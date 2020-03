Desde el Mirador Jarocho

LLEGA LA PRIMAVERA Y EL RENACIMIENTO

Marzo es siempre un mes hermoso que dejó impresa en nuestra memoria la estampa del renacimiento, cuando la tierra apretada por las bajas temperaturas invernales, hace replegarse raíces y camotes que se despiertan con el arribo de la primavera, para brotar en hermosos capullos y flores que decorarán los campos y jardines, y aún escuchamos, aderezadas con la nostalgia, las vocecitas de nuestros infantes en el Jardín de Niños cantando “Los pajaritos cantan y oculta en el ramaje, la mamá pajarita teje un nido de encaje, brillantes mariposas con sus alas de seda, vuelan entre las flores, ya llegó primavera”…

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON ARMA DE DOS FILOS

Resuenan también en mis oídos las frases de las hijas reiterando que soy idealista, lo reconozco, pero creo que es en la acepción de soñadora. Con el nuevo año 2020 han venido plagas que han alcanzado niveles trágicos y que muchos no habíamos visto nunca. Como decíamos antes, es el mundo que se mueve en forma estrepitosa causando a su paso dolor, pero sobre todo impotencia, porque aún con las más avanzadas tecnologías no hemos logrado detenerlo, por el contrario la proyección que ha sido tan benéfica en los campos de la comunicación, haciendo correr por el mundo entero los acontecimientos casi al mismo tiempo que suceden, esta vez ha succionado prácticamente a muchos países hacia un túnel de gran tragedia…

TENEMOS QUE INVESTIGAR, NO CREAR ARMAS BÉLICAS

Sin embargo, no tenemos que caer en pánico, ni depresión, especialmente los que tenemos fe en Dios, nuestro Padre que es el que hace renacer la primavera, que vuelve a la vida los camotes de hermosas flores enterrados en las tierras heladas nos ha tocado el hombro entregándonos una bella oportunidad para reflexionar, para amar, para ordenar el planeta, que es la gran casa de todos, para investigar el origen y cura de enfermedades que hasta ahora no tienen remedio, para valorar las grandes cantidades de dinero que destinamos para acciones bélicas, para detener la corrupción que ha permeado en las más altas esferas del poder no solo gubernamental, sino de empresas y empresarios todopoderosos de toda índole, que manejan a la humanidad sin ningún recato o cargo de conciencia…

QUE NO SOLO RENAZCA LA PRIMAVERA, SINO NOSOTROS

Ojalá que hayamos aprendido la lección para que cuando el Ser Supremo escuche nuestras oraciones y vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos lo podamos acompañar ya en el renacimiento de esta primavera, para despertar las flores, para aspirar sus maravillosas aromas, para gozar con el canto de los pájaros, el raudo vuelo de las aladas mariposas. Pero sobre todo que le podamos transmitir lo que hemos acordado con la familia reunida en el hogar, los cuentos e historias que hemos contado a nuestros hijos y nietos y las charlas que hemos tenido con ellos dejando ir en ellas los verdaderos valores del ser humano, que podamos no solo acompañarlo en el renacimiento de la naturaleza en la primavera, sino nuestro propio renacimiento como seres humanos…

GRAN ACONTECIMIENTO PARA BERTHA MALPICA MARTÍNEZ

Precisamente en la estación más florida del año, el segundo día de abril, llegó al orbe nuestra querida Directora General y gran amiga, Bertha Rosalía Malpica Martínez de Ahued. En este año de los gemelos alcanza con envidiable juventud las ocho décadas de presencia en el mundo, lo que significa un gran acontecimiento no solo en el ámbito familiar, sino del gran equipo empresarial de EL DICTAMEN. Pero solo aplazaremos la merecida celebración; en la convivencia familiar anual, en la que siempre estamos presentes ese día con ella, no estaremos esta vez por prudencia, igual que muchas de las relaciones allegada que siempre asisten. Solo deberán estar con ella sus hijos los licenciados Bertha Rosalía (actual Directora Ejecutiva), Karime y Jorge Alejandro Ahued Malpica, sus nietos y su hermana Margarita Malpica Martínez, y le llegará el abrazo celeste y lleno de amor de su hija la Lic. Elsa Margarita y su esposo Jorge Ahued Dovalí… Te enviamos un abrazo lleno de cariño y bendiciones…

APAGARÁ VELITAS GISELA LLARENA MONTAÑO

También en el florido abril hace cambio de almanaque particular el séptimo día nuestra querida ahijada Gisela Llarena Montaño a quien festejarán en el seno familiar su esposo Jair y su preciosa heredera Samantha y sus papás el profesor e ingeniero Eusebio Francisco Llarena Narváez y la maestra Lupita Montaño de Llarena. Nuestros parabienes y bendiciones viajan hacia ella…

