Fiesta Navideña Cinépolis

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos terminando el 2019, muchas posadas, reuniones, compromisos, cenas; VERACRUZ se convierte en la capital mundial de la ALEGRÍA, ayer un exitazo el papaqui de Carnaval, el día de los Santos Inocentes, participaron la corte real 2019 y 2020, así como los ex Reyes y ex Reinas, comparsas, batucadas y bastoneras, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA, saludos a su coordinador FITO LEVET; el Carnaval está brillando con luz propia… Hoy a las 20 horas la gran final del fútbol mexicano, el AMÉRICA con amplias posibilidades de llevarse la 14, hoy en el AZTECA, lleva MONTERREY ligera ventaja de un gol… Mañana comida de fin de año en casa de MARCO BARQUÍN DE LA CALLE, confirmaron toda la flota, tendremos casa llena… Las comidas y cenas de nochebuena sensacionales, comí en casa de mi madrina BERTHA en donde la gordita AHUED MALPICA fue una excelente anfitriona, más de 35 personas asistimos; mi madrina elegantísima, llegó en compañía de mi tía MARGARITA MALPICA MARTÍNEZ, con ella MAGUIE y TITA MALPICA, mi querida KARIME AHUED MALPICA llegó con su heredera KARIME CARLO AHUED, su galanazo FERNANDO HIDALGO REQUEJO enamoradísimo, saludos a sus papis OCTAVIO y MARISSA REQUEJO DE HIDALGO; JORGE y LOLIS VIVES DE KAYSER llegaron en compañía de JORGE y FALLO KAYSER, con ellos RACHEL MELGAR y MIRANDA KAYSER MELGAR, grandísima y encantadora; JORGE AHUED MALPICA llegó con sus herederos JORGITO y ALESSANDRA, grandísimos; la despampanante BRENDA ROJAS lució espectacular, la tía GÜERA VELÁZQUEZ la saludé con MANOLÍN y TUGGY AUBRY DE RODRÍGUEZ; ALBERTO VILLARELLO presente, sus herederos la BEBA, GIORGIO y BETO VILLARELO AHUED muy elegantes, su novia ANDRÉA ROJAS guapísima; GUSTAVO HIDALGO y JOAQUÍN MALPICA asistieron, este último radicando en TAMPA USA; JUAN y JORGITO DAGDUG AHUED muy contentos, saludos al CHATO y DOÑA LUCY, siempre presentes, así como MARY; todo estuvo delicioso y las atenciones de la familia AHUED MALPICA sensacionales…

Estefanía Ruíz Iñiguez, (veracruzana)…

Emma Cueto de Álvarez con sus hijas Belém, Fabiola y Alejandra Álvarez Cueto; con ellas las Álvarez Morfín, Álvarez Manica, Lajud Álvarez, Cabada Álvarez, Poo Álvarez, Álvarez Vidal y Álvarez Hernández, (en El Dictamen)…

Bertha Malpica de Ahued con sus nietos Beba, Beto y Giorgio Villarello Ahued, Juan Edmundo y Jorge Emilio Dagdug Ahued, Karime Carlo Ahued, Jorge y Alessandra Ahued Rodríguez, (festejos decembrinos)…

Juan Edmundo Dagdug Ahued, Karime Ahued Malpica y Jorge Emilio Dagdug Ahued, (tía y sobrinos)…

Rachel Melgar, Maguie Malpica, Miranda Kayser, Bertha y Karime Ahued Malpica, Margarita Malpica, Marissa Requejo de Hidalgo, Lolis Vives de Kayser, Bertha Malpica de Ahued, Tita Malpica y Brenda Rojas, (distinguidas)…

Bertha Ahued Malpica, Octavio y Fernando Hidalgo con Karime Ahued Malpica, Karime Carlo Ahued, Marissa Requejo de Hidalgo y Bertha Malpica de Ahued, (fiestas decembrinas)…

Jorge y Lolis Vives de Kayser con Fallo y Rachel Melgar de Kayser, Miranda Kayser Melgar, (felices familias)…

