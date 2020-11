Richmond Hill, On. Canadá

LAS GRANDES REALIDADES PARTEN SIEMPRE DE LOS SUEÑOS

Desde la temprana adolescencia una persona mayor me definió como soñadora y cada vez que me encontraba me cantaba ese hermoso estudio de Chopin al que le pusieron letra y bautizaron como “Divina Ilusión” y más tarde otras personas me lo fueron confirmando, alguna vez quizá para decirme que lo que bullía en mi cabeza eran solo sueños irrealizables, y otras veces para unirse a mi pensamiento de que las realidades y todo lo que palpa uno hermoso primero fueron sueños. Cuando empecé a meditar y a reflexionar me di cuenta que el bautizo me quedaba a la medida y que soy una soñadora irremediable. Aunque muchos sueños son hoy realidad otros han quedado en sueños porque tenemos que aceptar que no todo depende de nosotros, pero aun así me siento feliz cuando penetro en ellos, gozo con su marcha y oro porque lleguen a convertirse en realidades…

ENLAZAR A LOS MEXICANOS QUE VIVEN FUERA, PROPÓSITO DEL I.M.E.

El Instituto de Mexicanos en el Exterior que cobija en todo el mundo a los compatriotas que viven en todas las diferentes latitudes organizo del 9 al 15 de noviembre, en Toronto, Canadá la II Semana Global de México junto con el activo grupo “Canadá nos Une”. El representante del IME en la capital de Ontario Rodrigo Daniel Mendivil, que es Cónsul de Asuntos Culturales y Comunitarios en el Consulado Mexicano y la Coach Lourdes Fuentes, originaria de Monterrey, presidenta de “Canadá nos Une” unieron sus conocimientos e hiperactividad para llevar a cabo un programa de altura que se desarrolló vía zoom y fue visto por mucha gente en muchos países. Hubo charlas con terapeutas y psicólogas que abordaron temas así de importantes: “Como controlar los pensamientos incomodos”, “Como proteger a la Mariposa Monarca en su alimento” …

Rodrigo Daniel Mendivil Ocampo, representante en Toronto del Instituto Mexicano en el Exterior, que existe a nivel mundial, la coach Lourdes Fuentes (Lumy), organizadores de la II Semana Global de México, y una asistente al evento. Foto Galaxia/El Dictamen

El flyer que circuló en redes invitando a la Noche de Poesía y Calaveritas que tuvimos vía zoom en la Semana Global de México organizada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior y el grupo “Canadá nos une”. Foto Galaxia/El Dictamen

EXCELENTE II SEMANA GLOBAL DE MÉXICO VÍA ZOOM

Hubo presentaciones de arte con el barítono César Bello, serenata con Alexandrus, música de Mexa Leaf, Sing Latin, karaoke con Marcela Chein, Talleres de alarijes con Lourdes Fuentes. Nosotros, que participamos también en la I Semana Global México el año pasado con el cuento “Adriana y el Padre Tiempo” musicalizado por el maestro José Vázquez, fuimos invitados nuevamente, esta vez para una Noche de Poemas y Calaveritas el sábado 7, en los que tuvimos la oportunidad de charlar con Lumy, decir algunos poemas del libro “Tocan a mi puerta”, que presentaremos el próximo año, y tuvimos tiempos interactivos en los que animamos a algunos de los que se conectaron para que escribieran y leyeran sus “calaveritas”. El domingo 8 estuvimos en otra presentación, dedicada a los niños, contando cuentos del libro “Magia cuentos y realidades”, cuyos personajes dejan fuera la violencia, el terror y la irrealidad, y para hablar un poco de nuestro inmenso Cri-Cri…

VALIOSO EQUIPO TRABAJO

Un valioso equipo de trabajo hizo realidad este propósito o sueño de querer hermanar a muchos compatriotas que por diversos motivos están físicamente fuera del terruño. Los organizadores contaron con el apoyo de los participantes en el foro pero también con todos los que los apoyaron en la coordinación y promoción del evento desde manufacturas como Karen Calderón y Mauricio Fuentes, el arqueólogo Jorge Zavala, la dirigente de educación Erika Aguilera, la traductora y charlista María Guadalupe Barrios, les agradecen a todos ellos pero también a tantas personas que se conectaron respondiendo felices a la invitación… Y nos despedimos con unos versos del poema que aparece en nuestro próximo libro: “La Amistad valiosa llave”…

La amistad es punto clave para vivir bien en el planeta

es una muy valiosa llave para abrir o cerrar lo que inquieta.

La amistad en todo el orbe en latitudes cerca o lejana

sea en zona muy rica o pobre nos acerca y nos hermana.

Esa amistad que incluye interés por el amigo-hermano

que de hambruna y estigma huye cargando un dolor sobrehumano…

