Desde el Mirador Jarocho

MERECIDOS RECONOCIMIENTOS DEL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Dos ceremonias breves, pero solemnes y que hablan de que los valores están presentes en la educación aún en la época difícil por la que atravesamos, fueron las que se llevaron a cabo el lunes 17 en el Instituto Tecnológico de Veracruz donde vivimos 30 años dorados, en los que pusimos el máximo esfuerzo para ejercer nuestra profesión de periodismo y ciencias de la comunicación, y recordamos siempre con profunda emoción, cobraron vida el pasado lunes 17, por iniciativa del actual Director doctor Marco Antonio Salgado Cervantes, para reconocer el valioso trabajo del maestro Elías Nicolás Cortés Guzmán, cuyo nombre fue impuesto a la Sala de Actividades Extraescolares, y del licenciado Ricardo Medina Sánchez, cuyo nombre lleva ahora la Sala de Lenguas Extranjeras…

* * * * * * * * * * * * *

ELÍAS NICOLÁS CORTÉS, UNA INSTITUCIÓN EN LA EDUCACIÓN

El entusiasmo y capacidad del maestro Elías para organizar con excepcional lucimiento movimientos artísticos era muy reconocido en Veracruz, especialmente en el ITV lo que lo hizo ser llamado muchas veces para organizar eventos nacionales de los Tecnológicos del sistema; fue titular aquí de eventos artísticos, donde trabajamos en franca armonía con él y recordamos con cariño cuando intercambiábamos opiniones y nos mostraba cariño y reconocimiento para proyectar los grupos, más que merecido este reconocimiento que agradeció su hijo el ingeniero Ángel David Cortés Pérez, que fue también Director del plantel, y quien ese día a petición de los asistentes bailó jarocho con el Grupo Panoayán, ya que es un excelente bailarín de este género…

* * * * * * * * * * * * *

Profesora Luz del Carmen Valenzuela de Rojas y Macario Luna Ortiz, reyes del carnavalito de la residencia La Paz. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Los reyes del carnavalito de la residencia La Paz, Luz del Carmen y Macario, con Mine de Caso, Anita, Lavinia, Bety Lourdes, Charito y algunas compañeras de ella del Club de Escritoras “Gemma Odila Garzón”. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Los reyes del carnavalito de la residencia La Paz Luz del Carmen y Macario con sus princesas Conchita Reyes y María Elena Laffite, la reina saliente Lilia Riquer, el rey saliente Vinicio y amigas que concurrimos; fueron coronados por la Madre Genoveva Gallegos. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

RICARDO MEDINA SÁNCHEZ FUNDADOR DEL CENTRO DE IDIOMAS

Qué podemos decir del licenciado Ricardo Medina Sánchez, a quien conocemos desde la niñez y sabemos que con gran esfuerzo y dedicación logró ser no un regular maestro de inglés sino un excelente maestro cuya preparación académica lo llevó a hacer estudios de maestría en una prestigiada universidad de Inglaterra, y ha compartido su excelencia con incontables generaciones en diversas instituciones, pero sobre todo en el Instituto Tecnológico de Veracruz donde nos consta, fundó el Centro de Lenguas, ya que anteriormente solo había enseñanzas de inglés no sistematizadas, y ya en dicho centro empezaron a ser impartidas clases no solo de inglés, sino de francés, nos parece que japonés y mandarín, apoyo valioso tuvo para organizar del licenciado Iván Abreu Filigrana…

