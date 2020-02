Desde el Mirador Jarocho

EL CARNAVAL UNA CATARSIS LLENA DE ALEGRÍA

Veracruz es siempre una fuente de sorpresas tanto en el ámbito cultural, ya que regularmente cobran vida regias presentaciones en el mundo del arte y festividades que tienden a fomentar la unidad familiar, como acontecimientos enfocados a desarrollar las fuentes de trabajo y turismo. Ahora estamos en plena celebración de la fiesta más representativa del carácter y alegría jarocha: El carnaval, que es a no dudarlo una catarsis de la problemática que vivimos y que aunque no sea resuelta en los pocos días que dura, si es una pausa que da frescura y esperanza a nuestro ser, y también reactiva la economía. No queremos ser repetitivos por lo que dejaremos que los colegas encargados de la fuente nos comenten la fausta celebración…

* * * * * * * * * * * * *

ZUMBA CARNAVALESCA DE LAS DAMAS DE PLAZA DORADA

Una celebración con sello carnavalesco que habla del espíritu jarocho inmerso es la celebración que realizan anualmente las guapas damas de Plaza Dorada que disfrutan de la atractiva y benéfica disciplina de la zumba. Ellas celebraron la designación y coronación de la Reina de la Zumba 2020 que se efectuó el lunes pasado bajo el marco soleado y esplendoroso del mar y el sol acariciando los edificios que hoy dan imagen de gran centro turístico a la zona dorada del sur jarocho donde el puerto se fusiona con Boca del Río. Un gran número de familias concurrió a presenciar este acontecimiento que encaje perfectamente en los atractivos de la temporada…

* * * * * * * * * * * * * *

LIZ GUTIÉRREZ, BELLA REINA DE LA ZUMBA 2020

La licenciada en comunicación Elizabeth Gutiérrez, a quien llamamos siempre Liz o Eli, con un vaporoso traje en rosa mexicano y fushia, llegó al lugar de la ceremonia y fue coronada por el Director de Fomento Deportivo de Boca del Río licenciado René León Lara. Guapas damas como Rosalía Malpica Mancera, Lulú Malpica Carlín y Lupita Burgos con artísticos atuendos y complementos en rosa fueron princesas y damas del alegre cortejo que ha tomado la disciplina de la zumba como parte del cuidado de su cuerpo y también el cuidado de sus emociones que acompañadas con la alegría y ritmo de la música que acompaña las rutinas son también generadoras de la felicidad que todos deseamos tener…

* * * * * * * * * * * * *

NOCHE DE GALA PARA RECORDAR A MEMO SALAMANCA

Acontecimiento que también encaja en la alegría y el arte musical en Veracruz unidos a un profundo amor por Veracruz, del que dan testimonio nada menos que Agustín Lara y Guillermo Salamanca, fue la gran fiesta de inspiración tlacotalpeña que se efectuó el domingo 16 en el Hotel Mocambo, en honor de Memo. Aunque no pudimos asistir por un molesto quebranto de salud, del que gracias a Dios ya años repusimos, nos comentaron que fue muy emotiva. Presentes desde luego Vitalia Zamudio de Salamanca, viuda del autor de “Que lindo eres tú Veracruz” y muchos otros éxitos que Memo hizo vibrar en muchos lugares no solo de México sino de otros países dejando muy en alto el nombre de nuestro país, de Veracruz y de Tlacotalpan…

Liz Gutiérrez reina de la Zumba 2020 del grupo de damas de Plaza Dorada, conjugando el intelecto con la disciplina corporal que desemboca en salud, belleza y cultura. Foto Galaxia/El Dictamen

PROMOTORES DE TLACOTALPAN EN LA FIESTA

Allí estuvieron desde luego la profesora Luz del Carmen Valenzuela de Rojas incansable promotora de su amado terruño y el investigador Ricardo Cañas Director del Museo de la Ciudad y quien siempre ha proclamado su amor y reconocimiento a la tierra que lo vio nacer. Así como muchos de sus paisanos que hicieron viaje especial esa noche para dar fe de su admiración por Memo y disfrutaron de una noche excepcional que constituyó el encendido de la luz que debe iluminar el recuerdo de los grandes. Las vivencias hermosas que tuvo Memo en los grandes escenarios que pisó y muchas anécdotas al respecto avaladas por Vitalia surgieron durante el festejo que dejó un recuerdo imborrable en los asistentes…

