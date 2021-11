FAMILIAS Y ROSTROS DE MÉXICO: Teresa Elena Mortera González

CAPITULO VERACRUZ

“El NO ya lo tengo, voy por el SÍ”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Al conocer a Teresa Elena, me recuerdo que el hacer lo que te gusta no es trabajar, es vivir intensamente el día a día. Fue muy grato conocerla junto con otras amigas en esa tarde de shooting y tener una plática previa o entre foto y foto, para poder disfrutar y escuchar a las personas de las cuales aprendo.

Teresa Elena Mortera González es 100% jarocha, actualmente tiene 50 años y se siento totalmente realizada, como mujer, hija, madre y pareja. Desde muy niña tuvo una sensibilidad especial por los sentimientos de las personas, animales y naturaleza, lo que la llevó a considerar en algún momento estudiar la carrera de veterinaria, pero con los años, aun conservando el gusto y pasión por la naturaleza, estudió la carrera de Contador Público, misma que ejerció 20 años. Entre sus pasiones se encuentran rescatar perros, curarlos y darlos en adopción; el ballet clásico, pieza importante en su vida, ya que disfrutó de esta bella actividad 10 años y de ahí su inclinación por el mundo del arte; el café, como buena jarocha, por lo que hace dos años, después de estar en contacto con el mundo del café y los puros por más de 20 años, se decidió a probar todo el café de las diferentes regiones del país, con la idea de crear su marca, así fue cómo hizo realidad una de sus pasiones, y con especial esmero, seleccionó los mejores granos para desarrollar un café exquisito, aromático y agradable al paladar, naciendo “Café Mortera 811”.

Le encanta emprender, y tiene en mente otro proyecto, pero también disfruta mucho ser hogareña, estar con su hijo y disfrutar todas aquellas pequeñas cosas que no se compran, las que realmente tienen valor y te llenan el alma. Cree firmemente que en un mundo donde la competencia en todos los sentidos es fuerte, hace falta detenerse y disfrutar lo más sencillo, practicar la humildad, caridad y el amor: “Me considero una total romántica, que adora los detalles que aún siguen vigentes, los que deben de tener los caballeros. Doy gracias a Dios por tener unos padres ejemplares, los cuales me educaron y formaron para ser la mujer que soy hoy en día”.

¿QUÉ VES EN LA FAMILIA VERACRUZANA?

La familia veracruzana está llena de júbilo, tradiciones, es rica en el convivio y definitivamente ALEGRE. Es muy reconocido que cuando vas a otros estados del país, y te preguntan de dónde eres, al responder “de Veracruz”, automáticamente saben que eres una persona alegre, noble, confiable, bullanguera y con un lenguaje muy folclórico; la familia conserva esa unión, ese calor de hogar, hospitalidad, donde se tienen valores que parecen estar desapareciendo. Actualmente se conserva la costumbre de los domingos juntarse para comer, platicar, ver algún deporte y contar anécdotas de juventud de nuestros abuelitos; esas mañanas o tardes de café, que aún que es un lugar caluroso, se disfruta y es toda una tradición.

¿QUÉ REPRESENTA EL TRABAJO PARA TI?

El trabajo para mí es hacer lo que me apasiona, por lo tanto ya no es trabajo, es disfrutar cada día y dar gracias a Dios porque me encanta lo que hago. Pienso que si todos realizáramos nuestro trabajo con amor, se reflejaría inmediatamente en todos los roles de la sociedad. Todos desempeñamos algún trabajo puede gustarte o no, porque siendo realistas no todos tenemos la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta, pero sí podemos hacer la diferencia si decidimos dar lo mejor de nosotros cada día.

¿QUÉ CONSEJO NOS DARÍAS?

Que nunca falten las demostraciones de amor, si damos amor, nos sentimos llenos y llenamos a todos los que son queridos para nosotros, habiendo amor hay Respeto. Las personas que dan amor son felices, y hay tantas personas con enfermedades psicosomáticas, que en realidad lo que necesitan es sentirse amadas.