* * * * * * * * * * * *

RECUERDOS INOLVIDABLES DEL TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Tal vez por ahí digan que hubo antes otros maestros de inglés como la maestra Corina y el maestro Weller, pero ya como Centro de Lenguas su fundación corresponde al licenciado Medina Sánchez. Esto nos dio pauta para recordar cuando llegamos nosotros al ITV invitadas por su entonces Director el ingeniero José López Medina con la encomienda de transformar el entonces Departamento de Relaciones Públicas en Departamento de Comunicación, tarea en la que tuvimos el valioso apoyo del titular que fue el ingeniero Rodolfo Román Ortiz. La historia es larga pero muy emotiva para nosotros que trabajamos con ahínco y recordamos con cariño a las colegas master en comunicación, como nosotros, Alba Luz Mier Ponce, Natividad Aja y posteriormente a Carmen Prieto y a Marynancy Carranza, así como a la secre ejecutiva Lupita Estrada…

* * * * * * * * * * * * *

VALIOSO PATROCINIO DE EL DICTAMEN AL ITV

Son inolvidables para nosotros la revista “Siglo Tecnológico” que hacíamos bajo el patrocinio de EL DICTAMEN, y la información que obteníamos de los doctores que integraban la plantilla de la Unidad de Investigación en Alimentos, del ITV, quienes asistían a grandes eventos internacionales y nacionales y retornaban para compartir con nosotros y la comunidad los conocimientos y experiencias que habían abrevado y que nosotros adaptábamos de la manera más sencilla para que llegaran a los lectores. Cuando nos jubilamos de la añorada institución educativa era jefe de la UNIDA el doctor Marco Antonio Salgado Cervantes y nos da mucho gusto que ahora él tenga el timón general en sus manos porque sabemos de su amor por ella y su deseo de mantener su prestigio siempre en alto…

* * * * * * * * * * * * *

APORTACIÓN DE DUBHE TAPIA Y ELVIRA DEL CARMEN

Y parece ser que los acontecimientos tienen algo en común, porque por estos días nos toca organizar la reunión del mes de la Agrupación Femenina Ateneísta, de la que somos socias, con la maestra Dubhé Tapia Ochoa, hija del segundo Director que tuvo el Instituto Tecnológico de Veracruz, el ingeniero Raúl Tapia Calvillo, y con quien tenemos especial afinidad. Por ser el mes de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer y el ambiente que priva, de violencia y muchos feminicidios, decidimos que la conferencia que daremos será esta vez sobre este tema y del ambiente que destaca tanto a nivel nacional como internacional, la convivencia será el próximo martes 9, por la tarde, en un saloncito del fraccionamiento Reforma, cuya dirección daremos a conocer oportunamente…

El Director del Instituto Tecnológico de Veracruz, Dr. Marco Antonio Salgado Cervantes, en el inicio de las ceremonias de reconocimiento al maestro Elías Nicolás Cortés y Lic. Ricardo Medina Sánchez, cuyos nombres fueron puestos a la Sala de Actividades Extraescolar y la Sala de Lenguas Extranjeras respectivamente. Foto Carmen Priego/Colaboradora

La nueva Sala de Lenguas Extranjeras “Lic. Ricardo Medina Sánchez” del Instituto Tecnológico de Veracruz, momentos después de haber sido inaugurada por el propio homenajeado por invitación del Director doctor Marco Antonio Salgado Cervantes. Foto Carmen Priego/Colaboradora

El Ing. Ángel David Cortés, que fuera Director del Instituto Tecnológico de Veracruz agradeciendo al actual Director Dr. Marco Antonio Salgado Cervantes el reconocimiento a su padre el maestro Elías Nicolás Cortés Guzmán por su ejercicio para las actividades extraescolares no solo local sino nacionalmente. Foto Carmen Priego/Colaboradora

Presente la tercera generación Cortés, el nieto del maestro Elías Nicolás Cortés, ingeniero Edgar Julián Cortés Avendaño y el hijo ingeniero Ángel David Cortés, al fondo el retrato del recordado maestro Elías. Foto Carmen Priego/Colaboradora

Felices mantienen el vínculo que las une desde que compartieron las aulas de la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” como generación 548-63 Dulce María Cervantes, Norma Soriano, Alma Delia López, Sonia Cervantes, Margarita De la O., Maricarmen Rodríguez, Carolina Becerril, Cándida Morales, Angelita Gutiérrez, Chabelita Capetillo, Sara Julia Hernández y Anita Cedillo, quienes se reunieron para festejar el 14 de febrero. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