* * * * * * * * * * * * *

CONGRESO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD ANTONIO CASO

En otro contexto, aún en la celebración del 62 aniversario de la fundación del Colegio Particular Antonio Caso, que hiciera realidad la profesora Hortensia Narváez Gutiérrez, venciendo limitaciones económicas pero desplegando una energía y entusiasmo a toda prueba, concurrimos el miércoles a la presentación del programa que ese día llevó a cabo la Universidad Antonio Caso la más joven de los hijos de dicha institución educativa. Fue parte de las actividades del Congreso organizado por el área de ciencias de la educación y nos tocó escuchar como ponente al doctor Carlos Alberto Campos Almeyda supervisor de la zona 3 del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) quien abordó con excelencia el tema “La importancia de la educación inclusiva” en el que destacó las diferencias que existen en los seres humanos en todos los ámbitos.

La reina de la zumba 2020 Liz Gutiérrez con dos princesas Lulú Malpica Carlín y Rosalía Malpica Mancera. Foto Galaxia/El Dictamen

MUY IMPORTANTE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESCUELAS

Señaló que aunque no sean síndromes que catalogan como personas especiales a quienes los tienen, existen diferencias que llevan a la exclusión derivando de los prejuicios como el color de la piel, la religión, las condiciones sociales, y están presentes en las burlas, los apodos, las palabras ofensivas y los chistes que denotan a la persona. La inclusión es sumamente importante no solo para las personas con capacidades diferentes sino para todos los que nos consideramos regulares” o “normales” porque nos enseñan a ser pacientes, tolerantes, a valorar realmente lo que somos y tenemos, y contribuye a una vida armónica en la que no tiene cabida la violencia ni la discriminación…Ojalá y que todos lo entendiéramos así porque estaríamos avanzando hacia un mundo de mayor sensibilidad, comprensión, y la paz que tanto anhelamos…

* * * * * * * * * * * * * *

GRAN EMOCIÓN OIR A LA ORQUESTA INCLUSIVA DE VERACRUZ

Por ello fue una noche muy gratificante que a continuación se presentara la Orquesta Inclusiva de Veracruz integrada por niños y jóvenes con capacidades diferentes cuyo talento musical fue encontrado y desarrollado por el maestro Chanito Castillo quien los conduce con gran orgullo y una animación que se filtra en la emoción con que los dirige y que anima a todos los integrantes que tocan diversos instrumentos con seguridad y un apoyo emocional increíble. Los cantantes también son magníficos y forjan todos un ambiente lleno de magia y arte. La verdad vimos a un pequeño saxofonista que se paró a tocar siguiendo un ritmo que emocionó a todo el público que los aplaudió de pie…

Jean Nasser y Elvi Sánchez Tejera de Nasser brindaron por sus 17 años de matrimonio, que alcanzaron el 22 en una cena-baile de matrimonios. Foto Galaxia/El Dictamen

FORJAN AMBIENTE MÁGICO CON MÁS DE 150 MELODÍAS

Nos dijo Chanito que tienen un repertorio de más de ciento cincuenta melodías y que el ánimo no decae nunca en ellos por su constancia, estudio y el reconocimiento que reciben. Les fue entregado un merecido donativo al que se sumaron espontáneamente algunas personas del público y que indicaron destinarán a la compra de algunas bocinas. Hubo también reconocimiento para los padres de los integrantes de la mencionada orquesta cuyo apoyo es invaluable. Nosotros los escuchamos por primera vez en el Museo de la Ciudad cuando apenas se iniciaban, sabemos que ha sido un titánico esfuerzo conjunto del maestro Chanito, alumnos, y padres, pero los frutos han sido excelentes. Felicidades a todos ellos…

* * * * * * * * * * * * * *

17 ANIVERSARIO NUPCIAL DE LOS NASSER SÁNCHEZ TEJERA

Hoy evocamos la ceremonia nupcial en la que nuestra amada hija Elvira del Carmen (a quien cariñosamente llamamos Elvi), unió su vida con la bendición de Dios, al joven libanés Jean Nasser, en el marco esplendoroso de la iglesia Santa Rita de Casia, en una ceremonia del rito griego (católico melquita). Fue el 22 de febrero de 2003 cuando las familias de ambos y relaciones cercanas presenciaron el acontecimiento que derivó en un matrimonio sólido, lleno de amor y bendecido con tres hijos: Michael, Paul y Peter. Fusionaron los valores que les fueron transmitidos en sus hogares paternos de Líbano y México y con dignidad los han sembrado en su nueva patria que es Canadá, país que los recibió amoroso y donde nacieron sus hijos. Que el altísimo los siga bendiciendo…

Vitalia Zamudio viuda del reconocido músico y compositor tlacotalpeño Memo Salamanca, con la profesora Luz del Carmen Valenzuela de Rojas, siempre amante de Tlacotalpan, en la fiesta para recordar al músico. Foto Galaxia/El Dictamen

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA LA DRA. AUREA LUZ SANCHEZ A.

