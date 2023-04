Familias y Rostros de México: Salette

Por: Manuel Lucio/Retratista

“Mi nombre es Salette, nací en la CDMX un 3 de diciembre de 1980. Hija de una madre muy exigente y un padre racional e intelectual; soy la de en medio de tres mujeres. Siempre me gustó la escuela. Administradora de empresas de profesión, empresaria desde muy temprana edad, he tenido varios negocios, pero el principal, desde hace años del cual me mantengo, es una empresa de banquetes y eventos. Siempre ha sido mi pasión en general hacer nuevos proyectos y me encanta trabajar; soy creativa y disciplinada. Amante de los animales y los lugares con mucha vegetación. Me gusta platicar con la gente aunque no la conozca, para conocer el mundo a través de diferentes puntos de vista. La familia es el eslabón que da la seguridad para poder avanzar en la vida. Es lo que te hace pertenecer y no tener miedo a hacer cosas, inclusive arriesgadas, y saber que tienes un respaldo desinteresado que siempre estará ahí. La familia hace que el peor lugar se convierta en el mejor lugar para vivir, si los tuyos están ahí, y viceversa, podrás estar en el mejor lugar del mundo, pero si estas sin tu familia nada es lo mismo. Todos tenemos opiniones diferentes, y podremos estar en desacuerdo con la gente más cercana a nosotros, familia, esposo, hijos, pero es importante darse cuenta que cada persona nos ama y se relaciona con nosotros a través de sus propias vivencias y su propia realidad, que es muy respetable y nos ama de la manera que puede. Lo importante es no desperdiciar el tiempo luchando con discusiones sin sentido, no es fácil, pero hay que intentarlo. El reír es una cura para el cuerpo y el alma.