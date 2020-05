DESDE EL VAGÓN DEL TIEMPO

FIESTA JAROCHA DEL CÍRCULO TLACOTALPEÑO EN FEBRERO DEL 2002

En nuestro recorrido, hoy descendimos en el edificio que fue convento de los Bethlemitas, ubicado en Francisco Canal, que por muchos años albergó también después al Hospital Aquiles Serdán, en cuyas salas fueron atendidos desde héroes patriotas hasta gente de todas las clases sociales y que conocimos cuando fuimos alumnas de la Preparatoria, con la que colindaba. Ahora es febrero del 2002 y admiramos sus instalaciones ya como sede del Instituto Veracruzano de Cultura, su arquería, sus muros y sus hermosos jardines; la música del arpa, de la jarana, y las décimas del Dr. Rodrigo Gutiérrez Castellanos dan ambiente mágico a una Fiesta Jarocha organizada por el Círculo Tlacotalpeño para asumir como su Linda Jarocha a Elvi Sánchez Tejera que en muchas ocasiones modeló para mostrar en el Desfile de la Evolución del Traje de Jarocha, el ritmo de sus sones y los atuendos jarochos y que hoy luce esplendorosa con uno de ellos…

No hay que bajar la guardia, hay que dar gracias a la vida que nos da nuestro Creador y recordar que después de la tempestad sale de nuevo el sol, por ello reímos felices ante el pastel que nos fue obsequiado el martes 5 en nuestro 82 aniversario. Foto Galaxia/El Dictamen

Lic. Bertha Ahued Malpica, Directora Ejecutiva de El Dictamen y firme apoyo de Tlacotalpan con Carmita Medina de Priego, ya finada, valioso pilar del Círculo Tlacotalpeño en el desfile histórico del traje de jarocha, y la profra. Carmela Valenzuela de Rojas, ese año presidenta del organismo y promotora de la cultura y tradiciones jarochas. Foto Galaxia/El Dictamen

UN CUMPLEAÑOS DIFERENTE

Si este 5 de mayo tuve un cumpleaños diferente, como todos los que hemos cambiado almanaque particular en los últimos tres meses del 2020, pero fue un cumpleaños tan regio como los anteriores; esta vez no tuve enfrente de mi un gran número de familiares y de amigas y amigos abrazándome, expresando con palabras sus felicitaciones y entregándome regalos, pero la emoción me embargó igualmente; me engalané para comer pues era un día para celebrar la vida que Dios ha querido concederme. Y empezaron los regalos que tanto valoré: Bertha, que tantos años ha vivido conmigo, hizo el mole que sabe me encanta y ahora estaba más delicioso que nunca, su esposo Juan, que tanto cariño también me brinda, desde que se casó con ella, dispuso la mesa, la llegada de mi queridísima hermana Mireya con su esposo Horacio, que me trajo un hermoso arreglo, mi sobrina Maricarmen y su hija Naty y Jacqueline, mi ahijada tan cercana a hija, que vino con un exquisito pastel de almendras…

Beba Villarello Ahued en la Gran Fiesta Jarocha que el Círculo Tlacotalpeño efectuada en febrero del 2002 en el IVEC para asumir a Elvi Sánchez Tejera como su Linda Jarocha 2002-2003. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

La Lic. Bertha Ahued Malpica colocando banda de Linda Jarocha 2002-2003 del Círculo Tlacotalpeño a Elvi Sánchez Tejera, título que anualmente otorgaban a la Reina del Carnaval de Veracruz; en esa ocasión le tocaba a Adriana Fonseca, pero por compromisos artísticos, le fue otorgado a Elvi por participar en varios desfiles jarochos. Foto Galaxia/El Dictamen

LOS REGALOS MÁS VALIOSOS SALEN DEL CORAZÓN

Por si fuera poco, otro regalo que hizo latir mi corazón, fueron las videollamadas de mis hijos Elvi y Jean con mis nietos Mike, Paul y Peter, desde Canadá, y Adri y Mark con mis nietos Jessica María, Brady y John, desde EU y de Rodo, desde su guarda hogareña. Regalos incomparables de este año fueron un video que me hizo mi sobrina Maricarmen abarcando momentos inolvidables de mi vida, un video que me envió mi sobrina Mireya con fotos inolvidables y el que el sobrino músico y compositor José Vázquez me envió con un increíble arreglo musical, la entrega personal rápida de un arreglo, de mi cuñada Aurea Luz y los sobrinos Gibe y Felipe, así como un delicioso pastel que a través de un Uber me envió mi amiga Aída; y bueno, aunque la emoción me sigue, el espacio se terminó… Hasta el próximo lunes.