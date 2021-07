Fernanda Pumar, Miss Elite World, visita El Dictamen

Originaria del puerto de Veracruz, Fernanda Pumar regresó desde Egipto, trayendo después de 16 años, una corona internacional, siendo Miss Elite World, uno de los cinco certámenes más importantes del mundo. Durante su visita a El Dictamen, dio a conocer su sentir: “Realmente para mí es mucho orgullo, porque yo sé que trabajé muy duro para realizar el mejor papel como mexicana, por eso estoy muy contenta con el resultado; es una demostración de que no importa le edad, ni la estatura, si tienes actitud y disciplina para lograr tus metas, todo se puede”.

Su travesía rumbo al certamen llevó mucho esfuerzo y dedicación: “Me coronaron como representante de México en España, estuve 5 meses con el director de Miss Universo España tomando clases de oratoria, haciendo dieta, ejercicio, reforzando mi inglés, perfeccionando mi pasarela, muchas cosas para poder hacer el mejor papel posible, y después fue casi un mes de concentración en Egipto, donde nos reunimos 40 modelos internacionales”.

Fue a los 16 años cuando tuvo su primera experiencia en un certamen profesional, siendo invitada a participar para ser Miss Teen Puerto de Veracruz, uno de los más importantes de México a nivel juvenil, ganando el estatal para representar al estado, y aunque no pudo colocarse en el top 5, marcó el inicio de su carrera rumbo a la corona que hoy porta: “Como representante de la mujer, trato de abarcar el empoderamiento, demostrar que somos capaces de cualquier cosa a las nuevas generaciones, que si tú te propones algo, es posible alcanzarlo, porque cuando yo era niña jamás imaginé ganar una corona internacional, porque pensaba, no tengo 1.80, no tengo la cintura perfecta, no soy muy guapa, pero al final de cuentas, los certámenes de belleza van cambiando, y ahora buscan a mujeres con más cosas internas que externas, las mujeres ahora podemos hacer nuestros sueños realidad. Si tú quieres, debes luchar, tener disciplina y ser humilde, y te aseguro que todo puede pasar”.

Entre las actividades como Reina: “Tengo que aprovechar muy bien este año de corona, voy a estar viajando alrededor del mundo en conferencias, pero lo más importante es que soy embajadora de turismo, voy a platicar acerca del estado de Veracruz, más que de otros estados, pues es de donde soy, tengo que ir a galas benéficas, eventos políticos en toda la parte de Arabia, y ser la representante mexicana que dará ese toque latino en cada evento”.

Acerca de la evolución de los certámenes: “Está muy padre que los certámenes de belleza evolucionen, en años pasados lo más importante era la belleza, pero ahora buscan una belleza integral, una reina que pueda tener una plática amena, fluida, que sepa manejar muchos temas, yo comenté en el certamen que en México estamos luchando para que las mujeres se sientan seguras estando en la calle y que sepan que van a regresar a casa, y que también sucede en Veracruz; estoy preparada en esos temas, gané porque estoy muy preparada, tengo un inglés muy bueno, y soy muy buena expresando mis ideas”.

Para finalizar: “Estoy agradecida con todos los medios, con Veracruz, con mi gente que me ha apoyado, en el mes que estuve en Egipto había niñas de Veracruz que se despertaban a las cuatro de la mañana para preguntarme cómo iba el certamen, que me iba a poner, sentí un gran apoyo de todos los municipios, y después de 16 años, donde ninguna jarocha se había podido ganar una corona internacional, logré traer la segunda corona internacional al estado; niñas si ustedes quieren incursionar en los certámenes de belleza o de moda, atrévanse, porque hay mucho talento en Veracruz”.