* * * * * * * * * * * *

EL CARNAVAL TAMBIÉN EN LA RESIDENCIA LA PAZ

Y sigue la continuidad, ya que el viernes de la semana pasada estuvimos en la residencia La Paz donde moran varios amigos mayores, y recordamos a Rosita Ochoa de Tapia que fuera esposa del ingeniero Raúl Tapia Calvillo y quien por deseo propio fue a vivir ahí, porque visitaba llevando mensajes de cariño a muchas personas que ahí vivían, y de quien siempre estuvo pendiente su hija Dubhe. Esta vez concurrimos al Carnavalito de la Residencia La Paz, que resultó muy animado, invitadas por la querida amiga profesora Luz del Carmen Valenzuela de Rojas, quien fue coronada reina del mismo junto con el señor Macario Luna como rey, habiéndose despedido como reina 2019 Lilia Riquer. La Madre Genoveva Gallegos coronó a los reyes y al ambiente generó alegría para todos, no solo para los residentes sino para el gran número de familiares y amigos, sobre todo de Carmela que vistió muy elegante y hermosas coronas…

* * * * * * * * * * * * *

PLACENTERA CONVIVENCIA DEL CLUB NÁUTICO ANTARES

Rosita Bendímez de García activa socia del Club Náutico Antares desde hace muchos años recibió con cariño a todas sus compañeras en su residencia, para celebrar con ellas el Día del Amor y la Amistad. La convivencia fue muy placentera para todas que recibieron finas atenciones de la anfitriona a quien auxilió su linda mamá Amparito Rojano. Durante la reunión Rosita recibió la petición unánime para que sea la futura presidenta y la convencieron ya que aunque es honroso el cargo requiere de mucho tiempo y esfuerzo para dedicarlo a servir. Asimismo Vita Bejarano de Cárdenas, la actual presidenta recibió el reconocimiento de todas ya que ha hecho una magnífica labor pero ahora tiene otros quehaceres prioritarios…

* * * * * * * * * * * * *

LAS MAÑANITAS HOY PARA ROSALÍA VARGAS

Y nos despedimos con las tradicionales Mañanitas para nuestra querida amiga y fotógrafa Rosalía Vargas quien hace cambio de almanaque particular precisamente hoy. Sin duda será festejada por su esposo el excelente fotógrafo Leo Manitas, sus hijos, nueras y nietos que tanto la quieren. Y pensamos que también será festejada en el Grupo Armonía al que con tanto entusiasmo concurre cada mes. Esta vez el Grupo Armonía se reunirá el próximo miércoles 4. Apagará velitas Gaby Molinari Senno quien es feliz cumpleañera de marzo también. En febrero fue festejada Juanita y en la próxima columna comentaremos la celebración…

SALUDOS Y GRATITUD PARA NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

Enviamos cariñoso saludo a todos nuestros lectores y amigos agradeciéndoles el favor de su atención y el mantenerse siempre bien informados a través de las páginas de nuestra edición impresa y también para quienes nos leen online en la página www.eldictamen.mx, les solicitamos sus comentarios en nuestro correo electrónico elviradelcarmentejera hotmail.com

Feliz cumpleaños tuvo Margarita Reyes quien fue festejada con tarde pastelera por sus hijos, nuera y yerno Jessi, César, Ruth, Margarita, Olivia, Dalila y Lázaro. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora

Felicitaciones y muchos regalos recibió Margarita Reyes por su cumpleaños por parte de familiares y sus amigos Zoila, Tere, Gabriela, Emelia, Lolis, Mary, Margarita, Maricruz, Vicky, Arcelia, Rafael, Nora, Lucy y Rosalía. Foto Rosalía Vargas/Colaboradora