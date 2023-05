Familias y Rostros de México: Rafael Bueno Fernández 

Por: Manuel Lucio/Retratista

Una de mis grandes satisfacciones como artista de la lente es poder conocer y sentirme parte de la familia por unos momentos, recordándome esos valores importantes que se fueron metiendo en mi cabeza y que hasta la fecha los amo, tratando de hablar de ellos como un legado que tenemos gran parte de los mexicanos. Esta vocación no fue la excepción, ya que conocí una familia y tuve oportunidad de ir a Aguascalientes a hacerles sus fotos en la Quinta Real. Todos listos, donde los integrantes mostraron respeto y admiración para sus mayores, hablo de Rafael y su esposa Dolores Ramírez Segura, al igual que sus hijos Rafael, Enrique, Rodrigo y Fernando Bueno Ramírez.

Rafael Bueno Fernández comenta: “Soy bautizado en Alvarado, Veracruz. Me crie en DF, estudié en el Politécnico; soy Ing. Electricista y trabajé en la iniciativa privada y pública durante 57 años, donde aprendí mucho de todos mis compañeros; también participé en 800 metros en los Panamericanos, fui profesor de PNL y TAICHI en universidades, donde impartí cursos. No me he retirado aún, tengo un grupo de niños y jóvenes autistas. Tuve el privilegiado por haber vivido y conocido a mis abuelos maternos y paternos, es algo que me enriqueció al conocerlos, y algo que siempre me ha gustado es el respeto que siempre ha existido entre cada uno de los integrantes de la familia, y lo más importante es disfrutar cada día como si fuera el último; y, por supuesto, mis padres, que me transmitieron seguridad y respeto al ser humano, además me educaron para tener una familia unida.