Familias y Rostros de México: Naye Lara

“Las derrotas son el impulso para hacerte más fuerte y escalar al siguiente nivel.”

Por: Manuel Lucio/Retratista

Naye, como le dicen, una mujer carismática y profesional en lo que hace; llama la atención los sacrificios que hizo su familia por darle su educación y formación primaria, y que al tiempo a despegado para llegar a ser lo que ahora es, una mujer activista y emprendedora con un firme propósito: el comunicar y ser útil a esta sociedad…

Naye Lara, originaria de La Camacha, municipio de Tlalixcoyán, Veracruz, actualmente radica en Xalapa; tiene 36 años de edad, es mamá de dos hombrecitos de 16 y 11 años: “Soy nominada por COEPRIN para recibir un galardón (micrófono de oro) por mi trayectoria profesional como comunicadora. Conductora de entrevistas en medios de comunicación digitales. Mx Multimedios y Rostros Veracruz. Presentadora de eventos internacionales. Comunicador y liderazgo competente por Toastmasters International. He sido jurado de Debates Políticos juveniles organizados por el Imjuve. Maestra en talleres de oratoria. Consejera Estatal de Mujeres Jóvenes; además trabajo en mi tesis Doctoral con un tema que aborda la importancia de la oratoria en la enseñanza académica, cuento con una Maestría en Gobierno y Admón. Pública y Lic. Administración Empresas. Soy una mujer muy afortunada, ya que tuve la dicha de que mis padres me educaran y recibieran en su hogar con mucho amor, donde siempre prevalecieron los buenos valores, que hasta la fecha trato de llevarlos a la práctica en todo lo que hago. Valoro mucho el sacrificio de ellos para conmigo y nunca olvido cuando mi papá me dio uno de sus mejores burritos para que me trasladará a la secundaria, ya que caminaba alrededor de 6 kilómetros diarios. Las carencias fueron muchas, pero hoy en día todo ha valido la pena; soy una mujer fuerte, madura y muy profesional. Hoy en día soy una gran aliada de muchas mujeres, que como yo, han luchado mucho en la vida, es así como trabajo en un proyecto encaminado al acompañamiento del proceso psicológico, asesoría legal, de mujeres que han sido víctimas de violencia digital, un tema del que muy pocos hablan, pero sin duda importante, además próximamente escribiré mi primer libro, marcaré tendencia en el mundo del emprendimiento y estoy segura que todo lo que haga será con un gran propósito de ayudar a quien lo necesita”.

¿Qué piensas de la sociedad Veracruzana?

Los veracruzanos son cultura, tradición, alegría, una sociedad muy altruista y emprendedora con expectativas encaminadas a estar y ser mejores todos los días.

¿Qué piensas del trabajo?

El trabajo es lo que me ha dado la apertura a ser lo que soy hoy en día y considero que es un acompañante fiel que nos da fortaleza, carácter y determinación durante nuestro ciclo de vida. Es la punta de lanza que me ha permitido explotar al máximo mis dones.

¿Qué mensaje dejas a futuras generaciones?

Visualicen sus sueños a grandes escalas. Creo que si trabajan con pasión y empatía haciendo lo que les gusta, todo lo demás que anhelan llegará en el momento indicado.