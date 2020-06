Desde el Vagón del Tiempo

Este vagón no solo corre en rieles, sino que vuela en las alas de los sueños, y podemos descender en cualquier parte y en cualquier tiempo… Hoy decretado Día de la Marina, en nuestro país, entramos al 5 de febrero de 2019, a la magna celebración de los cien años de fundación de la Escuela Náutica Mercante “Cap. de Alt. Fernando Siliceo” en Veracruz, gracias al empeño de autoridades y grupos empresariales visionarios que querían optimizar nuestro desarrollo con base en el mar, su vasta extensión de litorales y la importancia de los lazos comerciales y culturales que podríamos realizar; admirable fue el empeño del capitán Siliceo y el valioso grupo de profesionales del mar que triunfaron en su lucha por demostrarlo, aunque actualmente necesite otro gran rescate. La celebración fue extraordinaria ,desfilaron gallardamente los cadetes de las tres escuelas náuticas de México, tanto en la ceremonia como en las calles, reconocieron a valiosos profesionales egresados que han dado lustre al plantel, entre ellos a un querido y valioso amigo el Capitán Félix Cúneo Pérez con quien departimos muy bien en el acontecimiento y quien el mes pasado partió dejando una huella no solo en su familia y amistades, sino entre varias generaciones que hicieron sus singladuras en el Barco Escuela Náuticas del que él fue capitán y Director, entre los capitanes a quienes entrenó sobre los nuevos radares y toda la gente de mar; hubo también una velada de canciones románticas a cargo de un grupo de artistas egresados de la Náutica de Mazatlán y un intercambio. No podemos dejar de enviar un abrazo de felicitación por este día no solo a los marinos mercantes, sino también a los Marinos de la Armada de México que son forjados en la Escuela Naval Militar para salvaguardar a nuestro amado país en todos los flancos como lo están demostrando hoy en esta pandemia…

El Ing. Mecánico Naval Efrén Moreno Martínez, Director actual de la Escuela Náutica Mercante “Cap. de Altura Fernando Siliceo y Torres” en la graduación de alumnos del año pasado, con él José Luis Ortiz Yépez, quien recibió merecido reconocimiento y ya se ha incorporado como ingeniero mecánico naval a los profesionales del mar. Foto Galaxia/El Dictamen

Durante la celebración de cien años de la fundación de la Escuela Náutica Mercante “Cap. de Alt. Fernando Siliceo”: Helens Yépez, Lety de Aguilar, Vita Bejarano, Juanita Álvarez y Elvira del Carmen Tejera del grupo Antares, con el Director Ing. Efrén Moreno y el Cap. de Alt. Félix Cuneo Pérez, que fuera Capitán Director del Buque Escuela Náuticas. Foto Galaxia/El Dictamen

En la celebración del centenario de la Escuela Náutica Mercante, captamos a la primera egresada en radiotelegrafía Ana Elvira Chípuli, jubilada de Pemex, radicada en Tampico, su sobrina María Luisa Méndez de Gutiérrez, esposa del Ing. Mecánico Artemio Gutiérrez, de los organizadores. Foto Galaxia/El Dictamen

El Ing. José del Carmen Corro González y la maestra Margarita Hermida de Corro en el viaje de principios de enero por San Francisco, saboreando mariscos y admirando la ciudad, y tienen ya en proyecto otro recorrido. Foto Galaxia/El Dictamen

ÚLTIMO ADIÓS

Con pesar dimos el último adiós en mayo a varias personas amigas que dejaron huella en su paso por la tierra aunque ahora lloran su ausencia familiares y amigos, entre ellos el Ing. José Antonio Marquínez, que fue víctima de un infarto y cuya trayectoria de bondad y altruismo deja una estela de luz. Enviamos nuestro afecto a su esposa Dulce Seemann de Marquínez, hijos y nietos…

NO LIBRÓ LA SORPRESIVA BATALLA

Al capitán Félix Cúneo Pérez a quien vimos muy bien apenas hace unos meses y con sorpresa recibimos la noticia de su deceso; un abrazo a su esposa Gloria Julia, a sus hijos Nuby, Félix, Alejandro y Gloriluz, su mamá doña Lupita y sus hermanos la maestra Norma, Ernesto, Francisco y Lupita, todos con raíz de mar…

SE FUE LA NENA PÉREZ DE CARVAJAL

La Nena Pérez de Carvajal, quien con su noble esposo Quinillo, fueron presidentes muy gentiles y activos del Círculo Tlacotalpeño en Veracruz y en cuya hermosa casona de amplios jardines fueron anfitriones de muchos inolvidables festejos, partió también al viaje sin retorno. Compartimos el dolor de Quinillo, hijos y nietos…

La Cofradía de la Virgen de Líbano y San Charbel siguió vía internet misa de La Catedral con el padre Víctor Díaz, aquí en 2018: Elvira del Carmen Tejera, Magali de Hernández, Rocío de Caram, Teresita de Chantiri, Martha de Aude, Queta de Linares, Malena de Hoyos, Rochy de Duarte, Martha Aude, que coronó a la Virgen; Sarita López, Jane de Nahum y Toñita Exsome. Foto Galaxia/El Dictamen

Jean y Elvi con sus hijos Michael, Peter y Paull, el año pasado viajaron para rendir homenaje a la Virgen de Líbano en la réplica de su monumento en Beirut. Foto Galaxia/El Dictamen

Oty Falcón en uno de sus festejos de cumpleaños en el Café de La Parroquia; este año recibió felicitaciones de su hija Vicky, su yerno el Ing. Ramón Hernández Blanco y sus nietas Vicky y Dany. Foto Galaxia/El Dictamen

José Luis Martínez, fiel lector y amigo de El Dictamen, está de cumpleaños, por lo que esta casa editorial y sus tres hijas, Perla, Juana y Malenita, le desean muchas felicitaciones.

PROFUNDO DOLOR EMBARGA A NUESTRO HIJO MARK

Una mujer que supo transformar el dolor en amor venciendo los avatares que tuvo a lo largo de su vida y en la larga batalla también con el cáncer fue Blanche T. Michael, mamá de nuestro hijo americano Mark Blackmer, a quien siempre llamamos Terry. Tuvo el regalo divino de que su mano fuera sostenida en sus últimos instantes por sus hijos Denisse y Mark con Adriana. Les reiteramos nuestro cariño…

DOS AÑOS DEL ADIÓS DE NUESTRO AMADO LUIS FELIPE

El joven Contralmirante Luis Felipe Ortega Velázquez, ahijado que quisimos como un hijo, fue vencido después de muchos años de intensa lucha por el cáncer que ya no debía figurar entre las enfermedades mortales si los millones que se gastan en armas fueran dedicados a la investigación. El lunes pasado se cumplieron dos años de su partida y aún recordamos su voz felicitándonos desde el hospital apenas unos días antes de que emprendiera la marcha. Nos unimos al pesar de su esposa la ahijada Jacki, a quien queremos también como a una hija…