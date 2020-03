Finanzas personales

¿Qué hacer si depositaste a una cuenta incorrecta?

Por: Erika Mikel

Las prisas del día a día suelen hacernos cometer errores todos los días, pero ¿qué pasa cuando este error fue depositar dinero a una cuenta incorrecta? Pues bien, la solución de este problema dependerá en gran medida de la buena voluntad de la persona beneficiada por el depósito, ya que de acuerdo con los lineamientos de las instituciones bancarias, se trató de un error del cliente y no del sistema o personal bancario, por lo que esta responsabilidad no recae en ellos. Pero no todo está perdido, a continuación te explico qué debes hacer para recuperar tu dinero dependiendo de tu situación.

DEPÓSITO HACIA UNA CUENTA DEL MISMO BANCO: Cuando realizas un deposito a cuentas de tu mismo banco la transacción se realiza instantáneamente, por lo que al momento de detectar el error es imposible que la institución retenga el depósito, en esta situación lo que debes hacer es reportar inmediatamente el error al banco y este buscará la información del cliente dueño de la cuenta, se pondrán en contacto con él/ella para explicar el problema y establecer la devolución del dinero.

DEPÓSITO A CUENTAS DISTINTAS A TU BANCO: En este escenario a un poco más de tiempo de acción debido a que Banxico puede demorar hasta 24 horas para liberar las tracciones interbancaria, sin embargo gracias a los mecanismos de hoy en día este tiempo puede reducirse. En este caso deberás ponerte en contacto con la institución financiera a la que depositaste por error y explicarlo, aunque igual que el caso anterior si la transacción ya se efectuó, deberás apelar a la buena voluntad del cuentahabiente beneficiado.

La última opción, aunque tal vez la menos viable, según el monto que hayas depositado, es la demandar a la persona que se haya beneficiado con el depósito. En esta opción debes tener en cuenta los gastos que implica y que no hay garantía de que ganes, así es que solo es alternativa si el monto del depósito es lo suficientemente alto.

¿Qué pasa si ocurre al revés y soy yo el beneficiado con un deposito erróneo? En este caso debes tener claro que cobrar un dinero que no es tuyo no es correcto, aunque creas que te ha caído del cielo y que con eso saldrías de la deuda pendiente que tienes. Si existe una demanda y pierdes tendrás que pagar todo el dinero que se transfirió a tu cuenta. Por otro lado, si se trata de un monto elevado el SAT está facultado para investigar la procedencia de los recursos y si no puedes justificarlo podrían proceder contra ti legalmente.

Así es que cuando vayas a realizar un depósito hazlo con calma y verificando bien los datos bancarios de la persona y si recibiste una transacción por error sé honesto y devuelve el dinero que no es tuyo.