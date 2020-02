¡Enseña a tus hijos a ahorrar desde los 6 años!

Por: Erika Mikel

Te pasa que ahora que estás en edad adulta te pregunta ¿por qué me cuesta tanto trabajo ahorrar? la respuesta es sencilla: ¡Nunca lo prendimos! Así es, aunque es una palabra muy usada y por su cotidianidad parece una acción fácil, lo cierto es que no lo es, requiere de compromiso, esfuerzo, dedicación, por eso si tienes hijos es momento de enterarte cómo puedes fomentar en ellos el hábito de ahorrar, gastar de manera inteligente y hasta de ganarse su propio dinero para poder comprar eso que tanto desean.

A partir de los 6 años es una buena edad para comenzar a enseñar a los pequeños de la casa la cultura del ahorro, aunque no lo creas desde ahí estás ayudándolo a saber manejar sus finanzas personales y hacerlo partícipe de la situación financiera de casa.

A continuación te doy unos consejos básicos para enseñar a los pequeños a ahorrar:

REGÁLALE UNA ALCANCÍA para que tenga un lugar dónde ir juntando el dinero. Puede ser el de su domingo, una parte de su gasto diario o aquellos regalos que hagan familiares por su cumpleaños. También podría abrir una cuenta bancaria especial para niños en alguna institución bancaria, pero la experiencia del “cochinito” implica una responsabilidad más directa y un incentivo al ver su alcancía cada vez más llena o pesada.

AHORREN JUNTOS, pero no ahorres por ellos. La idea es establezcan metas a corto, mediano o largo plazo y así los dos podrán motivarse a ahorrar lo necesario, esto fomentará también el trabajo en equipo y la solidaridad.

PÍDELE QUE REGISTRE SUS GASTOS: Por muy pequeño que sea el gasto es importante que al final de la semana sepa en qué ocupó su dinero, de esta manera podrá analizar cuáles fueron los gastos innecesarios.

ENSEÑARLE LA DIFERENCIA ENTRE DESEO Y NECESIDAD: Las necesidades son cosas esenciales para la supervivencia de cada uno, sin los cuales no podríamos vivir o tendríamos una pésima calidad de vida, mientras que los deseos se refieren a las cosas que a uno le gustaría tener o experimentar.

CONVERSA SOBRE FINANZAS CON TU HIJOS: Aprovecha el tiempo en familia como la hora de la comida para conversar sobre el avance que llevan en su ahorro y compartir los tuyos con ellos.

ENSÉÑALES CÓMO GANAR SU PROPIO DINERO: De esta manera entenderán el valor de las cosas y el esfuerzo que requiere para conseguirlas. Pueden ser trabajos con familiares y amigos como lavar coches, recoger hojas del patio o pasear al perro, o también en su propia casa, pero págale solo por aquellos trabajos por los que pagaría a otra persona y pídeles realizar algunos trabajos en casa, sin recibir pago, sólo por ser parte de la familia y para colaborar con ella.

Educar financieramente a tus hijos enseña valores importantes como el trabajo, la independencia, la responsabilidad y la honestidad.

Si quieres que hablemos sobre algún tema que te interese házmelo saber a través de mi página de Facebook @ErikaMikelH. ¡Nos leemos en la próxima!