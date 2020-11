Richmond Hill, Ont.

PISAMOS DE NUEVO SUELO CANADIENSE Y EVOCAMOS LA TORMENTA 2020

Al pisar nuevamente suelo canadiense en este año 2020 (que debiera ser 0000 por haberse convertido en una tormenta que con su característica fuerza anuló la tradicional realidad cotidiana); nos encontramos con mucha gente activa viviendo lo más normalmente posible, levantando lo que algunas rachas tiraron, y atentas a cuidarse para no ser sorprendida por si volviera el temporal. Claro que las vertiginosas rachas pusieron al descubierto (en todo el mundo) aspectos negativos y dolorosos pero también aspectos positivos y hermosos como el amor, al estrechar más la unión familiar que tan descuidada estaba, el valor de los amigos y la valoración de nuestro propio ser, anteponiéndolo a vestuarios innecesarios, a festejos multitudinarios, a intercambios vanidosos, etc…

INTERÉS EN CANADÁ POR EL SIGNIFICADO DEL DÍA DE MUERTOS

Como es tiempo otoñal en el hemisferio norte que compartimos, el clima es templado cálido en México y aquí templado frío, lo que nos propicia una mayor espiritualidad, y nos ha llenado de gusto que así como en un tiempo el Halloween era la única fiesta tradicional de temporada, el 31 de octubre, ahora, sobre todo a partir de la película “Coco” basada en nuestras tradiciones del Día de Muertos, hay una gran tendencia por conocer el significado espiritual de esta celebración y surge impactante la figura de la Catrina representante. Y gracias también a la gente empeñada en dar a nuestro país el lugar que le corresponde como el grupo “Canadá nos Une” que preside la coach Lumy Fuente, al que orgullosamente pertenecemos, y desde luego al Consulado de México en Toronto a cargo del Lic. Porfirio Muñoz Ledo Tierry…

La coach Lumy Fuentes, regiomontana radicada en Toronto, presidenta del grupo Canadá nos une, erigió altar de vida para dar a conocer las tradiciones de México, explicando nuestra celebración del Día de Muertos que desde “Coco” ha interesado en Canadá. Foto Galaxia/El Dictamen

Juan Moreno, inolvidable amigo Declamador y poeta, siempre sonriendo a la vida y al arte; durante muchos años montaba un altar con calaveras que vestía de acuerdo a lo que quería representar y les hacia el correspondiente verso novembrino, varias dedicadas a amigas y amigos que invitaba; disfrutaba también con Juan Tenorio. Foto Galaxia/El Dictamen

El Ing. Horacio D’Santelmo Hernández y su esposa Yuli Selles de Hernández, conservan la costumbre de unidad familiar que los hace compartir su comida sabatina hogareña con sus hijos los Ing. Horacio y Alejandro, y la profesional Claudia, hijos políticos y nietos. Foto Galaxia/El Dictamen

MELANCOLÍA AL RECORDAR FESTIVIDADES EN VERACRUZ

– Don Juan Tenorio La Catrina encarnando muerte y vida- Con algo de melancolía recordamos desde el Vagón del Tiempo las emotivas celebraciones que en esta temporada ha habido en Veracruz, como la representación de la obra clásica de José Zorrilla, recreada en Sevilla y presentada en el Teatro Clavijero y en el Museo de la Ciudad por el Grupo Municipal de Teatro con adaptaciones del maestro Arturo, muy especiales como cuando fue titulada “Don Juan Ten/orio” con la actuación del notable tenor veracruzano Erick Trejo. Las más recientes con desfiles de personas de todas las edades encarnando (o descarnando) a la Catrina el personaje más representativo de la dualidad de la muerte de acuerdo al espíritu mexicano; fue creado por el gran caricaturista, ilustrador y grabador José Guadalupe Posada como La Calavera Garbancera para satirizar a indígenas que se habían hecho ricos comerciando garbanzo y por vanidad negaban su origen; más tarde fue bautizada como La Catrina por el famoso pintor Diego Rivera, quien la proyecto al universo con vestuario de gala…

HABLANDO DE DON JUAN TENORIO…

Y hablando de Don Juan Tenorio, recibí un texto alusivo y nuevamente me volvió a asombrar la brillantez del mexicano para manejar el verdadero arte satírico que mueve a ingenio y a risa al colocar con maestría los temas más terribles o delicados en el pandero de la simpatía. Me gustaría transcribir una parte:

Don Juan Tenorio

-No es verdad ángel de amor, que en esta apartada orilla

No hay que llevar mascarilla y se respire mejor?

Es verdad y no te miento que arriesgándome salí

Desde muy lejos de aquí burlando el confinamiento

Doña Inés

!Callad, por Dios caballero, porque es público y notorio

Que aunque vos seais el Tenorio, la salud es lo primero

Con todo lo que se ha dicho yo prefiero no arriesgar

No me quiero contagiar que a mí me da miedo el “bicho”

(Mi admiración para el autor)

Aunque la tradición del Halloween viene de Europa que lo exportó a EU y Canadá, el significado ha tenido cambios positivos y se han mezclado con otras culturas, ahora es fiesta de disfraces y aquí muy a tono los jarochos Alejandro, Ana y Andrea Castellanos Martínez, nietos de Pepe y Magui Schleske de Martínez. Foto Galaxia/El Dictamen

En su participación en una conmemoración de la temporada de Catrinas y Halloween muy felices Ariadna Ruiz, Ana Mar y Melissa Navarro Martínez. Foto Galaxia/El Dictamen

Aunque Elvi Sanchez Tejera de Nasser fue festejada en su cumpleaños al estilo oaxaqueño, en casa con su esposo Jean y sus peques Mike, Paul y Peter, y el sobrino Paul, así como en la casa de dos vecinos, aquí aparece con el pastel en la fiesta que le ofrecieron amigas de zumba en casa de la amiga poblana. Foto Galaxia/El Dictamen