Andrea Rojas y Alberto Villarello Ahued, (feliz noviazgo)…

De ahí me fui con PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, cenamos delicioso en compañía de mis sobrinas DANY, COTY, PAULA y MICHELLE PIMENTEL, hubo intercambio de regalos y Santa Claus les trajo bonitos regalos, hasta a mí me tocó; de ahí llegué a casa de RICARDO CARLO y JULIETA BENVENUTTI, estaban sus padres, hermanos y seres queridos, un gusto saludar a MANOLO con su esposa ERIKA CARLO DE DEL ROSARIO, sus herederos MANOLO y ARANTZA están grandísimos; acabaríamos jugando cartas y lotería en casa de MARICARMEN CANO DE TAIBO, sus herederos presentes GLORIA, MARiCARMEN, MóNICA y JUANITO TAIBO, que llegó desde Monterrey en donde labora, al parecer está enamorado, la pasamos muy bien, estuvieron sus tíos de MÉXICO, así como sus primos y hasta mensaje navideño les llegó por portarse bien… Otra de las cenas que se destacaron en esta pasada Navidad es la que se realiza en casa de EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, una gran anfitriona ahí estuvieron todos sus hijos MANOLO, ÁNGELO, BELÉM, FABIOLA, ALEJANDRA y PACHI con sus respectivas familias… Muy agradecidos con JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA, presidente del CCE en VERACRUZ por la invitación a su comida navideña en donde logró reunir a destacados líderes empresariales y darle la bienvenida a nuestro buen amigo el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, un destacado abogado veracruzano, presidente de los abogados penalistas a nivel nacional, saludos a su esposa MARISOL… Va nuestro pésame para la familia GÓMEZ SAÑUDO y GÓMEZ BARQUÍN por el fallecimiento de DON RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO, en especial a nuestra querida amiga CHARITO BARQUÍN SAINZ DE LA FUENTE DE GÓMEZ, las condolencias se hacen extensivas a sus hijos RAMÓN, CHARITO, ALEJANDRO y GERARDO GÓMEZ BARQUÍN, así como a sus familiares y seres queridos, siempre lo recordaremos como el empresario veracruzano destacado, siempre sonriendo, con buen carácter, muy platicador, un buen esposo, buen padre, excelente abuelo, un gran amigo, veracruzano ejemplar, fue el primer presidente de Coparmex Veracruz, participó en la primer directiva en el Club de Golf La Villa Rica, en la beneficencia española, en la organización de los festejos de los 500 años de la fundación de Veracruz, siempre activo participativo, con un excelente carácter; se le va extrañar, DESCANSE EN PAZ DON RAMÓN GÓMEZ SAÑUDO; la familia GÓMEZ BARQUÍN anunció que los restos serán traídos a Veracruz en el mes de enero y serán depositados en la cripta familiar, en una ceremonia íntima como fue la última voluntad de DON RAMÓN, descanse en Paz… Estuve por los famosos portales del GRAN Hotel DILIGENCIAS, disfrutamos de la compañía del periodista veracruzano MARIO DE LA REGUERA con su hermana NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, una tarde sensacional, con ellos IRENE TOSTADO, todos compañeros de estudios, me comentó la Nena que su heredera ANA pasará fin de año en ÁFRICA, está filmando una película que lleva por nombre “PURGA”… Los cumpleañeros de hoy son TONY GIRÓN, NORMA RODRÍGUEZ, BERNARDO ROJAS, TOÑO LEAL, RAFAELA PÉREZ GUILLÉN, LUCERO HERNÁNDEZ, CLAUDIA SALINAS, MARIOLA ARIOSA, GLORIA AMADOR, ANGIE BRAVO y MAURICIO PAZOS GÓMEZ; mañana BETY GARCÍA y WENDOLYN SANDRIA; JUAN CARLOS COTRINA, PATY GÓMEZ, PAULINA CASTILLO, JOAQUÍN RUEDA, LETY ZEPEDA y MARTHA FRANCO, a todos muchas felicidades… Saludos hasta SAN ANTONIO TEXAS a FRANCISCO “Tito” BARQUÍN GORNÉS, en donde pasa anualmente sus vacaciones…

Toño y Vanessa Oliva de Martínez, (feliz matrimonio)…

Julieta Benvenutti Aranda, (guapísima)…

Carlos y Nena De La Reguera de Maroño, (feliz matrimonio)…

Dr. Román y Mónica Rodríguez de Garzón con Romina Bonilla Garzón y Javier López Chabelo, (excelentes amigos)…

