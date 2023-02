Familias y Rostros de México: Miguel Ángel Carrera Domínguez, Artista Plástico

Por: Manuel Lucio/Retratista

Miguel Ángel Carrera Domínguez,un talento jarocho con el cual fue agradable conocer a sus personajes a sabiendas que colaboró arduamente en la elaboración de gran parte de los personajes del fabuloso Museo de Francisco Gabilondo Soler, Cri Crí, y que sigue siendo un deleite en el polyforum Mier y Pesado de Orizaba, Veracruz; me divertí interactuando con sus personajes y con su enorme talento y dedicación al esparcimiento, principalmente de la niñez como quien muestra gran admiración y respeto: “Como alusión a mi trayectoria de más de 40 años, me clasifico como una persona creativa en la cual he tenido satisfacciones de viajar y conocer su cultura, tradiciones de distintos lugares de la república y frontera, ganando premios en algunas ramas del Arte. Actualmente en la suma del recorrido de una vida, estoy trabajando sobre un concepto que amo, creo y representa quien soy, un lugar único y mágico como así lo doy a conocer llamado Casa de Arte Huacales”.

¿Qué piensas de la Sociedad Veracruzana? “A raíz de lo sucedido, nuestro municipio del que puedo hablar se ha sensibilizado y han surgido espacios para el arte, se destapa el lado artístico haciendo una gran conexión con la vida descubriendo y resurgiendo nuevos talentos”.

¿Qué piensas del trabajo? “Es increíble cuando haces lo que te gusta”.

¿Qué mensaje dejas a generaciones futuras? “Perder el miedo a enfrentarse a la vida haciendo lo que te hace pertenecer, conectar con quien eres para amar lo que haces. De inicio vivir es un regalo, y encontrarse a tiempo, hace un mundo de probabilidades que vives lo eterno dejando tu esencia”.

Enhorabuena maestro, que Dios lo bendiga y le siga dando ese talento para comunicar por medio de la cartonería y algunos otros elementos para que de esa forma rescatemos a ese niño que todos llevamos dentro.