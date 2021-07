Anayli Aguirre Ríos se graduó en la Escuela Bachilleres de Veracruz con promedio de 9.2 y seguirá estudiando en la Facultad de Derecho de la UV, a la que accedió en uno de los primeros lugares. Felices su mamá Lic. Liliana Ríos Vera, su papá Ing .Carlos Aguirre y su abue la profra. Isabel Vera Valerio. Foto Galaxia/El Dictamen

Damas del Club Rotario Veracruz, juraron trabajar con Mary Tere de Collado como presidenta; en la gráfica Marilí de Ortega, Paty Perlasca de León, Yuli Orozco, Yoli de Velázquez, Anis de Rodríguez, Ana Rosa González, Mary Tere, Cori de Escamilla, Ynés Graciela Mendoza, Leonor de Segura y Marcela de Novoa. Foto Galaxia/El Dictamen

Las damas del Club Rotario Veracruz, con trabajo de excelencia en la directiva saliente que presidió Cori de Escamilla, se reunieron convocadas por la nueva directiva que encabezan Tere de Collado, Anis de Rodríguez y Ana Rosa González y adecuaron su programa para apoyar a niños con cáncer y hacer la canastilla que darán el 22 de diciembre, aniversario 99 de su club. Foto Galaxia/El Dictamen

Desde el tiempo de Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer ha dejado su huella en el ámbito intelectual por lo que sin ser feministas, en México debemos rescatar del oscurantismo la labor de quienes destacan, como la Lic. Evangelina Baca Rivero que fue la segunda mujer notaria en Veracruz ejerciendo casi 50 y quien se fue del mundo el 6 de julio. Foto Galaxia/El Dictamen

Richmond Hill, Ontario, Canadá

LA IGUALDAD ES PROPORCIONAL AL ESFUERZO

Siempre hemos estado a favor de la igualdad en todos los ámbitos, pero aclaramos sobre el significado que para nosotros tiene esa palabra que se encuentra aún en la declaración derivada de la revolución francesa pero que no todos entienden. La Igualdad es proporcional al esfuerzo que se realiza para obtener algún bien, favor, conocimiento, trabajo; desde que educábamos alumnos de Jardín de Niños lo ejercimos, tratando a todos igual, lo que equivalía a tratarlos de distinta manera, pues había chiquitos que con una mirada tierna nos atendían y otros que había que hablarles un poquitín más fuerte, algunos trabajaban afanosos y otros flojillos no lo hacían, y los presionábamos un poco; eran lecciones creadoras de hábitos positivos…

SIN SER FEMINISTAS DEBEMOS APOYAR A LA MUJER

Por ello es que sin ser feministas tratamos de proyectar a las mujeres que desde tiempos inmemoriales han luchado y luchan por ser reconocidas dentro de la igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a su intelecto, pero reconociendo las diferencias que son dictadas por la naturaleza desde los hemisferios cerebrales e indican lo que cada cuerpo crea, aporta y las tareas diferentes destinadas al hombre y la mujer; según nos dice la historia, ha tenido que vencer grandes retos, por lo que sentimos que, guardando las debidas proporciones, debemos dar luz a la labor que por su esfuerzo en cualquier ámbito…

LIC. EVANGELINA BACA SEGUNDA NOTARIA EN EL ESTADO

El reciente 6 de julio falleció la Lic. Evangelina Baca Rivero, que fuera la segunda mujer notaria pública en el Estado de Veracruz, a quien conocimos en la Escuela Preparatoria cuando cursábamos secundaria y ella bachillerato, luego se fue a estudiar a la UNAM, pero por causas familiares vino a terminar a la Facultad de Derecho de la UV, en Xalapa; aunque ella descendía de una familia de juristas, notarios, quiso emprender el camino profesional por si sola, y a los 27 años, en 1962, fue designada fedataria por el Gobernador Antonio M. Quirasco con la nueva notaria número 32, de Veracruz, que ejerció casi 50 años con la mística de servicio que la distinguió para apoyar a gente de pocos recursos, por lo que nunca acumuló riquezas materiales…

HIJA Y NIETA DE ABOGADOS Y NOTARIOS

Nos comentan su hija Olga Montiel Baca y su nieta Olga Camacho Montiel, abogadas también, que el papá de Evangelina fue el Lic. y Notario Joaquín Baca Aguirre, cuyo padre fue el Lic. y Notario Andrés Baca Aguirre, con fama de excelencia, quien, según le dijo ella, fue recomendado a don Venustiano Carranza que le encargó redactar la ley del municipio libre en Veracruz. La Lic. Evangelina se casó con el Lic. Fernando Montiel Hernández con quien tuvo tres hijos: Fernando que es CP y los Lic. en Derecho Olga y Miguel Ángel, este último tiene a su cargo actualmente la notaria de su mamá…

NOS SALVAMOS DE UN TORNADO

Para terminar, compartimos una anécdota personal… Pocas veces tomo siesta, pero el jueves pasado, cuando iban a dar las tres de la tarde, subí a mi recamara a probarme un vestido, me desvestí y me tendí después en la cama entrecerrando los ojos cuando, de repente, entró mi hija Elvi asustada y me dijo: “Mama baja rápidamente al sótano”, -¿Qué pasa?- le conteste. “Hay una advertencia de que va a llegarnos una tormenta”. Me vestí lo más rápido que pude y bajé pensando en una tormenta eléctrica por los relámpagos y rayos. Comenzamos a rezar la coronilla (que ella casi diario reza a esa hora) y luego seguimos con el Rosario todos. Jean no dejaba de seguir todo el proceso por el celular, hasta que al fin dijo: “Ya paso, era un TORNADO que se desplazaba del norte directo al sur donde estábamos”; de repente, gracias a la oración, cambió su rumbo al oeste y nos salvamos. En Canadá es raro este fenómeno y no tiene la fuerza, de los del medio oeste de EU donde se presentan de 800 a 1,000 tornados cada año por el choque del aire caliente del Golfo de México y el aire frío que llega de Canadá, pero sí causa daños, sobre todo en los tejados, como ahora en Berry y lugares cercanos… Dimos gracias a Dios, y a las 6 de la tarde estábamos cenando tacos…

Oralia Méndez Pérez, egresada de la Escuela Normal Veracruzana y magnifica escritora, destacando con sus novelas históricas cuyo reconocimiento ha trascendido nuestro país, principalmente en España, alcanzó 80 años de vida y fue festejada por sus hijos Sankan, Yaraska, Andrha y Danae Mendoza Méndez. Foto Galaxia/El Dictamen

Amigos del panorama cultural del puerto, celebran acontecimientos personales; aquí el festejo por 80 años de la maestra y escritora Oralia Méndez Pérez; con ella el historiador Ricardo Cañas Montalvo, la maestra Maripaz Delfín y Silvia Ravelo, CP. Víctor Gardoqui, Dra. Graciela Olvera y Gregoria Herrera. Foto Galaxia/El Dictamen