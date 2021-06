Richmond Hill, Ontario, Canadá

MAYOR CONCIENCIA TIENEN AHORA LOS PADRES

Aunque en las zonas tropicales el calor de junio es intenso, no es menos el calor que irradian las celebraciones en general, en todas partes, díganlo si no el Día del Padre que fue precisamente ayer y dedicamos a reconocer con toda justicia a quien no solo fue parte del binomio, que iluminado por Dios, nos dio el ser, sino a quien ha ejercido y ejerce con toda responsabilidad y amor la encomienda divina, anteponiendo su valor y cuidado al suyo propio. Cierto que en la carrera de padres muchos van más allá del mero reconocimiento y merecen premios de sumo valor y algunos no la realizan o la esquivan, pero actualmente el nivel de conciencia de los padres se ha elevado muchísimo…Felicidades!!!

JESSICA MARÍA BLACKMER BACHILLER SUMA CUM LAUDER

Y como mes de graduaciones, nosotros hemos tenido un acontecimiento que ha inundado de alegría nuestro corazón; nuestra única nieta mujer, Jessica María Blackmer Sánchez Tejera, confirmó el justificado orgullo que hemos sentido de ella por ser una alumna de excelencia miembro de la asociación nacional de estudiantes con honores desde que inició sus estudios de elementary school (primaria) secundaria y ahora al terminar su high school (bachillerato), en el que además se graduó con el máximo galardón, suma cum lauder, otorgado solo a 20 de los 360 graduados en su escuela, en Maryland, E.U.A. Virtualmente estuvimos en la ceremonia que nos cimbró desde su inicio con el paso de la escolta para los honores a la bandera…

Jessica María Blackmer Sánchez Tejera al regresar de su graduación de Bachillerato, posó con la decoración realizada por sus padres Mark Blackmer y Adriana Sánchez Tejera de Blackmer, felices por los logros que va alcanzando en sus niveles de estudio. Foto Galaxia/El Dictamen

CP. Agustín Aguirre Ranero y CP. Gaby Reva de Aguirre, trabajaron como presidentes del Club de Leones de Veracruz 2020-2021, y aunque la pandemia limitó la gran proyección de trabajo, apoyaron a la comunidad, en el de área de salud y vacunaciones. Foto Galaxia/El Dictamen

Con orgullo y emoción, Adriana Sánchez Tejera de Blackmer, felicita a su hija Jessica María, quien junto con el papá Mark Blackmer, festejó en Maryland, por haber terminado sus estudios de bachillerato. Foto Galaxia/El Dictamen

La Arq. veracruzana Alma Natali Hernández Pérez y el Arq. Octavio Palomino, quienes el año pasado contrajeron matrimonio civil, están invitado a su boda religiosa el 4 de diciembre, donde se acompañarán por su papa el Ing. Mauricio Hernández Yanga y espiritualmente su mamá la Dra. Elia Alejandra Pérez Vergara de Hernández. Foto Galaxia/El Dictamen

En Junio, mes de recuerdos estudiantiles, un convivio veraniego de la generación 51-55 del IIV en el hotel Acuario, feudo del Lic. Fernando (Chato) Ortiz +; entre ellos Lic. Ricardo Hernandez+, Rafael Paz+, Dr. Ángel Platas+, Ing. Sergio Tronco, Fernando, Tere Rebolledo y Elvira del Carmen. Foto Galaxia/El Dictamen

Dedicamos hoy una oración al ahijado Contralmirante Luis Felipe Ortega Velázquez, quien un día como hoy llegó al mundo hace 62 años y hace tres realizó su última singladura en la tierra; aquí con su hija Janelly, Coach que radica en Holanda, y se suma a la oración su esposa Jacqueline Moncada de Ortega. Foto Galaxia/El Dictamen

Emotiva fue la ceremonia de graduación de high school del Colegio Northeast en Maryland, donde nuestra nieta Jessica María Blackmer Sánchez Tejera recibe documento junto con el premio suma cum lauder por su alto promedio en los estudios. Foto Galaxia/El Dictamen

LLORAMOS AL VERLA RECIBIR SU ALTO PREMIO

Cuando junto con todos los Nasser aquí en Canadá, la vimos pasar con su birrete y su toga tocada por una estola dorada, no pudimos evitar que el rostro se nos humedeciera. En Veracruz la vieron también los Sánchez, Morales Tejera, los Cortes Pizie, su madrina Jacqueline y la maestra Rosalba Llarena, Directora de la Escuela Antonio Caso donde Jessi hizo un semestre de primaria previo al estadounidense. Mark Blackmer y Adriana Sánchez Tejera de Blackmer (que también nos enorgullece por la labor que está realizando como Facilitadora Social Bilingüe, en escuelas de su zona, sobre todo con familias de escasos recursos), la festejaron en grande, pero familiarmente, pues la ceremonia fue restringida por los protocolos de la pandemia…

Y CONTINUAMOS CON LAS FELICITACIONES

Y continuamos en el camino de las felicitaciones lleno de luces, globos y estrellas que entregamos hoy por su cumpleaños a Helen Tejera Suárez, cuyo nombre figura entre los principales libreros del país como pudimos observar en la Feria del Libro de Guadalajara a la que la acompañamos hace unos años; a Mark Blackmer (papá de Jessi) quien será festejado pasado mañana por su cambio de almanaque particular, y nuestro hermano político Horacio Morales Fernández, quien completara un año más de vida el sábado próximo, y desde luego enviamos una felicitación cálida a todas las Alicias cuyo onomástico es el miércoles 23, así como nuestro agradecimiento a los amigos que nos apoyaron para restablecer con normalidad el sistema eléctrico que nos causó serios desperfectos en casa…