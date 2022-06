Familias y Rostros de México: NAHUI AHUEHUETE

Capítulo Veracruz

Por: Manuel Lucio/Retratista

Todo empezó cuando me vine a vivir a las altas montañas de Orizaba, Veracruz, específicamente Orizaba. Aún no sabía que me había traído aquí, pero estaba realmente embelesado en el paisaje que se divisaba a través de mi ventana y esos anocheceres llenos de luna y soles templados con aroma a verdes árboles y ruido de las gotas al chocar del río blanco. Cautivado por ese escenario, surgió en mí la inquietud de saber más acerca de los viejos del agua como le llaman al ahuehuete o sabino. Yo solo sabía de unos cuantos ahuehuete sembrados en la Ciudad de México, entre ellos el árbol de la noche triste, el sabino de Xochimilco y el sabino que está en la colonia Polanco de la CDMX.

En una mañana como cualquier otra, viendo el paisaje y deleitando mi mirar con ese bosque maravilloso, tocó la coincidencia que definiría mi estancia en esos lares. Si unas fotos que me envió un amigo, Eduardo Klein, quien desde hace más de una década tiene cómo rutina diaria pasear a sus perritos e ir a meditar bajo el cobijo de ese árbol de Polanco, solo uno, el ahuehuete. Alto y de figura no muy esbelta pero milenario, uno de los pocos que quedan en la ciudad de México.

Al compararlo con los árboles que se ven por mi ventana y que comienzan recorriendo un camino de 10 kilómetros, todos juntos, airosos, rebeldes y llorones con sus hojas caídas que en ocasiones acarician el agua y enmarcan el recorrido del río Blanco. Me di cuenta que eran muchos y que en ocasiones convivían y se enraizaban con otra especie que luchaba también por su supervivencia.

Ahuehuete milenarios conté más de 1,200 y luego me enteré que el promedio de edad era de 750 años. El árbol del tule tiene aproximadamente 2,000 y la circunferencia de su tronco en la parte más ancha alberga 40 personas con sus brazos extendidos. Cosas maravillosas de la naturaleza que desafían por completo la ley de la gravedad, subiendo a tanta altura y demostrando su majestuosidad así como su cuidado y protección a sus congéneres. Testigo de un momento, de una vida y de varias, qué no nos podrá decir este árbol, viejo del agua; y entonces me inscribí en el colectivo los viejos del agua y empecé a mostrar inquietud de llevar este árbol a cualquier parte en donde las condiciones climáticas y químicas lo permitieran. Mi amigo liderea un grupo de ambientalistas llamado “Yo amo Polanco” donde nos podemos encontrar diversidad de opiniones, pero todos coincidimos en que la naturaleza y su cuidado es una gran responsabilidad para la comarca y en general para México, para nuestros hijos y la madre tierra; llevé dos arbolitos, retoños de ahuehuete, a CDMX los cuales están en resguardo en casa de la familia Klein.

El día 3 de abril se acordó hacer una Meditación o pensamiento colectivo o un acorde de deseos y concordancias para emitir una conciencia colectiva por la paz mundial y en específico por la paz en Ucrania y todo esto bajo el cobijo de un ahuehuete. Tuvimos más de 300 personas que con entusiasmo dieron su apoyo incondicional, y se me permitió hablar sobre él ahuehuete, empezando a responsabilizar a cada una de las embajadas que tiene sede en la delegación Miguel Hidalgo. A esta reunión se dieron cita colonos, autoridades, pensadores, meditadores, poetas, comunidad Ucraniana con sus chicas activistas comprometidas con la paz de su país, gente de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Francia y EU; l terminar el evento se me acercaron varias personas a preguntarme cómo se le pudiera hacer para llevar el ahuehuete a sus países e incluso a sus colonias, y surgió lo primero, traer un árbol y plantarlo en CDMX; así comenzó todo y se motivaron algunos estados de la República, después de haber ganado nuestro ahuehuete, árbol nacional por excelencia, el estado de Nuevo León se hizo presente y donó un árbol joven y fuerte para resistir, paro también para aclimatarse.

Me siento orgulloso de llevar sangre jarocha y del cariño que profesan los jarochos a este ejemplar de la naturaleza, que se da a raudales en las zonas de la alta montaña; de ser un promotor independiente de la siembra, educación y mantenimiento en el área en donde vivo y a donde se coloquen ahuehuete. Ya solo me faltaría publicar un libro, porque hijos ya los tengo al igual que nietos.