Brady Blackmer Sánchez Tejera alcanzó los 15 años de vida el 3 de agosto, pero desea festejarlo en grande con la familia en Veracruz en cuanto sea posible, ese día se fue a jugar con el equipo de béisbol de su escuela, en el que es segunda base, y regresó por la noche para compartir pastel con sus papás Adriana y Mark, y sus hermanos Jessica María y John Mark. Foto Galaxia/EL Dictamen

Emocionadas estuvimos ante la escultura de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el frente de la iglesia María Reina del Mundo, en Richmond Hill, Canadá, cerca de donde vivimos, que fue donada por un feligrés y a la que mucha gente que pasa se detiene para contemplarla. Foto Galaxia/El Dictamen

La Dra. Esperanza Hernández Delgado de Lenz, comentando con la Dra. Germania Zarrabal los preparativos para la celebración de su cumpleaños 96 que tendrá lugar el 17 de septiembre en un ambiente muy grato, en conocido restaurante español, con un grupo de amigas muy cercanas. Foto Galaxia/El Dictamen

Brady Blackmer Sánchez Tejera en la foto hogareña que tomó su mamá Adriana la tarde de sus quince años. Lo acompañan su papá Mark Blackmer y sus hermanos John Mark y Jessica María con quienes comentó las magníficas jugadas que logró esa tarde con su equipo de béisbol de high school, en Maryland, EUA, donde radican. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

MUY DIFÍCIL EL CONCEPTO DE JUSTO

De suma importancia ha sido siempre para nosotros lo que se refiere a justo, aunque es difícil navegar en este concepto ya que tiene muchas acepciones que van desde nuestros propios valores para aplicar la justicia, hasta las implicaciones legales, que en ocasiones hasta son manejadas con estrategias inhumanas que son tomadas como triunfos por profesionales truculentos…

EL MUNDO ENTERO PENDIENTE DE AFGANISTÁN

El mundo entero ha estado pendiente estos días de la decisión del presidente de EU Joe Biden de evacuar de Afganistán sus contingentes militares que hace 20 años fueron destacados ahí para salvar a sus habitantes del régimen que había implantado el grupo de los Talibanes en extremo dictatorial, sobre todo con las mujeres arrebatándoles todos sus derechos como seres humanos, ubicándolas en la prehistoria…

JOE BIDEN, EJEMPLO DE JUSTO CON SU PAÍS

Pero resulta que ahora el señor Biden tiene que desplegar toda su sabiduría e inteligencia no solo para evacuar de Afganistán a los estadounidenses, y afganos que trabajaron con ellos para liberarlos de ese régimen, sino de los señalamientos que ha recibido por su “acción inhumana”, de gente que no profundiza en la reflexión centrada de Biden, pues era su obligación moral y constitucional rescatar a sus militares de vivir en ese ambiente de tensión que no les corresponde y reunirlos con sus familias.

APRENDIZAJE CONTRA LA CORRUPCIÓN INDISPENSABLE

Pensó que la ayuda era más que suficiente pues desviaron al derredor de tres billones de dólares, que podían haber aplicado en EU, con el propósito de que los afganos aprendieran a defenderse por sí mismos y salieran adelante, pero que como en la mayoría de los países de nuestra América, fueron sustraídos por la corrupción, de la que dejaron evidencia el propio presidente en funciones que fue exhibido huyendo y llevándose en un helicóptero grandes bolsas con dinero…

UN AVISPERO QUE NADIE QUERÍA TOCAR

¿Por qué hasta ahora? Lógicamente porque era un avispero que presidentes anteriores no quisieron tocar por diversas razones… Los señalamientos negativos son desde luego de gente que no ha profundizado en la acción o que cómo Trump quiere agarrarse de cualquier clavo ardiente para seguir engañando a sus compatriotas (la mayoría ignorantes o con miras políticas personales) porque ilusamente quiere repetir en el cargo que nunca debió ocupar… Que bien contestó Mr. Biden a quien le preguntó en una conferencia que si no sentía remordimiento por su actuación – Ninguno, contestó, porque estoy trabajando como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no de Afganistán-. Está defendiendo con valor y sabiduría a sus compatriotas. Ojala que nosotros seamos también defendidos así.

UN RECUERDO HERMOSO DE NUESTRO PAÍS

Fuimos con nuestra hija Elvi a oír misa en una pequeña pero bella iglesia cercana a la casa, se llama María Reina del Mundo…su altar tiene un gran triangulo con pequeños vitrales y al centro al hijo de Dios en la cruz, y otros más a lo largo del templo, tiene también saloncitos para los grupos que atiende de familias disfuncionales, de evangelización, de catequesis, de ayuda, y un área de baños impecable… Pero lo que nos emociono fue que en el ala derecha de las áreas verdes que la rodean tiene como un portal con una escultura de tamaño natural de la Virgen de Guadalupe que una persona obsequio. Oramos vibrantes en una banca al frente que instalo el párroco del templo después de poner la Virgen, que mucha gente que pasa de detiene a contemplar. Recordamos al Padre Guillermo de la parroquia Jesus de Nazareth siempre activo en su superación, en tener dignas y bellas instalaciones y en trabajar para obtener recursos económicos, porque hay que decirlo, aquí la gente es justa para aportar, y en nuestro terruño la mayoría escatima y solo entrega unas cuantas monedas…

ABRAZOS ALEGRES Y TAMBIÉN TRISTES

Cerramos la última semana de agosto con abrazos alegres y bendiciones para la ahijada Lic. Consuelo Martínez de Carrión, jefe de ventas del Palacio de Hierro y para la hermanita Lic. Teté Caldelas de González, quienes cumplieron años el 28 y el 31, respectivamente. Y enviamos un abrazo solidario a la amiga de muchos anos Beatriz Monroy de Domínguez por la triste partida de su hijo Alfredo, hijo de nuestro maestro de la normal, Alfredo Domínguez (Q.E.P.D.)…

Radiante la guapa jovencita Rosy Josselin Yllescas Pretelin al terminar la misa de acción de gracias, celebrada el 17 de abril, en la iglesia San José Obrero por sus XV abriles, acompañada por sus tíos Ing. Modesto Soosa y Juanita Bravo de Sosa, quienes le ofrecieron alegre fiesta familiar en su residencia. Foto Rosalía Vargas/ Colaboradora

En raudo vuelo en el Vagón del Tiempo llegamos al 2018 y saludamos a Meche Pineda de Muñoz, Catita Dozal de Vinas, Coquis Cárdenas de Hernández y Lupita Mariz en una agradable reunión del Club de Escritoras “Gemma Odila Garzón”, quienes compartieron interesante programa cultural y esplendida merienda. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora