Finanzas personales

¿Cómo hacer un presupuesto que te ayude a sobrellevar la contingencia por Covid-19?

Por: Erika Mikel

Ante la crisis económica que ha desatado la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, las familias mexicanas han tenido que replantear la manera en que administran y gastan su dinero.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera solo el 35% de los adultos mexicanos lleva un presupuesto de gastos, esto significa que el 65% restante no sabe con certeza cuánto gasta y en qué gasta y esto puede hacerles perder entre el 20 y 40% de sus sueldo.

Tras conocer estos daros, deber saber entonces que tener en cuenta que un registro de ingresos y gastos es vital e ineludible si quieres que tu economía salga lo menos afectada durante la contingencia sanitaria.

Contar con un presupuesto definido te permitirá saber cuánto gastas en cada producto o servicio que necesitas en casa y así será más fácil eliminar fugas de dinero, compras innecesarias y también establecer las prioridades económicas.

Así es que a continuación te doy los consejos que debes seguir para que tu sueldo alcance y no te veas en apuros financieros en esta contingencia.

Haz una lista de todos tus gastos. Desde lo que gastas en casa, con las tarjetas de crédito, hasta los antojos que sueles tener en el día. Hacerlo te permitirá dimensional la cantidad de dinero que gastas en casa cosa y conocer qué necesitas realmente y qué cosas puedes eliminar.

Haz una lista de lo indispensable para comer, dormir, mantener la limpieza y el funcionamiento de tu casa, asígnale una cantidad y cumple el presupuesto al pie de la letra. Hacerlo te permitirá ahorrar y ocupar ese ahorro en gastos imprevistos.

Gasta solo lo que necesitas. Olvida las ofertas del súper, de la tienda de ropa en línea o de cualquier otra tienda que no signifique un gasto fundamental para sobrevivir en esta temporada de cuarentena.

Cuida los gastos de los insumos. Por ejemplo de luz, agua, gas. Adopta hábitos que te permitan ahorrar en estos cuando no los estás utilizando, como no dejar el calentador de agua prendido si no lo ocupas, apagar luces y desenchufar electrodomésticos que no estás utilizando.

Ten presente tus deudas. Recuerda que las instituciones bancarias ofrecen planes para afrontar la contingencia, así que acércate a tu banco a dialogar sobre las opciones que tiene para posponer tus deudas si es que tu sueldo fue recortado, si todavía percibes tu sueldo habitual no postergues tus deudas.

Es importante recordar que llevar el control de gastos en papel, en la computadora o tu celular es muy importante para hacer visibles tus entradas y salidas de dinero y así evitar gastar de más. La contingencia aún no termina y no sabes cuál serán tus condiciones económicas más adelante.