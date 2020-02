¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Los frentes fríos 35 y 36 no tuvieron norte fuerte, pero si bajaron la temperatura… Iniciamos comentándoles que hoy a las 17 horas será el Súper Bowl 54 desde MIAMI en donde se enfrentarán los 49 de San Francisco vs los jefes de Kansas city, lo estaremos viendo en casa de mis compadritos PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, habrá parrillada con vinos de los que me gustan, ahí después les cuento… Estuve en un evento en DELI DELI donde fue presentado el proyecto inmobiliario DIADA, gracias a PILAR y MARISOL CARLO por la invitación, presente PATY VILLALPANDO, excelente publirrelacionista, representa muy bien la marca; la sommelier MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ nos presentó vinazos mexicanos CAMINO de VINOS de Guanajuato y presente la destacada enóloga LAURA ZAMORA, considerada la primer mujer a cargo de una bodega en MÉXICO, santo TOMÁS, la segunda bodega más antigua de nuestro país, un gustazo saludar a SOFÍA RIGANTI en compañía de MARIANA TORIO, me comentó que ya radica nuevamente en el puerto jarocho; MELINA ROBERT llegó elegantísima acompañada de AMÉRICA DELGADO KAYSER y ÁFRICA RAMÍREZ, más guapa que nunca, con ellas CLARA ARIAS DE CUENCA; ANABEL GIL RULLÁN tiene muchos proyectos en puerta; el evento resultó un exitazo y también disfruté del vino PESCADOR de la casa Zamora en ensenada Baja California… GABY BRAVO DE FONTES cumplió años y lo festejó en familia y con sus amigas, gentil anfitriona su mami GABY VERA DE BRAVO, en breve su cumpleaños, así como el de su suegra, serán nada más 103 años, entre las invitadas MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO, MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, MALENA TAVIZÓN DE AVELLA, NAYETKA VERA, prima de la festejada, un saludo para ENRIQUE FONTES, esposo de la festejada… MARLENNE RUIZ feliz de la vida en su nueva etapa de mamá… Saludos a los abogados GILBERTO FARÍAS MORALES, JORGE REYES PERALTA, MARIO LÓPEZ DE ESCALERA, JORGE REYES LEO y PEDRO MUÑOZ, se platicó de excelentes proyectos en donde se está muy avanzado y se propuso poner los nombres del PIRATA DE LA FUENTE y BETO AVILA a dos calles de nuestra ciudad, proyecto que se presentará muy pronto; vienen eventos importantes en nuestro municipio… MELANIE FICACHI casi modelo profesional… Saludos a YLIAN MEDINA, diseñadora de imagen de MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ, si usted se hará un cambio de look no dude en hacerlo con ella…

Sofía Riganti y Mariana Torio, (espectaculares)…

Marisol Carlo de Martínez, María José Fernández y Paty Villalpando, (anfitrionas)…

Gaby Vera de Bravo, Gaby Bravo de Fontes y Marisol Ramírez de Bravo, (feliz cumpleaños)…

