Desde el Vagón del Tiempo

Richmond Hill, On, Canadá

CON VENDAS Y CURITAS EL MUNDO SIGUE SU MARCHA

Con muchas vendas y curitas para cubrir un poco las sencillas o profundas heridas que han marcado este 2020 a millones de habitantes de este mundo, ‘este sigue su marcha” no podemos confirmar aun si ha sido una sacudida superior a cualquier terremoto de elevadísima escala enviada por nuestro Creador para corregir el erróneo camino de autodestrucción generado por mentes que se han salido de contexto, o si algunos de estos cerebros degenerados de la raza humana lo hayan concebido…

GOTAS CORROMPIDAS NO ENSUCIAN EL OCEANO: MAHATMA GANDHI

Pero es importante valorar el recuento grandioso que nos dice que por muchos malvados que haya existen muchos más que aman a sus congéneres y trabajan por su bienestar en los campos de la ciencia, el arte y el humanismo. Vemos desde el Vagón del Tiempo la figura casi etérea de Mahatma Gandhi, supremo ser humano del siglo 20, diciendo “No debemos perder la fe en la humanidad ya que es como un océano: No se ensucia porque algunas de sus gotas estén corrompidas” agregando también que tenemos que ser el cambio que queremos ver. Viene esto a colación por la inmensa tarea que los Rotarios vienen realizando desde principios del siglo pasado y que se intensifica día a día…

En la presentación de nuestro libro “Cartas a mi hija”, hace nueve años en el Centro Cultural y Social Veracruzano, con nosotros la Dra. Lilia Berthely, promotora de obras para la Cuenca del Papaloapan, fue presentadora, y la inolvidable amiga y columnista Yolanda Quevedo de Pina, que cumplía años el 3 de noviembre, con su característica animación. Foto Galaxia/El Dictamen

En la exitosa presentación de nuestro primer libro “Cartas a mi hija” que hicieron la Dra. Lilia Berthely Jiménez, la Master Jacqueline Moncada Sandoval y LAE. María Teresa Rebolledo en el CCS Veracruzano, en Coyoacán: Dra. Hilda Patricia León Tejera con su esposo Lic. José Noval y su hija María José y una amiga. Foto Galaxia/El Dictamen

EXPERIENCIAS MUNDIALES EN EL INSTITUTO ROTARIO VIRTUAL

Los intercambios y acuerdos derivados de Rotary International en su Primer Instituto Rotario Virtual de la zona 25, el pasado octubre, son trascendentales, compartieron experiencias presidentes mundiales como Carl W. Stanhemmer, Barry Rassim, John Germ y Bichai Rattakul quien ejerció cuando la veracruzana Angelita Gutiérrez era presidenta de club y presidenta de la Conferencia del distrito 4190, así como Cliff Dotchermann quien emocionado se refirió a la inmunización de la polio a millones de niños en el mundo, la instalación de pozos donde carecían de agua, reparaciones, cirugías gratuitas y dijo también: “Puedes tocar en Rotary la vida de miles de personas que tal vez nunca veras, alguien que necesita de ti y que sin saberlo tocaste su vida”.

UNA MOTIVACIÓN PONDEROSA PARA SEGUIR CRECIENDO

Además, agregó “te ayuda a convertirte en una persona generosa y sensible porque si así no fuera Rotary no es para ti”. Muy emotivas fueron las palabras del presidente mundial electo Shekar Mehta quien los inspiró para seguir creciendo para beneficio de la humanidad; y también el homenaje a tres presidentes mundiales que fallecieron este año dejando una indeleble huella: Frank J. Devlyn, de México; Luis Vicente Giay, de Argentina, y Matt Caparas, de Filipinas. En este Instituto de liderazgo rotario emitieron excelentes mensajes past directores de EU, Colombia, Argentina, Panamá, México, Brasil, España y Guatemala. Tuvieron participación distinguida tres socios veracruzanos del Club Rotario Costa de Oro: Angelita Gutiérrez de Perera, Sergio Iglesias y Norma Alicia Ramírez de Iglesias.

Natalia Lozada Morales, siempre estudiosa, alcanzó su primavera 20 el 7 de noviembre y lo celebró con animada reunión con su hermana Melissa, prima Majo y amigas que hicieron gala del ingenio juvenil con varios juegos; al día siguiente fue festejada por su familia, encabezada por su mamá LAE. Maricarmen Morales Tejera. Foto Galaxia/El Dictamen

Terminábamos de cenar el miércoles, cuando a través del cancel que da al patio, vimos que empezaban a caer copos de nieve y nos pusimos a contemplar la nevada; nuestro hijo Jean ofreció salir al frente a tomar esta foto que comparto con nuestros lectores. Foto Galaxia/El Dictamen

En todos los países del mundo donde hay un Club Rotario, hay un ejército de paz y trabajo, formado por socios hombres y mujeres, y por las esposas de los socios de los primeros clubes erigidas en Comités de Damas que apoyan donde se requiere salud, alimento y educación. Aquí el Comité del Rotario Veracruz entregando despensas en Casa Santa Ana. Foto Galaxia/El Dictamen

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Muy satisfactorio es para nosotros que la organización “Canadá nos une” haya sido invitada para la celebración de la cuarta edición de la Muestra Laboratorio “Altar Mujeres Siglo XXI Vidas en Lucha”, organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, del 25 al 28 de noviembre. Organizan Casa Internazionale Della Donna, Associazione Pandora Artiste Ceramista, y Medialab Comunidad Cultura Solidaria, de Italia y Argentina. Los espacios de presentación serán en Roma, Nápoles, Italia; CC Kaba; Tenerife, España, Rosario, Jujuy, Córdoba, Villa Constitución, Santa Fe, Amba y La Plata, Buenos Aires, Argentina, Toronto, Canadá…

PARTICIPAREMOS CON EL TEMA DE LA VIOLENCIA ENCUBIERTA

La inauguración será el viernes 27 a las 13 horas de Argentina y 16 horas, de Italia y las presentaciones y trabajos de las 14 a las 18 horas, de Argentina. Nosotros hablaremos un poco sobre la violencia encubierta y diremos el poema “Yo conocí a Evelia”, que figura en el libro “Tocan a mi puerta”, que presentaremos próximamente y que se refiere al tema. Sentimos no poder dar todavía la fecha y hora de participación que no recibimos a tiempo de insertar en esta columna. La plataforma de presentación: ZoomMedialab#ComunidadCulturaSolidaria. Esperamos sus comentarios en [email protected]