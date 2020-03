Finanzas Personales

Compra en línea sin caer en fraudes

Por: Erika Mikel

Nueves de cada diez mexicanos realizan compras por internet debido a la comodidad que representa en la actualidad no tener que ir a las tiendas o adquirir productos de otras partes del mundo, pero esta comodidad conlleva también el riesgo de ser víctimas de un ciberfraude, es decir, que se roben nuestros datos personales como nuestra tarjeta de crédito o débito. Tan solo en el primer semestre de 2018, la Condusef reportó un incremento del 31% en fraudes cibernéticos, esto significa que se cometieron más de 11 mil delitos diarios. Pero tranquilo, no todo es alarmante. No se trata de dejar de gozar de esa facilidad y comodidad, simplemente basta con aumentar las medidas de seguridad en el manejo de tus datos personales y así evitar sorpresas futuras.

No realices compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público o Wifi abiertos.

2. Asegúrate de ver en la barra de direcciones del navegador la imagen de un candadito cerrado y antes de la dirección web las siglas https en lugar del habitual http, la “s” al final indica que es un sitio seguro. Pide a tu banco que establezca un límite de uso de tu tarjeta, de esta manera si alguien intenta hacer compras sin tu autorización a determinada cantidad le será imposible.

4. Usa servicios como PayPal, que utiliza tecnología SSL para proteger su información, así cuando envíes un pago el destinatario no recibirá tus datos financieros como el número de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria. Si quieres comprar en un sitio que apenas estas conociendo investiga primero las opiniones de otros consumidores en redes sociales, muchas personas comparten sus experiencias positivas y negativas y estas recomendaciones podrían servirte para tomar la decisión correcta. Pregunta en tu banco si cuentan con alguna aplicación que te permita hacer compras por internet sin dar los números reales de tu tarjeta.

A través de tu correo electrónico pueden llegarte “ofertas atractivas” de productos o servicios, recuerda que cuanto más atractiva sea más desconfianza debes tener, por eso averigua directamente con la tienda o proveedor que esté ofreciendo el servicio y recuerda siempre visitar los sitios oficiales del comercio donde quieres comprar, muchas veces las direcciones web se parecen, pero pueden ser fraudulentas.