“CUANDO ERA ABRIL EN EL ALMA”

El primer día abrileño llegó al mundo igualmente nuestro querido amigo Juan Moreno Hernández recordado siempre en la comunidad como un gran Declamador y Poeta. Precisamente estuvimos leyendo uno de sus poemarios que cariñosamente nos dedicó y que lleva por título “Cuando era abril en el alma”. Elevamos por él una oración y enviamos un saludo afectuoso a su esposa la querida amiga Tere Sánchez Niño de Moreno…

BODAS DE ORO DE JUAN HAMSHO Y ROSALBA LLARENA

Un abrazo estrecho lleno de amor enviamos desde esta columna a los queridos amigos doctor Juan Hamsho Posada y la Educadora Rosalba del Pilar Llarena Narváez por esa valiosa expresión de amor y responsabilidad que asumieron al recibir el sacramento matrimonial el 4 de abril de 1970, en la parroquia dedicada a La Gran Madre de Dios. Dios les confió la orientación y guía de tres hijos que hoy son hombres de bien: Juan de Jesús, master en ingeniería; Arturo, Contador Público; y Omar, master en ingeniería; a su vez el primero ha formado su familia con la Psic. Abigaíl Voniegra de Hamsho y tienen dos nenas Paola y Daniela; el segundo con la LSC Lucy Peña Pardo de Hamsho y son orgullosos padres de Arturo, Mariana y Jazmín. Rosalba fue una novia hermosa y Juan un emocionado galán que brindaron con sus invitados en grata recepción en la Lonja Mercantil junto con sus padres la maestra Hortensia Narváez Gutiérrez, doña Cata y don Juan Hamsho Ferrariz. El brindis por el aniversario de oro será próximamente…

SE FUE LA BELLA VOZ DE AMINTA RUIZ PAZOS

Gran pesar ha causado en el puerto la inevitable partida al más allá de Aminta Ruiz Pazos, cuya voz de especial registro y que hacía sentir el alma de la música tropical fina estuvo en múltiples escenarios. Aminta, gran amiga, fue una intérprete excepcional de Memo Salamanca quien le compuso una melodía especialmente para ella, lo que fue muy comentado en la noche de arte que hubo el pasado mes de febrero en el hotel Mocambo para recordar al gran compositor y músico tlacotalpeño. Por motivos de salud Aminta no pudo asistir, pero nunca pensamos que se agravaría al punto de partir súbitamente el pasado lunes 23. Un abrazo solidario para su hijo Ramón, que fue con ella un hijo extraordinario que la colmó de amor y atenciones, así como para sus hermanos el gran bajista Vitillo Ruiz Pazos, radicado en México, María Elena, Melly y Chari Ruiz Pazos…

SENTIDO DECESO DE KETTY EXSOME DE PALMEROS

También fue muy sentido el deceso de Ketty Exsome viuda de Palmeros ocurrido el miércoles pasado, aunque el acompañamiento está actualmente muy restringido acatando el propósito de las autoridades para mantener bien el estado de salud de la comunidad, fue velada en el complejo velatorio La Luz. Nuestras sinceras condolencias para sus hijos, para sus hermanas Emelia Exsome de Gutiérrez y para Toñita Exsome López compañera nuestra en la Cofradía de la Virgen del Líbano y San Charbel…

GRATA BIENVENIDA NOS DIERON LOS CORRO

Antes de la pausa de actividades en la comunidad, tuvimos el placer de convivir con los queridos amigos ingeniero José del Carmen Corro González y maestra Margarita Hermida de Corro quienes con su proverbial atención nos dieron la bienvenida al terruño con una regia comida en un moderno restaurante de mariscos; presente estuvo también su hija Ingrid y todos nos enfrascamos en comentarios de las múltiples y felices experiencias de viajes que hemos tenido, sobre todo ellos, que son apasionados de los viajes y recorridos para conocer geografía, atracciones, alegrías, comida y tradiciones de muchos países…

UNA ORACIÓN POR NEUSTRA INOLVIDABLE MADRE

Y nos despedimos con una oración para nuestra maravillosa madre que fue la maestra Elvira Domínguez Gutiérrez, cuyo último adiós antes de encaminarse al reino de nuestro Eterno Padre fue el 3 de abril de 1985. Tenemos la confianza de que está en un mundo mejor y desde ahí nos envía luz para guiarnos en el diario caminar. Aunque no iremos a la iglesia para orar por ella, en nuestros respectivos hogares elevaremos plegarias una servidora, nuestra hermana Mirella con hijos y nietos…

SALUDOS Y GRATITUD A NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

