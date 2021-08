Richmond Hill, Ontario, Canadá

SABIAMENTE LOS CANADIENSES DISFRUTAN EL VERANO

Aunque no con el ímpetu de antes de la pandemia que nos aqueja, pero la gente en Canadá está gozando de los días soleados y tibios del verano, sabiamente trata de aprovechar los días acogedores que les ofrece la estación; viaja moderadamente a las playas adecuadas a los bellos lagos que vemos en sus paisajes y realiza días de campo en los grandes y bien acondicionados parques con mesas y asientos rústicos, y visita las granjas con sus grandes huertos dispuestos especialmente para que la gente vaya y corte las frutas de la temporada; desde luego que la gran mayoría ya está vacunada contra el malvado virus que trae en jaque al mundo desde el año pasado, y respeta las indicaciones pues en los lugares cerrados usa cubrebocas y máscaras, no hemos visto fiestas tumultuosas y muchos hasta se cubren en los paseos…

UN PASEO POR HUERTOS Y NIAGARA ON THE LAKE

El pasado fin de semana hicimos un recorrido que nos llenó de paz y alegría. Visitamos la granja cercana a las Catartas del Niagara y gozamos contemplando la naturaleza, esta vez no cortamos, pero nuestro hijos Jean y Elvi y los nietos Mike, Paul y Peter se treparon a los arbustos y cortaron deliciosos chabacanos, comimos varios bajo los arbolitos y retornamos junto con los vecinos Ernie y Mary que fueron con nosotros, al centro de las instalaciones para pagar las tres canastillas que llenamos junto con un gran bote de miel pura de abeja, y nos dirigimos a la villa Niagara On the lake que es un lugar turístico muy atractivo para pasear, con vistas preciosas, galerías de arte y restaurants pequeños en los que no pudimos acomodarnos todos a la vez pues ahí se nos unieron otro matrimonio amigo con su hija adolescente…

Marilú D’Santelmo Hernández, de raíz veracruzana, hija de Chelito Hernández y Hernández y nieta de la finada Marilú Hernández de Hernández y del recordado MVZ Galo D’Santelmo Hernández, heredó la vena artística de su abuelo y una bella voz, se graduó en canto en la Escuela Superior de Música “San Juan Siglo XXI” de Matamoros, Tamaulipas y espera beca para maestría en la University of Texas, Río Grande Valley en Brownsville. Foto Galaxia/El Dictamen

Sebastián Montero González, con tierna sonrisa en su primera incursión en los medios, en El Dictamen, hijo del Ing. Eder Antonio Montero Leyva y Lic. en Educación Preescolar Marite González Caldelas; felices sus abuelos MVZ Humberto González, Lic. en Pedagogía y Educ. Teté Caldelas Martínez e Ing. Pedro Montero y Martha Leyva Villa y a su tío y padrino C.P. y Auditor Humberto González Caldelas que labora para una firma en EUA. Foto Galaxia/El Dictamen

Durante la cena de gala distrital la bella Karime Zamora Saldaña, reina del porteño Club Rotario Zafiro, fue designada reina del distrito 4185 que abarca los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz por el Gobernador del mismo, Agustín Melgar; aquí la felicita Suzie Howe, Directora de la zona 25A de Rotary International. Foto Galaxia/El Dictamen

Primavera y verano son estaciones hermosas que los canadienses aprovechan para llenar de flores sus jardines y las autoridades lo hacen en parques, calles y lugares emblemáticos como vemos aquí al descender con nuestro nieto Peter, del Vagón del Tiempo en esta época pero en 2018 y que gozamos nuevamente la semana pasada en el parque de Niagara on the lake. Foto Galaxia/El Dictamen

Durante emotiva sesión cena de gala celebrada en el Hotel Hacienda Cocoyoc de Morelos la Directora de la zona 25 A de Rotary International Suzie Howe tomó el juramento de honor como nuevo Gobernador del Distrito 4185 a Agustín Melgar García, en presencia de socios integrantes de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, a quienes ha estado involucrando en su programa de trabajo. Foto Galaxia/El Dictamen

