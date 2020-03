Desde el Mirador Jarocho

FRASES E HISTORIAS QUE OÍAMOS RESURGEN

Las viejas frases que escuchábamos de los abuelos, de los padres, de los maestros, y aparecían en libros y diversas publicaciones suenan ahora en nuestros oídos, han cobrado vida… “Nada es para siempre”, “Actúa como si hoy fuera el último día de tu vida”. Algunas historias que mi madre me contaba, y que no se si ella vivió muy niña o le fueron contadas por sus abuelos, me hacían estremecer como la que se suscitó cuando la epidemia del cólera morbus que atacaba a familias enteras y las casas se quedaban cerradas porque todos sus habitantes morían. Cuando me la contó me llené de miedo pero lo tomé como un cuento de terror, con el tiempo y ya estudiando, me di cuenta que las epidemias eran verdaderas y provenían de diversas vertientes tal vez desde antes de los colonizadores aunque con ellos aumentaron sobre todo porque los nativos no tenían anticuerpos que los defendieran…

INVESTIGAR SOBRE EPIDEMIAS AUMENTA EL MIEDO

Mi cerebro no es computadora desde luego, pero me gusta mucho investigar, ampliar el conocimiento reducido del tema que abordo y compartir esa “ganancia” con quienes puedo y especialmente con los lectores que se interesen, tuve la intención de hacerlo con las epidemias que han asolado el mundo y sobre todo nuestro amado México, pero luego la deseché porque ha habido exceso de información acerca del virus que nos ataca actualmente y que no deseo ni siquiera nombrar, todos estamos asustados, aunque algunos lo nieguen, como lo estuvieron cuando la fiebre amarilla que cortó tempranamente la vida de nuestro máximo tesoro femenino que fue Sor Juana Inés de la Cruz aún enclaustrada en el convento de las Jerónimas y en muchas otras calamidades que a lo largo de los últimos siglos han asolado nuestro planeta antes de tener los antídotos.

EXISTEN CUATRO VERTIENTES DE NUESTRA VIDA

El mundo se mueve constantemente tal vez para depurarse como se depuran los diferentes órganos de nuestro cuerpo, aunque no nos demos cuenta de ello y no contemos las cuatro vertientes de vida que tenemos que son la física, la intelectual, la emocional y la espiritual que son las que nos mueven y están regidas por Dios. No sé si estoy en acuerdo con muchas personas, pero personalmente pienso que hemos avanzado en el cuidado de nuestro cuerpo, tratamos de comer saludable, de hacer ejercicio, y seguir instrucciones para mejorar la salud, intelectualmente tenemos ahora grandes facilidades para estudiar, para investigar y para aprovechar merced a las modernas tecnologías los conocimientos que nos han sido legados…

LA RAIZ DEL SER HUMANO ESTÁ EN LAS EMOCIONES

Pero hemos olvidado la raíz del ser humano que está entretejida en las emociones que nos marcan desde que nacemos cuando llegamos a un ambiente lleno de amor o a un ambiente hostil que nos va modelando para actuar con indiferencia y hasta con odio hacia el prójimo. Las emociones son las que generan no solo nuestros sentimientos y nuestro actuar sino nuestra propia felicidad o infelicidad, y muchas veces de ellas se desprenden enfermedades que son una advertencia o un rechazo a vivencias que no logramos aceptar y nos quedamos con su semilla dentro hasta que germina negativamente. En cuanto a la parte espiritual es la que más hemos descuidado y tal vez por ello nuestro ser está gritando que cambiemos, que ese no es el camino que debemos seguir…

LO POSITIVO QUE LOGRAMOS DE LA CONTINGENCIA

Me pregunto: ¿Es este momento de reflexión? Y escucho mi conciencia “Claro que lo es”. Hay que dejar atrás la violencia, la envidia, el yoismo y la ambición a las que les hemos dado supremacía. Nos han enviado informaciones de las que se desprende que la mutación y lanzamiento de este nuevo virus fue realizada a propósito como mecanismo para detener a China en su gran carrera para ser el líder mundial, de que Rusia ha estado al acecho para ocupar ese primer lugar jugando al ajedrez con gente de baja estima de Estados Unidos de Norteamérica desde hace mucho tiempo; cierto o no, el mundo entero está temblando aún sin terremoto o maremoto de la naturaleza. Pero hay que reconocer lo positivo de esta contingencia como son el acercamiento entre las familias que estaba bastante perdido, la reflexión inevitable en el tiempo de reclusión obligada y, sobre todo, el acercamiento a Dios que es realmente el único que puede manejar con amor los hilos de vida de la humanidad…

