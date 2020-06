IMPOTENCIA DEL PRESIDENTE DE ZIMBABWE

Nos llegó el discurso del presidente de Zimbabwe Robert Mugabe y nos pareció un grito desgarrador de protesta que ha flotado y flota en todos los tiempos y es producto de la impotencia que sentimos ante las injusticias, pero precisamente la sacudida que sintió lo colocó en un lugar equivocado que lo lleva también a ser agresor en lugar de luchar por desterrar el racismo. Habla de la discriminación que prevalece en nuestros días precisamente en la Unión Americana y dice entre otras cosas: “El racismo nunca terminará si la gente aún usa negro para simbolizar la mala suerte y blanco para la paz, si viste de blanco para las bodas y de negro para los funerales. El racismo nunca terminará mientras que esos que no pagan sus cuentas sigan siendo puestos en la lista negra y no en la lista blanca. Pero no me importa mientras aún siga usando papel blanco para limpiar mi trasero negro”

EL RACISMO NO TERMINARÁ SI ALGUIEN ATIZA EL FUEGO

Y nosotros pensamos que el racismo nunca terminará mientras haya gente que atice el fuego. El racismo nunca terminará no solo cuando algunos hombres blancos consideren inferiores a quienes son negros sino también mientras haya personas de color que vean y traten a las personas blancas como sus agresores. Él mismo se siente feliz de limpiar su trasero con papel blanco porque siente que está poniendo ahí a una persona blanca. Cuando Obama fue presidente del país no hubo tanta violencia porque él nunca sintió el racismo, tal vez porque era hijo de una blanca y un negro.

Mary, quien organizó la celebración Pre Navideña con su esposo Ernie, con los anfitriones de la celebración el Ing. Químico Industrial Edwin Ibude y su hija Alicia, quienes disculparon a la esposa y mami doctora que estaba trabajando; comentaron del otro hijo que se encuentra en Europa estudiando medicina. Foto Galaxia/El Dictamen

Victoria Hernández Lagunes, que radica en Metepec, fue festejada por sus XV años en septiembre por sus papás el Ing. Ramón Hernández Blanco y Vicky Lagunes Falcón de Hernández, con ella su hermana Daniela, su abuelita la Lic. Oty Falcón y amigos de la prepa de la UVM. Foto Galaxia/El Dictamen

GRAN ERROR SENTIRSE ADVERSARIOS BLANCOS Y NEGROS

El hombre siempre ha querido avasallar y apoderarse de nuevos territorios, los blancos que llegaron a América esclavizaron a indígenas y más a los negros que ya antes habían sometido. El racismo lo fomentamos blancos y negros cuando nos vemos como adversarios mientras que la igualdad siempre prevalecerá cuando se lleve en el corazón, cuando nuestra óptica vea los colores solo como resultado de una moda, de una costumbre. Hoy usan negro para los funerales pero también en las grandes fiestas, blanco para la paz pero también para atenuar el calor sofocante. Los casos tan tristes que estamos viendo EU son fomentados por gente malvada, pero hay ahí mucha más gente en total desacuerdo que lucha por la igualdad como luchó el noble espíritu de Martin Luther King, cuya huella está impresa en el corazón de su pueblo, integrado por blancos y negros.

La debutante en sociedad Victoria Hernández Lagunes recibió cariñosa felicitación de su abue la Lic. Oty Falcón Medina. Foto Galaxia/El Dictamen

Lic. Aída García Franco quien asistió a la comida el 3 de febrero del año pasado en famoso restaurante con un grupo de amistades del Puerto y Xalapa, entre ellas la Lic. Jacqueline Moncada y el Lic. Polo Lara. Foto Galaxia/El Dictamen

Ernie y Mary fueron gentiles organizadores de la Noche Pre Navideña el 23 de noviembre con vecinos y amigos canadienses, brasileños y de África del Sur, en el salón de la fábrica de vinos del Ing. Edwin Ibude. Foto Galaxia/El Dictamen

CORTOS DE NUESTRO MUNDO ACTUAL

Yahir Pita Ortiz y Damaris Ávila Domínguez recibieron regalo divino el pasado miércoles 3, nuestro Supremo Hacedor les otorgó el título de padres y les hizo entrega de una hermosa nena, más que dichosos los abuelos paternos Lic. Jesús Pita Barcelata y Rosa Arely Ortiz de Pita, y los abuelos maternos Eduardo Ávila y Gloria Domínguez de Ávila quienes esperan con ansia tener en sus brazos a la pequeña que llevará por nombre Amaya… Siempre con la sonrisa a flor de labio y entusiasmo desbordante, nuestra comadre Rosita López Leal dejó el mundo terreno el viernes 29 de mayo apenas dos horas antes de su día cumpleaños, después de vivir en el puerto se fue con su familia a Villahermosa y nos daba cuenta de la vida en esa calurosa tierra; hace apenas tres años marchó a vivir con su hermana Laura a Tlaxcala, pero la enfermedad del cangrejo que la persiguió en varias ocasiones doblegó su vida aunque no su ánimo; tranquila, según nos dijo Laura, pasó del sueño apacible al sueño eterno. Descanse en paz…Consternadas enviamos un abrazo solidario a la amiga Reyna Yllera de Pérez por el dolor que embarga su corazón por la ausencia de su esposo el Dr. Rafael Pérez Barradas con quien, como directivos del Club de Leones de Boca del Río, encabezó un equipo para apoyar a gente que lo necesitaba; ocurrió el jueves pasado una semana después de que su hija Erika acudió al llamado de nuestro Eterno Padre… Enviamos bendiciones a nuestros lectores y amigos a quienes informamos gráficamente de acontecimientos que advertimos desde el Vagón del Tiempo, y también de cortos de los acontecimientos que están sucediendo.