Familias y Rostros de México: ROCÍO PARDO

Capítulo Veracruz

“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Excelente persona que sabe de las necesidades del género humano y en especial de los animalitos. Con el tiempo he comprobado esa camaradería característica de una mujer con educación y principios, amante y expositora de varias de las bellas artes. Un dechado de virtudes y con una belleza y personalidad impactante, así es Rocío Pardo, nacida en Poza Rica, Veracruz, en el seno de una familia tradicional, muy grande por parte de padre y madre, y aunque sólo tiene a su hermana que hoy vive lejos, siempre han sido muy unidas: “Crecimos entre cuentos de hadas, teatro, canto, baile, fiestas, y tuvimos la más hermosa infancia junto a todos mis primos. Siempre fui muy inquieta, me encantaba hacer gimnasia, poner coreografías y posar para fotografías; estudié ballet y me encantaba estar en todos los musicales; fui bastonera, bailé flamenco, tahitiano, hawaiano, jazz, tap clásico… Siempre me gustó la expresión corporal. Mientras estaba en preparatoria, estudié instructora de aeróbics y Acuaerobics que se puso muy en yoga, y aunque nunca llegué a dar clases particulares, me encantaba practicarlo con mis primas. He participado en causas altruistas, en casas hogares, ayúdanos a niños de las comunidades cerca de donde vivíamos, di catecismo, les enseñaba a leer; más tarde me fui a estudiar a Tampico, de dónde es mi mami y donde vive gran parte de la familia. Estudié Relaciones Públicas de la que me gradué con honores, y parte de mi servicio social lo hice en un orfanato, donde lejos de ir a dar un poco de calidez, recibí el amor más grande de esos pequeños”.

“Entré al mundo del modelaje para hacer un comercial y de ahí salieron varios más, así como desfiles de moda, pero solo era un hobby; me invitan a participar en Srita. Poza Rica, de ahí fui Miss Veracruz, después en Miss México quedé cómo finalista y tuve la oportunidad de representar México en otro certamen internacional en Manizales Colombia, en el Reinado Intercontinental del Café, y estando en ello, se me abren más puertas para conocer personalidades que me dan la oportunidad de seguir ayudando en diversas causas. Conozco al papá de mi hija, nos casamos y vivimos un año en España, lo que nos da la oportunidad de viajar por muchísimos lugares y enriquecernos con otras culturas y conocer personas muy queridas. Y así, me ha gustado siempre estar en constante movimiento, aprendiendo dibujo, fotografía, pintura, inglés, francés, talleres de arte, escritura, y otra de mis pasiones son los animales, y de ese amor es cómo surge en Córdoba: “Huellitas AC”, donde nos dedicamos a recoger, resguardar, esterilizar y mejorar la calidad de vida a perros y gatos que recogemos de la calle, organizando eventos y campañas. A mediados del 2013 empecé a visitar a los niños de la Torre Pediátrica de Oncología del Hospital de Río Blanco, llevándoles alimento especial y me doy cuenta de la gran necesidad que tenían de catéteres para recibir sus quimios, así que me di a la tarea de conseguirlos; primero pidiendo apoyo a mi familia y amigos, pero no había dinero que alcanzara, y es así como invito a un grupo de amigas de mi clase de pintura y formamos “Pintoras con Causa”, donde nos dedicamos a trabajar en pro de niños enfermos en situación vulnerable, de escasos recursos, realizando un sin fin de eventos de calidad.

¿Qué opina de la sociedad veracruzana?

Somos un crisol de identidad cultural, un gran pueblo enriquecido principalmente por nuestra gente: alegre, trabajadora, hospitalaria, de raíces muy sólidas, capaces de lograr lo que nos proponemos, pero que hoy más que nunca tenemos como prioridad rescatar todo lo que hemos perdido en medio de toda esta vorágine de apertura al mundo, y que son una gran pérdida de valores, desigualdad, pobreza extrema, gran deterioro al medio ambiente, impunidad y violencia en muchas partes, y que es algo que no podemos ocultar ni seguir dejando pasar de largo.

¿Qué opina del trabajo?

El trabajo para mí es una actividad muy personal y particular, puede desarrollarse desde muchos aspectos y difiere en diversas etapas de la vida, tengo la bendición de tener una madre súper inteligente y trabajadora que aún a la fecha no para y nos ha dado un gran ejemplo de vida, siempre nos dice que el trabajo dignifica, nos hace autosuficientes e independientes, pero que también siempre debemos prepararnos en lo que más nos gusta, aprender las cosas y que aunque no las realicemos, sepamos enseñar a quien nos las hace.

¿Un mensaje a las nuevas generaciones?

Prepararse en lo que más les guste hacer, para que el trabajo que les toque hacer mañana los haga felices. Siempre ser leal, fiel, unido y amoroso con la familia, que es de la que siempre tendremos un hombro en quien recargarnos, una mano amiga para levantarnos y con quien celebrar nuestros triunfos y compartir alegrías.