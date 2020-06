Desde el Vagón del Tiempo

INCREÍBLE, PUES NO HABÍAMOS VIVIDO UNA PANDEMIA

La actual pandemia se nos hace increíble porque la gran mayoría de nosotros no conocíamos lo que conlleva, y confieso que yo misma, nacida en 1938, apenas vi hace unos días, fotos de las epidemias que han asolado a la humanidad y cómo vivía la gente en esos períodos; los resultados han sido tristes, pero no nos detengamos en aspectos negativos que no resuelven nada y contribuyen a que tengamos una vida triste, con angustia y depresión. Agrandemos nuestro ánimo y alegría volviendo a vivir momentos que ya disfrutamos y guardamos muy en el fondo de nuestro corazón, y que pocas veces abrimos por falta de tiempo; por ello llevaremos hoy en el vagón del tiempo, distintos rincones a nuestros lectores…

UNA CELEBRACIÓN A LOS PAPÁS

Sin duda todos los que aún tienen la dicha de tener a su padre lo felicitaron ayer. Nos detenemos para contemplar una feliz cena del Club Sembradores de Amistad, por ahora en pausa, para festejar a los papás hace más de dos décadas, y algunos no moran ya en la tierra…

El Contralmirante Luis Felipe Ortega Velázquez, cuya partida ocurrió hace dos mayos, recibiendo la doble felicitación de Janelly Ortega Moncada por su cumpleaños, 21 de junio, y el Día del Padre. Foto Galaxia/El Dictamen

Una celebración a 25 años de que pronunciaron juramento nupcial el 17 de diciembre de 2001, el Lic. Luis Fernando Perera Escamilla y la Lic. en Educación Angelita Gutiérrez Tiburcio; con ellos Lupita Estrada de Andrade y una servidora. Foto Galaxia/El Dictamen

FELICES VIVENCIAS EN CASA DE LOS DENIS EN ANTÓN LIZARDO

Volvemos a vivir los felices días veraniegos que disfrutábamos en la espaciosa casa frente al mar que tenían en Antonio Lizardo Genny y el Dr. Edmundo Denis Mezo, con quienes convivíamos familiares y amigos cercanos, y desde luego los hijos adolescentes y pequeños que reunían ahí a sus amigos, volvíamos al atardecer cuando el tránsito ya no estaba congestionado…

CÓMO OLVIDAR ESTE DÍA DEL PADRE A LUIS ORTEGA VELÁZQUEZ

Recordamos con cierta melancolía los acontecimientos que compartimos con nuestros ahijados Jackie y Luis Ortega Velázquez, tanto aquí, como cuando él fue Agregado Naval en Panamá y Costa Rica y los días de su cumpleaños que varias veces coincidieron con el Día del Padre y lo festejaba encantado con ella y sus dos hijos Christian Ulises y Janelly, ambos destacados profesionales que radican en Puebla y en Amsterdam, respectivamente…

Gozando de inolvidable día veraniego en la residencia que tenían junto al mar, en Antón Lizardo, Genny y el doctor Edmundo Denis Mezo, estos chicos que hace más de 30 años, cursaban bachillerato y hoy son magníficos profesionales: LAE Maricarmen y psicóloga Mireya Morales Tejera, Arq. Isabel Reyes, Arturo Gutiérrez de Velasco, odontóloga Martha Reyes, Dra. Paty Denis, Lic. Lorena Reyes, Dr. Tomás Torres Manjarrez y Lic. Maribel Suero. Foto Galaxia/El Dictamen

El Dr. Roberto Juárez Baizabal y la Lic. en Enfermería Lourdes de la Paz Ramón de Juárez en una celebración con su hija Marimar, hoy una joven exitosa profesional y felizmente casada. Foto Galaxia/El Dictamen

BODAS DE PLATA DE ANGELITA Y LUIS FERNANDO

Recordamos a queridos amigos Luis Fernando Perera y Angelita Gutiérrez de Perera, que se han prolongado en el camino de sus hijas y nietos, y pasamos por la recepción de gran gala que realizaron para festejar sus Bodas de Plata…

LOS SUEÑOS DE PAZ Y ROBERTO PARA SU HIJA MARIMAR

Nos sonreímos al volver a contemplar las realizaciones derivadas de los sueños de paz y el traumatólogo Roberto Juárez Baizabal para su hija Marimar como la fiesta de sus XV años a la que llevamos a una chica que teníamos de intercambio y se impresionó al decirnos que eso solo se veía en Europa en los castillos de la nobleza, y luego los preparativos de su princesa para el intercambio que tuvo en Alemania…

Marissa García Domínguez, hoy radicada en la Unión Americana con su esposo y sus dos hijas; cuando fue Embajadora del Club Sembradores de Amistad del que eran socios sus padres el Ing. Víctor García Contreras y la Quim. Sirenia Domínguez de García. Foto Galaxia/El Dictamen

El Club Sembradores de Amistad, que puso un eslabón de oro al organizar los bailes de preludio de carnaval, aquí en un festejo a los papás: Lic. Antonio Cotrina, Ing. Sergio Tronco, Arq. Ángel Moreno, Ing. Juan Carrillo, Ing. Arellano, Dr. Lorenzo, Ing. Edmundo Morales, Arq. Jorge Poumián, Alberto Duarte, Joel Zamora, Roberto Lagunes, Dr. Ignacio Velázquez, Gilberto Bravo, Dr. Edmundo Denis y Horacio Morales Foto Galaxia

VERANO EN EL ESTANQUE DE TRUCHAS EN CANADÁ

Contemplamos el panorama de una de nuestras múltiples visitas al sitio familiar de pesca en un criadero de truchas, percatándonos cómo ha cambiado el tiempo a nuestros peques, convirtiéndoles ya en guapos adolescentes, y también en inquieto y creativo niño mayorcito… Bajamos del vagón para enviar un saludo cariñoso a nuestros lectores y amigos…