Familias y Rostros de México: SUSANA CALDERÓN

Por: Manuel Lucio/Retratista

Autora del libro “El Silencio de Dios”, en el cual relata la más fuerte de sus vivencias y supervivencias en esta tierra, Susana Calderón la conocí en un viaje junto a su esposo Luis, y ahí reforcé mi creencia en el amor, ya que lo destilaban como si fueran novios, teniendo varios años de casados; surgió la amistad. Deciden hacer un viaje para festejar otro año más de su unión y su destino fue Egipto; disfrutaban los primeros dos días sin pensar lo que sucedería horas después… Escuchándose un sonido de hélices ensordecedor, se percataron de que venía a ellos más de un par de helicópteros patriott y el objetivo era el grupo de viajeros excursionistas, convirtiéndose en la peor de las experiencias: Un ataque sorpresivo donde perdieron la vida más de una decena de viajeros y entre ellos estaba Luis.

Ella se percata de las ráfagas de balas y esquirlas, que más de una veintena, se incrustaron en su débil cuerpo lacerado al igual que su mente y corazón por la pérdida de Luis. Acudieron a ellos los servicios de rescate, pero al parecer, la consigna era que murieran todos, ya que tuvieron que intervenir las embajadas de EU, Egipto y México para el traslado de los sobrevivientes de dicho ataque, así como los cuerpos de los fallecidos.

Al poco tiempo me llamó: “Tú que sacas lo bello de lo feo, te enviaré las fotos de mis heridas y por favor no las muestres a nadie. Mi deseo, es escribir un libro, dejar testimonio de este hecho que cambió mi vida y gracias a Dios para bien. Quiero que hagas las fotos para el mismo, ya que lanzaré el libro desde Barcelona”.

Con ello viajé a Zapopan, Jalisco, lugar donde se harían las fotos. Me brindó hospedaje y atención por parte de su asistente, de tal forma que tuvimos cuatro veladas de café y té en donde me relató tan trágica aventura. Las fotos se hicieron, y esta es una muestra de las que tiene en su galería particular; me siento honrado de estar en primer lugar con las más de 20 fotografías que se usaron para el lanzamiento de “El Silencio de Dios”.