Familias y Rostros de México: Rebeca Aguilar Vélez

“El respeto hacia los demás y la fe en Dios, es la clave del éxito”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Una mujer que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a formar los cimientos de una gran familia a lado de su esposo e hija; con mucho interés en el entretenimiento sano para los niños, viniendo de una educación rica en valores y tradiciones, Rebeca Aguilar Vélez, Becky, comentaba que realmente no tenía mucho que decir sobre de ella y que no tenía muchos logros personales. Pero que más muestra una mujer dedicada a su familia, un trabajo digno y de los más importantes: “Soy una mujer nacida en el puerto de Veracruz. Egresada de la UCC en la Ciencias de la comunicación, cuento con una especialidad en Publicidad. He ejercido profesionalmente como comunicóloga laborando en distintos medios de comunicación; me he desenvuelto en el campo de las relaciones públicas. Emprendí un negocio en el área de la estética especializada en niños (estética infantil), donde combiné mis conocimientos en publicidad, ya que estuve a cargo de todas las campañas publicitarias de mi negocio. Casada y feliz con una niña hermosa por dentro y fuera, es mi motor e impulso para ser mejor ser humano. Católica por enseñanza y convicción, pues creo que Dios es la fuerza y la base para realizarnos como seres humanos. Agradezco a mis padres por darme la educación y los valores. La unión familiar, la fe católica y el trabajo fueron los principios sobre los que mis padres formaron su familia. Continúo emprendiendo en el sector infantil, en esta ocasión en la renta de inflables para eventos sociales. Me siento orgullosa de mi familia, mis padres y hermanos, pues fueron la base que hicieron de mí un ser humano estable, fuerte y con valores, y al mismo tiempo formar una feliz familia con mi esposo dentro de la comunidad católica, con quién comparto valores y forma de pensar en cuanto a la educación de nuestra hija.

¿Qué piensas de la sociedad veracruzana?

En las familias veracruzanas predominan las costumbres y tradiciones. Conservan las actividades sociales, como reuniones y fiestas, ya que la particularidad del jarocho es ser muy alegre y “guapachoso”.

¿Qué representa el trabajo?

Es un complemento importante en la vida del ser humano; nos forma y proporciona beneficios en el desempeño cotidiano. El servir a los demás me llena de satisfacción, y si es desempeñándome en lo que más me apasiona y gusta, puedo considerarme un ser humano afortunado.

Un mensaje a generaciones futuras

Aprender a escuchar y ser empáticos, tener el valor de ayudar a los demás y ser caritativos con el prójimo. La empatía, respeto y caridad, abre muchas puertas en todos los ámbitos de la vida y ayuda a alcanzar el éxito personal en cualquier profesión elegida.