Familias y Rostros de México: Zaira Yamileth Navarro Pérez

Capítulo Veracruz

“Puedes continuar para terminar la carrera y las piernas te dolerán por una semana, o puedes renunciar y tu mente te dolerá para toda la vida”.

Por: Manuel Lucio/Retratista

Tuve el gusto de conocer a Zaira Yamileth Navarro Pérez desde hace algunos años; un ser humano grande y empedrado, belleza interior y exterior; madre joven, con pasión y entrega por sus hijos, su hogar y su trabajo. Es una mujer incansable y llena de ilusiones profesionales y con toda una vida por delante, siempre atenta, servicial y buena amiga. Zaira Yamileth de 31 años, es Lic. en Criminología y criminalística nacida en el estado de Oaxaca y radica en Veracruz desde hace ya algunos años, además es madre de dos hermosos hijos que le hacen los días más increíbles de su vida: “Desde pequeña fui una niña, ahora mujer, muy alegre, sumamente social, enamorada de la vida, con una pasión por el baile, las artes, la música, muy perspicaz. Mi padre siendo maestro de artes, me enseñó el amor a la música, y al baile, tomé clases de pintura y música, y mi madre, una mujer ejemplar, me enseñó que la honestidad y humildad para con las personas y con uno mismo, nos lleva a grandes acontecimientos, que es válido tropezar, pero siempre hay que volver a levantarnos con una sonrisa más grande”. Se considera una mujer fuerte ante todas las adversidades que la vida ha conllevado como una mujer trabajadora, madre, amiga, psicóloga, pero sobre todo, amorosa.

¿Qué piensas de la sociedad veracruzana?

La particularidad del jarocho es ser muy alegre y jovial que conserva sus costumbres y tradiciones, una sociedad humilde y no importa cómo estén conformadas las familias, lo que más importa es fomentar el amor y valores.

¿Qué piensas del trabajo?

Es una de las bases fundamentales del ser humano, nos forma como personas a ser ese alguien principalmente para nuestros hijos, y para con uno mismo; lo más importante es desempeñarlo de la mejor manera, el servir a los demás, es muy satisfactorio cuando lo realizas con gusto.

¿Un mensaje para las generaciones futuras?

Que en la vida siempre abra muchos obstáculos y es válido equivocarse a veces, lo importante es no rendirse, ser empáticos y jamás perder la humildad; aprendan a callarse a veces para escuchar, porque quien habla no escucha y el que no escucha no aprende; el respeto por los demás, eso ayuda a tener éxito en cualquier ámbito de la vida.