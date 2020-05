Finanzas personales: Fomenta el ahorro en tus hijos para enfrentar crisis

Por: Erika Mikel

Los momentos de crisis son los que más enseñanzas nos dejan al final de camino. Sin duda la crisis económica y sanitaria que enfrentamos a causa de la pandemia por el Coronavirus nos dejará una muy buena: Ahorrar. Pero esta tarea no tiene que ser solo de los adultos, al contrario los pequeños están en la edad ideal para convertirse en el futuro en buenos ahorradores y cuando una crisis financiera se les atraviese poder sortearla con éxito.

Te has preguntado alguna vez ¿por qué me cuesta tanto trabajo ahorrar? ¡Claro!, porque nadie nos lo enseñó desde pequeños. Así es que si tienes hijos es momento no dejes de leer y enterarte cómo puedes fomentar en ellos este hábito.

REGÁLALE UNA ALCANCÍA: Para empezar la idea de un regalo ya es emocionante para ellos, así el hábito de ir juntando su dinero en un lugar será más divertido para ellos, recordando siempre que cuando la alcancía esté llena podrán romperla y sacar el tesoro que guarda dentro.

AHORREN JUNTOS: Debes ser el ejemplo para él/ella, así es que comiencen a ahorrar juntos, pero no ahorres por ellos. Más bien establezcan metas a corto, mediano o largo plazo y así los dos podrán motivarse a ahorrar lo necesario, esto fomentará también el trabajo en equipo y la solidaridad.

PÍDELE QUE REGISTRE SUS GASTOS: Por muy pequeño que sea el gasto es importante que al final de la semana sepa en qué ocupó su dinero, de esta manera podrá analizar cuáles fueron los gastos innecesarios.

ENSÉÑALE LA DIFERENCIA ENTRE DESEO Y NECESIDAD: Las necesidades son cosas esenciales para la supervivencia de cada uno, sin los cuales no podríamos vivir o tendríamos una pésima calidad de vida, mientras que los deseos se refieren a las cosas que a uno le gustaría tener o experimentar.

MOTÍVALOS A GANAR SU PROPIO DINERO: así entenderán el valor de las cosas y el esfuerzo que requiere para conseguirlas. Pueden ser trabajos con familiares y amigos como lavar coches, recoger hojas del patio o pasear al perro, o también en su propia casa, pero págale sólo por aquellos trabajos por los que pagaría a otra persona y pídeles realizar algunos trabajos en casa, sin recibir pago, sólo por ser parte de la familia y para colaborar con ella.

Ahorrar para una contingencia como la que pasamos actualmente en México y todo el mundo es la herramienta más poderosa para quienes no cuentan con un ingreso seguro, pero tener este hábito toda la vida te ayudará a salir de apuros cuando se presente una nueva crisis.