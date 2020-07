Finanzas personales: Préstamos en tiempos de contingencia ¿cómo elegir la mejor opción?

Por: Erika Mikel

Muchos de los negocios que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus y aquellas personas que se han quedado sin empleo, ven en los préstamos una opción más para poder hacer frente a la crisis económica que enfrentan. Sin embargo, pedir un crédito, debe ser una decisión muy bien pensada y que no ponga aún más en riesgo la estabilidad financiera de quien lo solicita, pues estará sujeto a pagar una cantidad fija durante un plazo determinado.

Por lo regular, un préstamo se solicita cuando ya no queda otra opción para solventar alguna deuda, o cuando ocurre una emergencia y poder disfrutar tus bienes o servicios; también se solicitan para realizar una inversión o emprender negocios, por eso toma en cuenta las siguientes situaciones para una decisión:

TASA DE INTERÉS: Infórmate si esta tasa es fija, variable, mixta, creciente o decreciente para que puedas comparar y decidir cuál es la mejor opción. Ten en cuenta que obtener un crédito a tasa variable podría encarecer el monto a pagar más de lo que te esperas.

PLAZO: Pagar abonos chiquitos durante mucho tiempo suele resultar más caro de lo que imaginas, liquidar un crédito en el menor tiempo posible permitirá que tus finanzas se equilibren nuevamente y no tengas el peso de esa deuda, por lo que si lo que quieres es sólo salir de un apuro debes seleccionar un plazo corto, para poder pagarlo en tiempo y forma.

CAPACIDAD DE PAGO: Si tu situación financiera ya es complicada cerciórate muy bien de que podrás pagar las mensualidades del préstamo, de lo contrario irás acumulando interés que encarecerán tu deuda y te harán perder más dinero del que imaginas. A tus ingresos mensuales descuéntales los gastos fijos que tienes y de lo que sobre analiza cuánto puedes destinar al pago de una nueva deuda.

ACUDE A INSTITUCIONES REGULADAS: La Condusef recomienda no contratar “préstamos exprés” ya que estos pueden llegar a ser un fraude y al no estar en una Institución supervisada no podrás recuperar tu dinero, así es que mejor acude a una institución financiera bien establecida y regulada por las autoridades.