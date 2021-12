Familias y Rostros de México: Reyna Jennifer García López

Capítulo Veracruz

“Vive y deja vivir”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Mi amiga es un ejemplo clásico de mujer dedicada al hogar, con estudios de maestría y valores firmes sobre la familia y amistades. Preocupada por ser administradora, madre, hermana, esposa, hija y persona pensante, siempre presta a apoyar a las causas nobles… Reyna Jennifer García López es originaria de Veracruz, casada, con una niña 13 años, estudiante secundaria, y un niño 8 años estudiante primaria. Con profesión de Contador Público, maestría en Administración, actualmente es ama de casa y se considera una mujer fuerte, guerrera, responsable, alegre, dedicada, fiel, sincera y transparente, sin máscaras, ya que viene de una familia tradicional formada con amor, buenas costumbres y valores.

¿Qué opina de la Sociedad Veracruzana?

Ser jarocho es ser generoso, poeta, soñador, dicharachero, cantante, bailador, bohemio, pero sobre todo alegre; es un privilegio y no es raro encontrar un veracruzano en cada rincón de México. Nuestra sociedad está basada en familias unidas, trabajadoras, que transmiten costumbres y creencias de generación en generación, formadas con educación y respeto. Y así es como educamos a nuestros hijos, inculcándoles unión familiar, enseñándoles a trabajar y luchar por sus objetivos, a no rendirse y que sepan que la educación empieza en casa. Tuve la oportunidad de vivir siete años en Brasil, país de nacimiento de mi esposo, y es ahí donde me di cuenta de las diferencias entre las familias y sociedades. La importancia de vivir y conocer otras culturas, otras historias y diversas personalidades, nos hace añorar nuestra tierra natal, y siempre añoramos volver al nido, a la tierra que nos vio nacer.

¿EL TRABAJO?

Es esencial en la vida, ayuda a mantener la mente activa, nos hace ser mejor persona, es la base que ayuda a lograr nuestros objetivos económicos, aunque muchas veces trabajamos y este no siempre es remunerado. Hay mucho trabajo que actualmente no está reconocido, sin embargo, en cualquiera de sus versiones, siempre es la energía y motor que nos mueve; siempre hay que saber dosificarlo, para poder realizar actividades con nuestros hijos y seres queridos.

¿UN CONSEJO A LAS NUEVAS GENERACIONES?

Les diría que la familia es la base de todo, que el trabajo es necesario y permite evolucionar a la humanidad, la amistad es importante para vivir, es importante tener buenos amigos, compartir momentos y distinguir a las buenas y falsas amistades, no dejarse llevar por las apariencias. A las nuevas generaciones les está tocando vivir momentos muy difíciles, por lo que son ellos la base y esperanza de lograr un mundo mejor, de conservar la naturaleza, para hacerlo un lugar donde podrán ver crecer a sus hijos, les diría no caer en las drogas y adicciones, fomentar y practicar deportes, tener una vida sana y saludable.