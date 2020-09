Fragancias Comerciales vs Fragancias Nicho

Por: Omar Baqueiro/ Reseñador de fragancias

Para todos aquellos que nos leen y que no están sumergidos a fondo en este maravilloso mundo de la perfumería les voy a platicar los tipos de perfumes que existen en el mercado, sus diferencias, ventajas y desventajas, y si aún no conoces algo de lo que te voy a describir en este artículo, cuando lo pruebes te volverás perfume adicto y más porque te voy a comentar las 10 fragancias que tienes que ir a las tiendas a probar ya.

Básicamente en el mercado encontramos 3 tipos de fragancias: Clones o contratipos, Comerciales o de diseñador, y Fragancias Nicho.

En este artículo vamos a centrarnos solo en comerciales y de Nicho. Las fragancias comerciales o de diseñador son aquellas que las casas de moda tienen dentro de su línea de productos, pues aprovechan el marketing que tienen para ofrecértelas como parte de su modelo de negocio, son compañías que su portafolios de productos abarcan ropa, accesorios, joyería, entre otros, y que contratan perfumistas y compañías que se dedican a maquilar fragancias; el objetivo principal de estas casas es sacar productos que estén en tendencia y veder, vender y vender, son fragancias de accesibles fabricación y se producen en masa, están al alcance de todo el mundo, pues las encontramos o en el catálogo de Avón, Jafra o Natura desde $199 o en Zara desde $249 y ya en un precio algo más alto marcas de diseñador más reconocidas como CK, Perry Ellis, Tommy, entre otras que superan los $1,000, y ya un brinco más alto en precios y calidad, marcas europeas de diseñador, joyería o de cosméticos que te ofrecen fragancias de mejor calidad pero ya rondan sobre 2 o 3 mil pesos como Armani, Bvlgari, Hermes, Dior, Chanel, Guerlain, entre otras; todas estas fragancias que te he mencionado que vemos en los catalogos de marcas de cosméticos, tiendas departamentales o hasta supermercados son las fragancias comerciales o de diseñador.

Y bien ahora te platicaré de las fragancias de alta gama o llamadas por la comunidad fragancias Nicho. ¿Por qué este nombre? porque estas fragancias se dirigen a un Nicho de personas muy específico, y a diferencia de las casas comerciales o de diseñador que su objetivo es fabricar en masa para abaratar costos y vender, las casas Nicho su objetivo principal es la exclusividad, la calidad y la originalidad de sus aromas; si hablaramos de autos estas casas serían el equivalente a Bentley, Maserati o Ferrari.

Las casas Nicho son casas dedicadas exclusivamente a producir fragancias a diferencia de las casas comerciales, otra característica de las fragancias Nicho es su disponibilidad, pues es limitada, así como su producción, entonces lo que tenemos es exclusividad; así mismo no está de más comentarte que usan ingredientes de la más alta calidad y lo que buscan no es satisfacer a las masas, sino a un grupo selecto de clientes que buscan autenticidad, originalidad y exclusividad olfativa.

Pues bien, ahora que ya sabes la diferencia, estoy seguro que mueres por saber cuáles son estas casas y dónde poder probarlas, te voy a mencionar algunas y que por fortuna las encontramos en México: Mancera, Montale, Acqua di Parma, Amouage, Andy Tauer, Creed, Zoologist, Diptyque, Parfums de Marly, Atkinsons, Le Labo entre otras. Estas Marcas y otras más solo las he encontrado en Palacio de Hierro Polanco y en Saks Santa Fe y Plaza Carso, solo te recomiendo probarlas ahí, pues para comprar los precios son muy elevados.

Ahora bien, te voy a nombrar 10 fragancias comerciales que si bien no están a la altura de una fragancia de nicho, si su perfil olfativo es cercano y/o son de extraordinaria calidad: Terre Hermes, Solo Loewe, Dior Sauvage Parfum, Tom Ford Ombre Leather, Encre Noire Al Extreme Lalique, Acqua di Gio Profumo Armani, 7 Anonimo Loewe, Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme y Cartier Declaration Essence.

Y ahora fragancias Nicho que tienes que probar, pues están consideradas por la crítica y la comunidad de lo mejor que hay: Creed Green Irish Tweed, Acqua di Parma Oud, Santal 33 Le Labo, Layton Parfums de Marly y Reflexion Man de Amouage, Civet de Zoologist y El corazón del desierto de Andy Tauer.

Cabe mencionar que las fragancias nicho son como un vino tinto gran reserva de una casa de reconocimiento mundial, no esperes que sea de tu agrado a la primera impresión, pero entendiéndolo, será una experiencia al gusto increíble, así pasa con estas fragancias, no son aromas que no van a gustar a todo el mundo, pero entendiéndolas tendrás una experiencia olfativa única y sobre todo un aroma que te dará exclusividad e identidad olfativa. El mejor consejo que puedo dar, y siempre lo hago, es que siempre pruebes antes de comprar.

