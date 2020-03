Cuida tu economía familiar durante la pandemia por Coronavirus

Por: Erika Mikel

Especialistas estiman que el brote de Coronavirus (COVID-19) podría generar pérdidas de más de 347 mil millones de dólares en todo el mundo y, por su puesto, México no es la excepción, donde hoteleros reportan solo un 15% de ocupación (cuando antes era de 60%), restauranteros también reportan pérdidas importantes al quedar prácticamente vacíos los establecimientos y demás sectores dedicados al turismo o servicio también reportan bajas.

La contingencia en nuestro país apenas está iniciando en comparación con países como Italia o España donde toda la población lleva ya 15 días de cuarentena y sus gobiernos han anunciados otros 15 días más de calles vacías y negocios cerrados (con excepción de supermercados y farmacias), por ello es muy importante que comencemos a trazar un plan para evitar afectaciones en la economía familiar y enfrentar a una situación difícil cuando el periodo de emergencia haya finalizado.

A continuación te comparto unos tips para que cuides tus finanzas personales:

CUIDA TU SALUD: No escatimes en recursos para mantener la higiene de tu casa o lugar de trabajo, debes comparar gel desinfectante de alcohol isopropílico al 70 o 90% y limpiar las superficies que tocas con cloro. También debes mantener una alimentación saludable para que tu cuerpo no esté bajo de defensas.

EVITA COMPRAS DE PÁNICO: Más papel de baño en tu despensa no evitará que te contagies, compra los productos que tú y tu familia necesitan sin caer en el acaparamiento. Consume local, ellos son los que más necesitan en este momento de tu ayuda ya que en la mayoría de los casos dependen de la venta del día para solventar sus gastos. Tampoco adquieras productos o servicios que no hubieras considerado con anterioridad solo porque están oferta, por ejemplo vuelos baratos ya que no sabes en qué momento pueda cambiar la medidas regulatoria para viajes.

NO TE REALICES PRUEBAS INNECESARIAS: Las pruebas para detectar el Coronavirus solo las realiza el sector salud (a excepción de la ciudad de México donde hay un par de laboratorios privados autorizados), por ello no adquieras pruebas caras o no certificadas, si presentan los síntomas o crees que eres agente de riesgo por haber viajado al extranjero informa al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) o a la Secretaría de Salud para que acudan a realizarte la prueba.

REVISA LAS POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE VIAJES: Desafortunadamente esta contingencia atacará la temporada vacacional de Semana Santa, así es que si habías adquirido vuelos o paquetes de viaje para estas fecha ponte en contacto con el proveedor para conocer las medidas que tomará al respecto y convenir los cambios, cancelaciones o reembolsos según sea el caso.

REVISA TU PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO: Cuando los gobiernos declaran oficialmente epidemias o pandemias estas suelen quedar fuera del alcance de tu seguro médico, por eso revisa muy bien tus palizas y cuál es la cobertura que te ofrece en caso de que resultes contagiado por el Coronavirus.

Mantén la calma, sé paciente y acata las recomendaciones que emiten las autoridades para evitar más contagios y propagación del virus. Cuando una contingencia así se presenta es necesario del apoyo y voluntad de todos los ciudadanos para poder salir de ella.