Formas de abrazar

Ustedes han pensado ¿cómo veremos, en algunos años, los días que actualmente atravesamos? A veces pienso en todos los cambios que hemos experimentado durante los últimos meses, desde el uso del cubrebocas y el lavado constante de manos, hasta aquellos más graves, como la crisis económica o la partida de familiares y amigos. El coronavirus ha sido una lección muy dolorosa para todos, pues nos ha arrebatado seres queridos y nos ha distanciado, privándonos de ser abrazados o abrazar a las personas que amamos, y creo que estamos de acuerdo en que un abrazo es de los mejores remedios para tiempos difíciles.

Podríamos decir que el abrazo es la expresión de amor, cercanía, solidaridad, y no es por nada, pero en México, y particularmente los veracruzanos y veracruzanas, somos buenísimos abrazando, no obstante, en estos momentos, es un acto de amor mantenernos a la distancia.

Lo anterior no quiere decir que no podamos hacer nada para llevar calidez a las personas. Preguntemos a nuestros seres queridos cómo se sienten, cuáles son aquellas cosas que les preocupan y escuchemos con atención; muchas veces lo más importante no está en las palabras, el tono de la voz, una pausa, un silencio pueden decir más de lo que creemos.

También es importante que nosotros hablemos de aquellas cosas que sentimos, yo sé que a veces no es fácil expresar emociones, pero les aseguro que ustedes y las personas que los escuchen se sentirán muy bien.

Hagamos todo lo posible por mantenernos cerca, una llamada, un mensaje e incluso con una sonrisa a través de la mirada ahora que el cubrebocas se ha vuelto parte de nuestras vidas, puede mejorar el día de muchísimas personas. No son tiempos fáciles, pero estoy segura que si nos mantenemos unidos y somos solidarios, muy pronto nos podremos abrazar.