MUCHAS CELEBRACIONES CANCELADAS O TRANSFERIDAS

Como consecuencia de las restricciones de cuidado que han sido impuestas, han sido canceladas o transferidas a otras fechas diversos eventos como las reuniones de las damas rotarianas, la conferencia sobre Ecuador, la Lotería del Club Náutico Antares que ya fue anunciada para el 22 de mayo, el homenaje al Emigrante Libanés, y también la celebración de las Bodas de Oro de nuestros muy queridos amigos Dr. Juan Hamsho Posada y maestra Rosalba Llarena Narváez, que habría de celebrarse el 4 de abril, ya que fueron canceladas las misas y cerrados los salones del Club Libanés por los días de la contingencia que abarca casi a finales del mes Dios primero. Las nuevas fechas de los eventos transferidos serán dadas oportunamente, según nos comunicaron…

UN FESTEJO MUY MERECIDO RECIBIÓ ROSALIA VARGAS

Sin embargo tuvimos oportunidad a semana pasada de compartir las celebraciones de gente muy querida por nosotros, como fue el festejo de cumpleaños de Rosalía Vargas quien ha sido nuestra fotógrafa oficial y familiar desde hace muchos años, cuando se inició en este arte con sus hijos muy pequeños Carlos, Oscar y Erick haciendo un gran esfuerzo pero con mucha responsabilidad y de la mano de Dios, ya que además de atenderlos se hacía pedacitos para cumplir, colocar sus fotos y además atender a sus papás que ya estaban bastante mayores y enfermos. Y creció como profesional de la fotografía pero especialmente como ser humano, por eso la queremos tanto, y asistimos muy complacidas a su festejo en el Balajú y nos dio mucho gusto verla con sus hijos hechos hombres de bien, con nietos y también con su esposo Leo que estuvo un tiempo en la Unión Americana y retornó al hogar…

GRATO DESAYUNO PARA ANGELITA GUTIÉRREZ DE PERERA

Una celebración que disfrutamos plenamente también fue el desayuno que en honor de la maestra Angelita Gutiérrez Tiburcio de Perera ofrecieron un gran número de amigas que fueron sus compañeras en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y que se reúnen periódicamente desde hace 8 años gracias al entusiasmo y empeño de la propia Angelita, quien cuando cumplieron 50 años de haber culminado sus estudios primarios, se dio a la tarea de buscarlas para celebrar la ocasión y ofreció su casa para reuniones posteriores. En la convivencia que tuvieron ahora en el Rivoli fuimos testigo del cariño que todas le profesan a Angelita a quien le reiteraron su afecto y la oportunidad que dio a todas para seguir presentes en la historia de vida de cada una, lo que la festejada agradeció con su característica bonhomía…

86 AÑOS DE VIDA ALCANZÓ LICHA MEDINA SÁNCHEZ

Aunque no estuvimos presentes nos dio mucho gusto también la celebración familiar en honor de Alicia Medina Sánchez, la mayor de dicho clan, que llegó a los 86 años de vida. Compartieron el festejo con Licha sus hijos Fernando, Martha Alicia y Sergio Luis, sus nueras, yerno y nietos y sus hermanos Tere, Ricardo, David, Carmelita y Roberto Medina Sánchez, felicidades…

ANIVERSARIO NUPCIAL 55 DE LOS ESPOSOS CAMPOS REYES

También en fecha que todavía estaba libre de posible contaminación, el 7 de febrero, don José María Campos Mora y doña Carlota Reyes Talavera de Campos celebraron 55 años de haber pronunciado juramento nupcial. Con ellos estuvieron sus hijas Tere, Gaby y la compañera ateneísta Lita, así como sus nietos entre ellos Noemí, Aarón y Majo Hernández Campos y amigos cercanos que los felicitaron efusivamente por tan dichoso aniversario…

NOS DESPEDIMOS CON FELICITACIÓN Y BUENOS DESEOS

Y nos despedimos con una cariñosa felicitación a nuestra querida amiga y ex compañera de labores en el Instituto Tecnológico de Veracruz Alba Luz Mier Ponce que este día hace cambio de almanaque particular