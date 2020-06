Finanzas personales: ¿Qué es una cláusula abusiva?

Por: Erika Mikel

También conocida como cláusula “leonina”, es aquella que no fue negociada individualmente, por lo que su incorporación viene impuesta por una sola de las partes. Este tipo de cláusula o condición va en contra del principio de buena fe, causa un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del trabajador, consumidor e incluso dejan en riesgo su patrimonio.

Con la reciente reforma financiera la Condusef adquirió la facultad para poder sancionar a las instituciones financieras que incurran en la aplicación de este tipo de cláusulas y las multas va desde 500 a dos mil días de salario mínimo.

Hasta el momento este organismo defensor de los usuarios financieros ha detectado 106 cláusulas abusivas de bancos, 73 de entidades de ahorro y crédito popular y 4 de Sofomes. Sin embargo, advierte que este tipo de cláusulas también pueden aparecer en otros contratos de otros productos que no están en su lista, por lo que recomienda al usuario revisar sus contratos.

¿Cómo identificar una cláusula abusiva?

Si no tienes tu contrato, solicítalo en la sucursal de tu Institución Financiera, o bien, puedes consultarlo en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA). Verifica tu contrato con las Cláusulas contenidas en el Cuadro de Cláusulas Abusivas que corresponda al producto seleccionado. A continuación te comparto algunos de los supuestos que Condusef ha encontrado y alerta a los usuarios.

¿Qué hacer si mi contrato tiene una de esas cláusulas?

Acude a la Unidad de Especializada de atención a los Usuarios (UNE) de tu banco, cuya ubicación está listada en tu estado de cuenta, para que modifiquen el contrato y se elimine dicha cláusula. Deben darte una respuesta por escrito o al menos un acuse de recibido de tu queja.

En caso de no encontrar respuesta o que esta no sea satisfactoria, debes llenar un formulario de la Condusef para que pueda actuar en tu nombre en contra de esa institución financiera. A más tardar en 10 días hábiles te responderá al correo electrónico que proporciones.

Si la cláusula abusiva afectó tu patrimonio, acude a cualquier delegación de Condusef de tu ciudad para iniciar tu reclamación con ayuda de un asesor. Debes llevar una identificación oficial vigente, copia del contrato o número de registro que aparece en cada hoja y los documentos en que se pueda acreditar la afectación patrimonial con motivo de la aplicación de la cláusula abusiva, tales como el estado de cuenta, notificaciones legales, etc.