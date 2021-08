Un brunch de sello muy familiar de acuerdo al acontecimiento espiritual de su primera comunión, tuvo Peter Nasser Sánchez Tejera en el jardín de su casa con sus papás, sus hermanos, su abuela Elvira del Carmen Tejera, su primo Paul Haddad y los queridos vecinos Jason y Magda con sus hijos Noah y Jacob, y Ernie y Mary. Foto Galaxia/El Dictamen

Emocionado y sonriente Peter Nasser Sánchez Tejera participó en la solemne misa en que recibió por primera vez el cuerpo de Cristo consagrado, junto con ocho compañeritos en la hermosa Catedral de la Transfiguración, cercana a Richmond Hill, Ontario, Canadá, donde radica con su familia. Foto Galaxia/El Dictamen

De manos del R.P. Makarius, Peter Nasser Sánchez Tejera recibió por primera vez el pan consagrado durante solemne misa de rito griego católico melquita celebrada el 15 de julio, en la Catedral de la Transfiguración, después lo recibieron sus papás Elvi y Jean Nasser y su abuela Elvira del Carmen Tejera. Foto Galaxia/El Dictamen

Con el entusiasmo que siempre ha caracterizado a este grupo de abogados egresados de la Villa Rica, se reunieron para festejar a su compañero Enrique Fernández Gómez por su cumpleaños; en la gráfica Julio Víctor Rojano, el festejado, Patricia González de Vargas con su esposo Jorge Vargas, Norma Aurora Ortega, Yolanda Márquez y CP. Luisa Pacheco de Rojano. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

LA ORFEBRERÍA DE LOS POETAS

Soñadora, como me he definido siempre y amante de la palabra que en la orfebrería de los poetas se transforma mágicamente en los más finos e iridiscentes cristales, en el diamante más perfecto y en la caricia que toca lo más recóndito del alma, sentí una explosión de amor y un reclamo inédito a mi ser cuando vi y escuché el video que mi sobrina Patricia León Tejera me envió ayer, todavía desempacando de sus vacaciones a España…

BELLO TEXTO CON SEÑORIAL ARTISTA ESPAÑOLA

Con gran señorío la artista, cuyo nombre no me enviaron a tiempo, pero por su acento es española, tiende el reclamo de nuestro ser, en un texto bellísimo que habla del tiempo que nos escatimamos nosotros mismos, pasando simplemente a envejecer en el paisaje de la vida, dice en algunos de sus fragmentos: “No te das la importancia que mereces, y vas dejando que la vida pase, y para ti no hay tiempo casi nunca, y nunca te regalas un detalle, y corres por la prisa de los otros, y llegas a tu vida siempre tarde”, y va pasando el tiempo, y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje”

SIEMPRE LOS DEMÁS, ¿CUÁNDO UNA CITA CONTIGO?

“Y siempre los demás y, ¿para cuándo una cita contigo?, ¿en cualquier parte? Te necesitas más de lo que piensas, y nunca te detienes a escucharte, y tienes tantas cosas que decirte, pero no te pareces importante. Y siempre tú, después, y siempre luego, y siempre para ti, más adelante. Y el tiempo se va sin esperarte”. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte, y cuéntate la historia de tu vida, ya verás cómo vas a enamorarte”… Claro que no es referencia a cosas materiales, que tienen siempre un precio en metálico, y muchas veces al tocarlas se deshacen como las pompas de jabón, y su disfrute es efímero…

NO DEBEMOS ENVEJECER CON EL PAISAJE

En referencia a las que llenan el espíritu, a las que nos permiten disfrutar de un bello ocaso en el mar, detenernos para sentir la caricia del viento en nuestro rostro, escuchar un concierto, pergenar algunos textos, o simplemente compartir un café con la persona o personas que amamos. Ese tiempo que disfrutamos y que forma parte del paisaje de nuestra vida, no envejece, ni nosotros con él, porque no solo lo miramos de lejos sino que lo vivimos, y esas vivencias permanecen inamovibles y nítidas en nuestro interior… Ojala que esta reflexión penetre en el corazón de quienes se han colocado siempre atrás, y se han negado el tiempo y el valor que tienen y merecen…

APROVECHAR EL LADO POSITIVO DE LA PANDEMIA

Sobre todo ahora que Dios, en su infinita sabiduría ha otorgado un lado positivo a esta pandemia ya que a pesar del largo confinamiento, del que muchos se quejan, hemos tenido tiempo para disfrutar a la familia, tasar el bien y el mal, y reflexionar. Hablando en primera persona, no me puedo quejar, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros y he disfrutado enormemente a mis hijos y nietos aquí en Canadá, aunque no hemos podido ver a los hijos y nietos que viven en EU…

PRIMERA COMUNIÓN DE PETER NASSER SÁNCHEZ TEJERA

Momentos muy hermosos vivimos al acompañar a Peter, nuestro nieto más pequeño, a recibir su primera comunión. La solemne misa fue muy emotiva, el mensaje del ministro celebrante tierna para los nueve pequeños comulgantes, un bello coro subrayo la espiritualidad de la ceremonia. La celebración casera, aunque muy familiar, desplego todo el entusiasmo de los papás Elvi y Jean Nasser que dispusieron regia comida, delicioso pastel y dieron bellos recuerdos…

SE FUE EL DR. ROBERTO JUÁREZ BAIZABAL, GRAN SER HUMANO Y MÉDICO

Con crespón de luto cerramos hoy esta columna por la partida de este mundo de nuestro queridísimo médico y amigo el Dr. Roberto Juárez Baizabal, un excepcional ser humano, que dedicó su vida y conocimientos al servicio de los demás, sobre todo a los pobres, que atendió fuera de sus pacientes programados en el IMSS y en la Cruz Roja; extrañaremos su bonhomía, pero sabemos que hoy está en un mejor lugar porque tenemos la total seguridad de que está ya en el reino de Dios. Un abrazo solidario para su esposa la Enf. Lourdes de la Paz Ramón de Juárez, su hija Marimar, su hijo político y su hermano Ing.Emilio Juárez Baizabal…

Con su angelical y espontanea sonrisa, Elizabeth Zúñiga Contreras vino de Playa del Carmen, donde radica, para entregar la medalla de excelencia que obtuvo el fin de cursos de la escuela IMA, a su abuelita Juanita Contreras de Zúñiga, en la celebración de sus ochenta años de vida. Foto Galaxia/El Dictamen

Después de disfrutar de gratas vacaciones en Chicago y festejar su cumpleaños al lado de sus hermanos los Ing. Marian y Rafael Tapia Zarrabal, y su sobrino y ahijado Rafaelito Tapia Langle, la MCC. Germania Tapia Zarrabal retornó ayer a la Sultana del Norte, para retomar su trabajo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Foto Galaxia/El Dictamen