. Foto Galaxia/El Dictamen

Berta Pizie de Cortes, quien por más de 30 años ha sido el motor de las actividades de nuestra casa y es miembro familiar muy querido, alcanzó nuevo año de vida el 15 del actual y tuvo grata convivencia con todos, habiendo estado también sus hermanas y sobrinos, a los que atendió con la rica cena que preparo y quienes la colmaron de regalos y bendiciones. Aquí con su esposo Juan Cortés Aragón y su consen Rodo Delgadillo Morales. Foto Galaxia/El Dictamen

Cariñosa felicitación enviamos hoy Día de Santa Cecilia, hasta Puebla, a la querida amiga Cecy De Ochoa Guasti quien siempre era festejada en el seno familiar este día junto con su mami la inolvidable Cecy de De Ochoa, y después por sus compañeras ateneístas. Aquí nos llevó el Vagón del Tiempo a la celebración casera de nuestro cumple en 2012 y aparecemos Elvira del Carmen Tejera, Cecy, Mirella Tejera de Morales y Mine de Caso. Foto Galaxia/El Dictamen