Enviamos también un abrazo cariñoso a nuestra querida cuñada la doctora Aurea Luz Sánchez Ángeles quien cambiará almanaque particular el próximo jueves. Aunque no realiza festejo especial, por ser un día especial recibe incontables visitas de quienes aprovechan la ocasión para reiterarle su afecto y reconocimiento a la generosidad y entrega personal y profesional con que siempre se ha desempeñado. Y como siempre será una espléndida anfitriona de quienes la visitan compartiendo delicioso bocadillos y el tradicional vino de fresas que prepara como toda una experta…

* * * * * * * * * * * *

ESTELA DE AMOR NOS DEJA EL DR. SEVERINO DÍAZ LEÓN

Y aunque no quisiéramos entristecer el panorama, nos ha dejado tristes la súbita partida de este mundo del querido amigo médico otorrinolaringólogo Severino Díaz León ocurrida el jueves pasado. Por muchos años ejerció magníficamente su profesión en el IMSS y en su consulta privada y posteriormente ya en la etapa de jubilación siguió atendiendo gratuitamente a pacientes que llegaban a solicitar servicios médicos en la parroquia Jesús de Nazareth, de la cual fue valiosos ministro que apoyaba al párroco Guillermo Arturo Ramírez; el templo estaba lleno esa tarde cuando fue oficiada una misa de cuerpo presente y todos feligreses, compañeros del Club de Leones y de actividades profesionales, se unieron en sincera oración para encomendar su alma al Eterno Padre. Un abrazo solidario para su esposa Tina Bermúdez de Díaz León, sus hijos y nietos…

El doctor Carlos Alberto Campos Almeyda, supervisor de la zona del CAPEP, recibe reconocimiento por la ponencia sobre la importancia de la inclusión que presentó en el congreso sobre educación efectuado por la Universidad Antonio Caso, lo entregan la Directora de la misma Lic. Consuelo Franco y la Directora General del Colegio Antonio Caso maestra Rosalba Llarena Narváez. Foto Galaxia/El Dictamen

SEGUIMOS EXTRAÑANDO A LA MAESTRA DULCE MARÍA

También elevamos hoy una oración, como supremo regalo, en nombre de nuestra amada maestra, guía y compañera la maestra Dulce María Lara Cesta de Zamudio quien llegó al mundo un primer día del mes de marzo. Por muchos años compartimos con ella y su hijo el doctor José Othón Zamudio Lara la celebración de este día en diversos restaurantes saboreando regia comida y enriqueciendo con hermosas vivencias nuestro espíritu. Aunque han transcurrido 14 años de su partida a la dimensión celestial, seguimos oyendo su voz y reflexionando en el intercambio tan grato que siempre tuvimos tanto en el Jardín de Niños “Federico Froebel”, donde laboramos con ella como Directora, como en el ámbito personal en el que nos ubicó como una verdadera hija…

* * * * * * * * * * * *

GRATA SEMANA DESEAMOS A NUESTROS LECTORES Y AMIGOS

Y nos despedimos deseando a todos nuestros lectores y amigos una semana feliz, llena de alegría. No olviden seguir con nosotros para mantenerse informados de todo lo que acontecen el mundo…ponemos a su disposición la edición impresa de EL DICTAMEN, su incursión online en la página www.eldictamen.mx, así como en Facebook y twitter y los invitamos a comunicarse con nosotros para conocer sus puntos de vista, en el correo elviradelcarmentejera hotmail.com

Con gran júbilo el Padre Guillermo Arturo Ramírez y los grupos activos de la parroquia Jesús de Nazareth recibieron la Cruz de los 500 años de evangelización que circula entre las iglesias y que esta vez les fue entregada por los grupos religiosos de la parroquia de la Virgen de San Juan de los Lagos. Foto Galaxia/El Dictamen