Samantha López Llarena, cariñosamente llamada Sammy, alcanzó los dos añitos en el planeta el 12 de julio y fue festejada con una regia fiesta temática de Pocoyo, su caricatura favorita, por sus padres Yahir López Soto y Gisela Llarena de López quienes atendieron finamente esa tarde y la acompañan en la gráfica. Foto Galaxia/El Dictamen

El grupo de damas de raíces libanesas que conviven periódicamente se reunieron la semana pasada en la espaciosa residencia de Malena Barría de Hoyos para festejarla por su cumpleaños compartiendo delicioso brunch; con Malena sentadas Rosalba de Hamsho y Magali de Hernández, y de pie, Olga Exsome, Rosita de Lajud, Toñita Exsome, Rocío de Caram, Rosita Ortiz Ham y Tere Nezralla. Foto Galaxia/El Dictamen

FELICES CON LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Así que Redmon y Sandra con su hija Emily decidimos hacer un pícnic en un precioso parque en el que los chicos disfrutaron de los juegos y nosotros contemplamos los carros antiguos tirados por caballos y un curioso auto descubierto con su conductor pero con pedales frente a cada asiento, que enmedio de gran algarabía gozaban varios jóvenes. Aunque el día estuvo muy soleado, ya al atardecer sentimos el aire muy fresco y nos abrigamos un poco, disponiéndonos a retornar a casita, a la que llegamos poco después de la media noche, muy felices aunque algo cansados, sobre todo Jean que fue el conductor, y procuramos descansar plácidamente al día siguiente pues el domingo nos levantamos muy temprano para asistir a misa a la Catedral, lo que fue para nosotros también muy grato, pues la misa del rito griego, católico melquita, tiene unos coros que alientan el espíritu…

PLACENTERO FIN DE SEMANA EN LA AGENDA

Cuando escribimos el jueves esta columna, que nos permite mantenernos en contacto con nuestro amables lectores, estamos dando los últimos toques al programa del fin de semana que nos llevará a un atractivo paseo al norte de donde vivimos para conocer el lugar donde los vecinos Ernie y Mary celebraran a fines del mes el cumpleaños de él, parece que habrá varias paradas porque el lugar no está muy cerca, y al día siguiente asistiremos a otra granja para cortar ricos duraznos que cuelgan de los árboles en esta estación; los conductores del tractor que lleva a uno al lugar preciso del corte ya nos conocen, son mexicanos y nos dan buenos tips para encontrar los mejores, y nos da mucho gusto platicar con ellos y saber sus vidas, sobre todo ahora que el gobierno les contará los meses que han trabajado y a los 3 años tendrán la oportunidad de tener la residencia en Canadá…

TENEMOS QUE DESTACAR SUCESOS BUENOS

Y bueno, queremos destacar lo bueno que nos sucede aquí y sucede en el mundo porque si nos podemos a analizar lo negativo en todos los órdenes salud, pobreza, ambiciones políticas, mafias, a nivel familiar, de la comunidad y en el mundo entero, la situación se torna tan difícil que a veces hasta dan ganas de llorar, pero hay que enfrentar todo con una actitud positiva y pensar que saldremos adelante, encomendándonos a Dios…

FELICITACIONES

Enviamos cariñosas felicitaciones a los sacerdotes por la celebración del Día del Cura de Ars, que fue ayer. Asimismo para los cumpleañeros, nuestro nieto Brady Blackmer Sánchez Tejera que alcanzó quince años de vida y dice que espera celebrarlo en Veracruz (como su hermana Jessi) aunque sea el año próximo, no le corre prisa. También cantamos el día 4 las mañanitas a nuestra sobrina nieta Melissa Lozada Morales, quien tiene el hermoso don de las artes plásticas que plasmó en las ilustraciones que hiciera para nuestro tercer libro “Magia, cuentos y realidades”…

CONDOLENCIAS

Pero con pesar compartimos la pena de la maestra y terapeuta Cristy Reyes de García y sus hijas, nietos y hermanas, por la triste y repentina partida de su esposo, padre, abuelo y hermano el ingeniero Genaro García Beltrán…