Marisol Lois Moreira con Paty y Estefanía Martín Lois, Estivaliz García, Saúl Arca Martín y Santa Claus, (desde la Madre Patria)…

Maricarmen Cano de Taibo, Nacho Gómez, Gloria, Juan, Mónica y Maricarmen Taibo Cano, (disfrutando)…

Bertha Ahued Malpica, Giorgio Villarello Ahued y Juan Edmundo Dagdug Ahued con Jorge Ferreira hijo, Jorge Ferreira R., Javier Rodríguez, Abel Morales, Jorge Buhl, Apolinar Parra, Francisco Landa, Felipe Celestino y Diego Hermida, (los amigos del café de Don Jorge Ahued Dovalí recordándolo)…

El Colegio Nacional de Abogados Penalistas deseando una Feliz Navidad.

Por FORT LAURDERDALE MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ con su heredero más joven, el famoso CHIRIS, con ellos ALFONSO y LOURDES MALPICA DE REYNAUD, así como JAVIER REYNAUD MALPICA, se la pasaron de lujo… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] COM y agradezco la colaboración de nuestro amigo y reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL RICARDO OLMOS, síganos en nuestras redes @NACHOCHOLNEW… La cena de fin de año sin dudarlo el mejor lugar es el FOUR POINTS BY SHERATON, solo quedan dos días para reservar, no te quedes afuera…. EMILIO VEGA por LAS VEGAS… REGINO FRANCO REYES y PAMELA LÓPEZ ESCALERA DÍAZ felices y enamorados, les mandamos saludos… ÁNGELO y NADIA PIANA DE MALDONADO, un feliz matrimonio, saludos a ANTONELLA… El 31 la famosa comida de fin de año en los portales de lerdo, en el centro histórico, estaré por el diligencias… Les deseo a todos nuestros amables lectores un feliz año 2020, ya que este 1 de enero EL DICTAMEN no circulará, y el CHOCHOL descansará, gracias por su comprensión y muchas felicidades… Saludos para mi amigo de estudios en el CECC LUIS IGNACIO GUTIÉRREZ RUIZ, el gran GUICHO… FLAVIO SERGIO HERNÁNDEZ CANO y CRISTY CHÁZARO MABARAK DE HERNÁNDEZ pasarán fin de año en ASPEN en compañía de su familia… JENNY BARRADAS feliz con el triunfo del MONTERREY, está de visita en el puerto y estuvo en el RUSH en la presentación del primer sencillo “NEFASTO” del compositor veracruzano BYRON BARRANCO, está muy buena la canción, saludos a FERNANDO FIGUEROA que está produciendo profesionalmente a mi compadre junto con TITO NORIEGA, enhorabuena… RODOLFO REUS y RUCHY SUÁREZ DEL PUERTO estuvieron por este puerto… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUÍZ felices disfrutando en familia la llegada del 2020… Gusto saludar a PATY SOSA DE RUIZ, recuerdo con mucho cariño a nuestro querido ARQ. FELIPE RUIZ ORTIZ, saludos a PATY, FELIPE y JOSÉ RUIZ SOSA, excelentes amigos del CHOCHOL…. Saludos también y un feliz año 2020 a todos mis compañeros LASALLISTAS… Nuestro buen amigo REYNOLDS OROPESA se declaró ser fiel admirador de una de las herederas de mi compadrito RAMÓN SPINOLA, será FER o MAJO… Comiendo con su hija ALE saludé a MARIO CEBALLOS… RODRIGO CROSA muy chambeador… El Club de Golf LA VILLA RICA viento en popa, está la directiva que encabeza DANIEL ANDERSON AGUIILAR trabajando muy bien… Saludos al sueco DEL VAL, así como a su esposa ELISA, aprovecho para saludar a la diseñadora TAMARA DEL VAL, muy pronto nos dará una sorpresa… La cena de fin de año en casa de mi GORDITA AHUED MALPICA, hubo comidón con la flota de El Bayo, saludos a MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, por ahí DAVID MACEDO SANTOS… Besos de recuperación para BEBA VILLARELLO AHUED, seguramente estará lista para la cena del 31… TAMARA MARTÍNEZ CHIUNTI muy bella y talentosa, su galanazo ADRIÁN DIEZ OLAVARRIETA está enamoradísimo… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está solo en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 121 años, y ahora sí ADIÓS…