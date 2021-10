Con motivo del Día del Médico, el Vagón del Tiempo nos llevó varias décadas atrás al Hospital de la Raza, en la CDMX, cuando el Dr. Juan Hamsho Posada, al centro, hacia sus cuatro años de especialidad en medicina interna, y en una pausa, convivió con sus compañeros. Felicidades a todos y a los que actualmente abrevan ahí avanzados conocimientos. Foto Galaxia/El Dictamen

Un centenario de vida es un regalo de Dios, un acontecimiento de oro que debe ser festejado en grande, y así lo quiso Mercedes Berros Zamorano, que cumplió cien años el 8 de octubre, y fue secundada por sus hijos María Eugenia, Martha, Blanca, Federico, Luis y Mercedes, con quienes aparece en la comida familiar en El Gaucho, uno de los múltiples festejos que tuvo. Foto Galaxia/El Dictamen

Historias, vivencias y experiencias de gran interés, cargó en su alforja la CP. Norma Robledo de De Hoyos, Directora de la MRP de Veracruz, durante la XXXIX Convención Bienal de MRP celebrada en Cancún, las cuales compartirá con sus compañeras porteñas. En la gráfica aparece en un receso con una socia de Nuevo Laredo. Foto Galaxia/El Dictamen

Una celebración que habla de un espíritu superior, de los que se recrean con la música y la felicidad de los amigos, realizó José Luis Cubria Castro, en su casona de Xalapa, para festejar a su amigo porteño Ricardo Medina Sánchez y cuatro xalapenos, Fernanda Casas Berthiuer y la Dra. Alicia Bonilla por sus cumples, y a Enrique Israel Pardo Tejeda y Virginia Lascurain por su aniversario de boda. Hubo concierto y cena de gala. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

TRADICIONES DE OTOÑO: TODOS SANTOS Y HALLOWEEN

Estamos a la puerta de dos grandes tradiciones de otoño, la hermosa tradición mexicana dedicada a recordar a quienes han dejado el mundo terreno, que abarca los dos primeros días de noviembre, y la del Halloween, que celebran en Canadá, EU y Europa, el último día de octubre. Por una mala información del Halloween, mucha gente en nuestro país la ha satanizado dándole un origen cruento anterior al cristianismo, por ello nos sorprendió escuchar al sacerdote Josh Johnson, de la iglesia católica Nuestra Señora del Santo Rosario, de Luisiana, E.U.A.

PADRE JOHNSON: HALLOWEEN, FIESTA CATÓLICA

Afirma dicho sacerdote que es una fiesta católica que los católicos debemos celebrar como la Nochebuena, el 24 de diciembre, siguiendo el 25, la Navidad. Hallow, en ingles antiguo significa santo, por ello decimos en inglés: Hallowed be thy name (santificado sea tu nombre) por lo que el Halloween es una fiesta santa o santificada que empezó hace muchísimos años en Europa, cuando la noche del 31 de octubre, la gente muy pobre iba a tocar a las casas y les daban soul cake (pastelitos de alma) y ellos rezaban por esos hogares. Luego empezaron a vestirse como los santos que habitan el cielo, que son no solo los que conocemos, sino muchos que llevaron una vida digna. Después vistieron también como esqueletos y fantasmas para afirmar ante la comunidad la separación del cuerpo y el alma, y hoy, como superhéroes o cualquier personaje divertido, porque Dios quiere también que nos divirtamos, y porque el entusiasmo viene de los niños. Recomienda para la celebración:

Dar el mejor trato a los visitantes, tratar de estrechar afecto con los vecinos y rezar por todos los que necesitan nuestra oración para llegar al reino prometido…

TRADICIÓN MEXICANA DE TODO SANTOS

La hermosa tradición mexicana de Todos los Santos, para honrar a los seres amados que se fueron, es una mixtura de tradiciones legadas por nuestros antepasados indígenas con Dioses emergidos de la naturaleza y la fusión del credo monoteísta hispano que nos hizo cristianos con la fe en un solo Dios. Está presente en los altares de vida que levantan en muchos sitios y hogares, verdaderas piezas de arte que conjugan la vida espiritual envuelta en recuerdos de los seres que se fueron de este mundo . También forman parte de la celebración los desfiles de catrinas en los que los mexicanos muestran su desapego a la vida terrena y satirizan la muerte vistiendo elegantes trajes en un cuerpo de esqueleto…

PROMOCIÓN DE NUESTRAS TRADICIONES EN TORONTO

En Canadá, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, coordinado por el Cónsul de Cultura del Consulado Mexicano en Toronto, Rodrigo Mendivil, la Sociedad Multicultural Canadá nos Une y otra de jóvenes profesionales, realizaran programa especial para proyectar todo santos; la tarde noche del sábado 30 harán un desfile de catrinas por la avenida Dondas, en el centro de Toronto. Desde hoy exhiben un gran altar de vida frente a la casa de Lumy Fuentes (nuestra presidente), en la zona de Davenport, y el IME efectuará pláticas, talleres, expo de artesanías y lectura de leyendas, presencial y en zoom…

FIESTA DEL CENTENARIO DE MERCEDES BERROS

Una fiesta digna de su centenario de vida, que se prolongó varios días, tuvo doña Mercedes Berros Zamorano, iniciando el día 8, fecha del cumple, con una comida en el salón Bariloche, acompañada por sus hijos María Eugenia, Martha, Blanca, Federico, Luis y Meche, sus nueras Janet y Marisela, su yerno Miguel López, sus nietos y bisnietos. Marco de oro fue el ambiente que propicio allí la cantante Maty Bello; más tarde se dirigió a la misa de acción de gracias en Jesús de Nazareth; al otro día tuvo una concurrida caravana de autos con amistades porteñas y de su natal Alvarado, y culmino en la noche con fuegos artificiales en el bulevar. El domingo 17 dio gracias en la parroquia alvaradeña San Cristóbal, y culminó con una serenata en el parque, piñatas y dos toritos encohetados como obsequio del Alcalde Bogard Ruiz… Esperamos sus comentarios al mail elviradelcarmentejera@hotmail.com

Viajamos en el Vagón del Tiempo para contemplar los felices momentos de los peques encarnando personajes de las actuales historias, para ir a pedir golosinas a las casas de los vecinos. Aquí Peter y Paul Nasser disponiéndose el último día de octubre del 2018, a realizar su recorrido de la tradicional fiesta, cuyo sello es ahora familiar y de acercamiento con los hogares cercanos. Foto Galaxia/El Dictamen

Y estamos listos ya con el decorado otoñal para dar bienvenida a los chicos que lleguen a visitarnos, para los que tenemos dulces, galletas, chocolates y refresquitos para que disfruten del Halloween y luzcan los disfraces que preparan como una fiesta de carnaval. Foto Galaxia/El Dictamen