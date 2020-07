Desde el Vagón del Tiempo

INFORME DE ROTARIANAS A TRAVÉS DEL ZOOM

No cabe duda que nos movemos, en la transformación que Dios nos está enviando ahora como lo ha hecho en siglos atrás. A veces nos parecerá difícil, pero otras también tenemos que reconocer lo positivo. Por la contingencia debemos tener cierto aislamiento y olvidarnos de reuniones grandes, pero con las nuevas tecnologías podemos lograr cosas que parecían imposibles. El martes estuvimos a través del zoom (que no conocíamos) en el informe de labores de Ynés Graciela Mendoza, presidenta del Comité de Damas Rotarianas del Club Rotario Veracruz. Como socia honoraria confirmamos que las compañeras han realizado una excelente labor altruista, efectuando bazares, festejos, donando despensas y objetos de suma utilidad como sillas de ruedas y canastillas, ayudaron a forrar casas en Las Vigas, festejaron a niños con cáncer y ancianos, sin que la pandemia las detuviera, y aún la presidenta que pescó el virus estuvo dirigiendo labores desde su casa. Corina Sandoval de Escamilla, como secretaria, y Tere de Collado, como tesorera, hicieron las entregas, entre ellas baumanómetros al hospital General y otros enseres al hospital de B. del Río, Paty Perlasca al frente de los más de dos mil desayunos con Uber Eat. Todas hasta las que no salieron de casa trabajaron arduamente. Un aplauso para todas las que nombramos y para Ana Rosa González, Lucero Toache, Irene de López, Yoli Círigo, Celina Cuéllar, Marilí Campa, Rosa Arely de Pita y Marcela de Novoa…

Corina de Escamilla, Ynés Graciela Mendoza, Paty Perlasca, Margarita de Niño, Marilí Campa y Celia Cuéllar en una pausa de sus actividades de apoyo a la comunidad. Foto Galaxia/El Dictamen

En convivencia mensual para estrechar cariño entre el Comité de Damas del Club Veracruz aparecen Yuli Orozco, Tere Solórzano, Yoli Cirigo, Ynés Graciela Mendoza, Lucero Toache, Ana Rosa González, Irene Leal y Corina Sandoval. Foto Galaxia/El Dictamen

El unido grupo de los chocomileros, iniciado por matrimonios, refrendó el espíritu de amor y paz reuniéndose en diciembre del año pasado: Lourdes de D’Giusto, Delina de Zamorano, Luis Landín, Mario Moreno, Pepe Corro, Dr. Manuel Santos, Dr. Severino Díaz, Dr. Miguel Figarola, Ricardo Morales, Pepe Méndez con sus respectivas esposas; Piedad de Abascal y Marisela Santos. Foto Galaxia/El Dictamen

MARISSA GARCÍA, EMBAJADORA DE LOS SEMBRADORES

Sentimos la emoción de los Sembradores de Amistad en sus eventos, más que de contexto meramente social, de corazón. Estuvimos la noche en que la Administradora Marissa García Domínguez entregó la banda de Embajadora de dicho club que portó dos años. Ella egresada de la UDLA, se posgraduó en España y actualmente radica con su esposo y dos nenas en Carolina del Nortge, E.U.A…

UN AÑO DE AUSENCIA FÍSICA DE CECILIA EXSOME

Nuestro corazón latió con más fuerza al recordar a la amiga Cecilia Exsome, orgullosa siempre de sus raíces libanesas, quien dejó valiosa huella en Veracruz por su sabia proyección de la cocina de Líbano, como banquetera número uno, como fervorosa integrante de la Cofradía de la Virgen del Líbano y San Charbel y como amiga. El 17 de junio, a un año de su partida, vino al puerto su hija Mariana Zapata de Esteban y junto con la familia cercana participaron en una misa electrónica en la casa de Olga Exsome, hermana de Cecy…

LOS CHOCOMILEROS TIENEN QUE SEGUIR ALEGRES

Logramos con el amigo Pepe Corro y su esposa Mago Hermida de Corro, comentarios felices de la convivencia decembrina que tuvieron los integrantes del alegre y unido grupo de los Chocomileros…

Al cumplirse el 27 de junio el primer año de que Cecilia Exsome Nahúm fue llamada por el altísimo, la recordamos con una oración y esta foto del último desayuno que ofreció a la Cofradía de la Virgen del Líbano y San Charbel con Martha Aude, Pili de Chabat, Rochy Iza, Yolanda Lajud, Miriam Nicasio, Elvira del Carmen Tejera, Eyra Ahuet, Rosita Lajud, Jane Lajud, Teresa de Chantiri, Rocío de Caram, Malena de Hoyos, Bety Jaym, Therese Nezralla y Adela Lajud. Foto Galaxia/El Dictamen

El Gobernador del Distrito 4185, Lic. Jesús Pita Barcelata, tomando protesta al Comité de Damas Rotarianas que trabajó en el período que concluyó en junio y cuyo informe seguimos a través de zoom. Foto Galaxia/El Dictamen

Marissa García Domínguez, hoy radicada en la Unión Americana con su esposo y sus dos hijas; cuando fue Embajadora del Club Sembradores de Amistad del que eran socios sus padres el Ing. Víctor García Contreras y la Quim. Sirenia Domínguez de García. Foto Galaxia/El Dictamen

ESTUVIMOS CON JEAN EN SU FESTEJO EN CANADÁ

Desde Veracruz llegamos vía videollamada al jardín de los hijos Jean y Elvi para participar en la celebración del cumpleaños de Jean que coincide con el Día de Canadá. Todo estuvo muy bien, excepto que no pudimos saborear más que virtualmente el delicioso pastel y todo el menú dispuesto…

NO FESTEJÓ, PERO FELICITACIÓN EFUSIVA A MIRELLA

Adelantamos para mañana una felicitación a mi hermana Mirella Tejera de Morales que llega al octogésimo aniversario de vida. No podemos realizar el festejo que quisiéramos, pero de todos modos desde temprana hora le haremos llegar nuestra felicidad por el acontecimiento y la celebración será para después…