Marlenne Ruiz, (boqueña)…

Lupita y Conchita Abascal Castro, (hermanas)…

Melanie Ficachi, (preciosa)…

Monserrath Díaz, (engalanando el decano)…

El GORDO FÉREZ trabajando a tambor batiente, comentó estar listo para entregar el vestuario de la reina, es el diseñador oficial de este carnaval 2020… Hoy a las 18 horas PAPAQUI de CARNAVAL por Independencia; saludos a ISAURA TAPIA… MONSERRATH DÍAZ disfrutó vacaciones… La cordobesa REBECA SEGURA RAHME una modelo bellísima y artista reconocida a nivel internacional… KARINA MORALES, ex reina de la belleza veracruzana, estará filmando una película en la capital del país, muchas felicidades y que continúen los éxitos… BEATRIZ EUGENIA ACOSTA bellísima y talentosa, saludos a FALLO ACOSTA CRODA, es el papá de la lindura… El LLAGAR excelente la comida, saludos y felicitaciones a PANKY, así como a ELIGIO CAMIÑA y su sobrino JOSÉ MANUEL CAMIÑA, ya le pedimos sus puros HOJA REAL, estaba en compañía de JULIO ALCAZAR y su heredero, disfrutaron el fin de semana por el norte de la entidad… LUIS MELGOZA ayer de fiesta en la capital del estado festejando a su padre, saludos a CONY PIANA, hizo viaje especial desde este puerto jarocho… SCARLETT DRAGO feliz y enamorada de ALDO ZÁRRAGA SCHLESKE, estuvieron de bodorrio por Tabasco… ANA REGINA REQUEJO IBARRA cumplió años y estuvo muy festejada, en la foto con SANDRA VIYELLA OUBIÑA, saludos a sus papis… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS… Los cumpleañeros de hoy FABY ÁLVAREZ DE CABADA y BEATRIZ SANSORES DE LAGUNES, ESTHER LABOURDETTE PEREA, ERNESTO LARA, LUCERO GRAHAM, el diseñador ENRIQUE BARRIOS, MARGARITA RUIZ FALCÓN, JULIÁN CAMACHO, MIGUEL GARCÍA, IVÁN ALEMÁN, WENDY MORA, ARI AGUILAR, ANGIE USCANGA y PATY RODRÍGUEZ; mañana ALÍCIA VAILLARD DE BANDERAS, ROCÍO PARDO, VERÓNICA GÓMEZ, CARLOS TREJO, MIGUEL LARA, ETHEL FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO PALACIOS, LAURA VERÓNICA ALEJO, LUPITA BAUTISTA, ALDO FLORES, PATY MARTÍN LOIS, el festejo será en Galicia; CHARITO CASTILLO, CÉSAR TORRES SALAS; el martes AGUSTÍN ALMAGUER, LIZ FIGAREDO, LUZELDI LU, la ex esposa de mi compadrito ROGERIO; MABEL GUTIÉRREZ, GOYO CHEDRAUI, pero él hasta el miércoles 5 de febrero, a todos muchas felicidades…

Rebeca Segura Rahme, (toda una modelo)…

Beatriz Eugenia Acosta y Rafael Acosta Croda, (bonita familia)…

Ana Regina Requejo Ibarra y Sandra Viyella Oubiña, (en El Dictamen)…

Jared Alfaro, Ulises Téllez y Diego Oxte, (excelentes bartenders)…

Sergio Pazos, Odette Cruz y Dany Martín Lois, (en los eventos)…

Regina Peredo Gutiérrez, (reina MxU hispanoamericana)…

Carolina Balderas Pérez, (jarocha)…

CARO BALDERAS PÉREZ guapísima, es heredera de la primer soberana del Club de Golf La Villa Rica BERTHA PÉREZ PEDRAZA… REGINA PEREDO GUTIÉRREZ es MuX hispanoamericana, ya está en Bolivia en donde será el certamen nacional; enhorabuena para su coordinador JORGE MACEDA, así como a nuestra directora nacional LUPITA JONES, cuenta con un equipazo a nivel nacional; saludos a OFELIA CORREA, brazo derecho de LUPITA, por cierto, su heredero SIMÓN CHARAF cumplió años recientemente y se lo festejaron a lo grande… Estuvimos en el evento DUELO DE TITANES, un exitazo en SALMEDINA, gracias a MOISÉS HERNÁNDEZ YOLDI por la invitación, ocho fueron los participantes y la verdad muy profesionales, entre los miembros del jurado el sommelier JUAN PABLO FERREIRA, la bartenders internacional ODETTE CRUZ, el presidente de CANIRAC estatal DANY MARTÍN LOIS, el empresario restaurantero SERGIO PAZOS NAVARRETE, así como la locutora de YA FM DUBHE EREKSON y quien esto escribe, probamos en verdad deliciosos cocteles preparados por destacados bartenders mexicanos; después de una difícil calificación, el ganador fue JARED ALFARO, quedando en segundo lugar URIEL TÉLLEZ y en tercer DIEGO OXTE… La próxima semana reunión CHOCHOLERA de compañeros egresados de la Facultad de Derecho de la UCC generación 77-82… Excelente el evento en HARBORS ANDAMAR boca en donde se presentó una nueva imagen con deliciosas bebidas y platillos, hubo música en vivo y buena vibra… El próximo domingo en el auditorio BENITO JUÁREZ lucha libre TRIPLE AAA, compren sus boletos que se están agotando… Faltan 17 días para el CARNAVAL DE VERÁCRUZ; hay carro para las ex Reinas de nuestro Carnaval, esperemos que este año no desaíren al comité organizador, bien por el POLLO PÉREZ FRAGA… Saludos a FELILLO y ÁNGELES BADA DE MALPICA, muy elegantes en La Parroquia de ANGELITO… El 14 de febrero en el teatro CLAVIJERO dará un recital LALO SANTOS… Hoy el mero día de la virgen de la CANDELARIA allá en Tlacotalpan… Hoy habrá tamaliza en todos lados y mañana SCARLETT DRAGO estará coordinando la entrega de cenitas con amor… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí ADIÓS…